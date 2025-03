Kunstig intelligens er raskt blitt en del av hverdagen på våre arbeidsplasser. Seks av ti lener seg på teknologien for å bli mer effektive. Fire av ti har økt egen produktivitet betydelig.

Dette viser en undersøkelse utført høsten 2024 av det europeiske konsulentselskapet Devoteam der 550 bedrifter i mer enn 20 land har respondert. Her kommer det også frem at 29 prosent av bedriftene er i den første fasen av AI-adopsjonen. 36 prosent opplever at deres største utfordring er å finne konkrete bruksområder for kunstig intelligens.

– Funnene understreker en ikke uventet problemsstilling. Vi går oss litt vill i begeistringen over hva AI kan gjøre, men sliter med å finne relevante bruksområder for teknologien i eget hus. Det er også vanskelig å måle hvilken innvirkning AI har, og vite hvor mye du skal investere i teknologi og kompetansebygging. Du må starte med strategien før du investerer i verktøyene, sier Leonard Øvregård, Norgessjef i Devoteam.

Leonard Øvregård

Øvregård har jobbet i teknologibransjen i hele karrieren og er husvarm med teknologiske paradigmeskifter. AI beskriver han som en av de største omveltningene noensinne.

Du må investere i kompetanse

– Stadig flere AI-prosjekter iverksettes nå utenfor IT-avdelingen. Det tyder på større forståelse for teknologiens muligheter for å støtte og forbedre prosesser i marked, salg, finans, HR, kundeservice og produksjon. Det nye er såkalte AI-agenter som vil hjelpe oss på nye og uante måter de neste årene, sier han.

Kompetanse er den store nøtten å knekke. Skal du forstå hvordan forretningsbehov løses med kunstig intelligens må virksomheten bygge opp kunnskap internt, ansette og/eller skaffe til veie eksperter som forstår AI-utvikling, datavitenskap og maskinlæring.

Du må vite hvilke investeringer som skaper verdier. Strategien må balansere behovene for å vite hva som er viktigst på lang sikt, og hvor du raskt kan plukke ned lavt-hengende frukter, sier Øvregård.

Slik bygger du AI-strategien

Første bud i en god AI-strategi er å identifisere problemene som kan løses bedre. For å bygge en god plan er disse ti skrittene nyttige:

Vær sikker på at AI-prosjektene støtter opp under bedriftens strategiske mål. Gjør en prioritering basert på business-casene de ulike use-casene gir. Det er en forutsetning for at investeringene bidrar til å møte deres mål (KPI-er) og for å bidra til at dere lykkes på tvers av virksomheten Sett søkelyset på verdiskaping: Ha tydelige formeninger om hvilke verdier du ønsker å hente ut ved hjelp av AI. Det gjør det enklere å etablere tydelige mål og beregne avkastning på investeringene. Ta en helhetlig tilnærming. AI må integreres i selskapets systemer og prosesser på tvers av virksomheten. AI vil ha stor betydning på hele virksomheten. Invester i medarbeiderne: AI handler like mye om mennesker som teknologi. Sørg for at dine kolleger har kunnskapen og ferdighetene til å bruke AI effektivt. Det vil innebære opplæring, dere må forstå de etiske rammene, og det bør etableres tydelige retningslinjer for databeskyttelse. Prioriter datastrategi og -kvalitet: Du bør utforme en strategi for hvordan dine data skal brukes- og til hva. Det innebærer at du må ha kontroll på hvilke data som er viktige og relevante, og du må vite hvor de er lagret. Kvaliteten på AI-modellene avhenger av kvaliteten på dataene de fores med. Derfor må dataene være nøyaktige, av høy kvalitet, og relevant for den utfordringen som AI-modellen skal løse. Start i det små, vit når du skal skalere: Ikke prøv å løse alt med en gang. Prøv ut noen pilotprosjekter der du kan høste verdi og lær fra disse. Disse erfaringene er kritiske når du skal skalere AI på tvers av bedriften. Finn riktig partner. Det er mange leverandører og partnere som har betydelig rustet opp sin kompetanse og som har høstet mange erfaringer. Det er også viktig at denne partneren kan hjelpe dere med endringsledelse og opplæring. Ha søkelys på etiske problemstillinger og sørg for å være i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer. Ha et rammeverk som sikrer at dere anvender kunstig intelligens på måter som er ansvarlige og etterprøvbare. Tør å teste. Det kommer nye muligheter hele tiden, vær åpen for å teste nye tilnærminger og teknologier. Skap en kultur for innovasjon der dere våger å prøve og feile. AI skal automatisere og forenkle, men ikke erstatte menneskelige vurderinger. Finn den rette balansen mellom mennesker og maskiner i din endringsstrategi.

– Du skaper et godt utgangspunkt ved å involvere hele ledelsen og de ulike forretningsenhetene i arbeidsmøter. Hensikten er å skape felles forståelse for hvordan kunstig intelligens skal brukes i din virksomhet. En tydelig og kommunisert plan reduserer risiko og gir bedre fremdrift, sier Øvregård.

