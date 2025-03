Kunstig intelligens har utviklet seg i flere faser, fra prediktiv til generativ AI, og nå over i autonome AI-agenter, omtalt som den tredje bølgen av kunstig intelligens. Der generativ AI skapte store forventninger, men ikke helt har levert på verdien og forventningene næringslivet håpet på, er AI-agenter utviklet for å

skape betydelig forretningsverdi – raskt.

– I næringslivet har generativ AI til nå vært et «kjekt å ha»-verktøy, men ble aldri den virkelige revolusjonen det ble lansert som. Dette har endret seg nå med autonome agenter, sier norgessjef i Salesforce, Jens Conradi.

Utrettelige kollegaer

AI-agenter skiller seg fra eldre AI-teknologi ved at de ikke bare analyserer informasjon, resonnerer og gir innspill – de utfører handlinger automatisk. Det er noe vesentlig annet enn en tradisjonell chatbot, som godt kan gi deg enkel informasjon og svare på spørsmål. Forskjellen er at en AI-agent selv kan ta beslutninger, løse problemer og utføre arbeidsoppgaver både internt og eksternt – uten menneskelig innblanding.

– Effektiviseringen ved bruk av AI-agenter er betydelig, samtidig som du skaper bedre brukeropplevelser. Forbrukere forventer øyeblikkelig respons når de har en henvendelse til kundeservice. Agenter gjør chatkø, lang svartid og behandlingstreghet til et gufs fra fortiden, fremhever Conradi.

Den digitale arbeidsstyrken, som Salesforce tallfester til én milliard nye, utrettelige kollegaer i løpet av 2025, jobber døgnet rundt, tilpasser seg data i sanntid og skalerer uten begrensninger. Det er gull verdt når kundesenteret ditt opplever en plutselig og stor pågang av henvendelser – for eksempel etter en stor markedskampanje, i forbindelse med juletider eller om det er en hendelse som gjør at mange tar kontakt samtidig. Allerede i dag ser vi at kundesentere som benytter AI-agenter håndterer de aller fleste henvendelser med den nye teknologien, samtidig som at kundetilfredsheten øker.

– Tenk deg å ha medarbeidere som alltid er på jobb, aldri trenger ferie, og som kan arbeide parallelt med de ansatte for å håndtere store arbeidsmengder. Agentene tar unna alt i sanntid. Dette er realiteten for selskaper som tar i bruk AI-agenter nå – enten de implementerer det via chat, e-post, Messenger, WhatsApp eller andre plattformer, sier Conradi.

Går rett på bunnlinjen

Flere store norske virksomheter har tatt agentløsningene sine ut i markedet i løpet av bare fire uker. Agentene har bevist verdien sin med det samme.

– Store virksomheter som reMarkable, Stokke, Hurtigruten og Sarpsborg kommune, og mindre aktører som VEV Romerike, har vært tidlig ute med AI-agenter. De ligger langt fremme i forhold til konkurrenter, forteller Conradi.

AI-agenter gir også en direkte påvirkning på bunnlinjen. PwC anslår at agentisk AI kan bidra med opptil 4,4 milliarder dollar til den globale økonomien innen få år. Gartner spår at innen kort tid vil AI-agenter kunne løse 80 prosent av kundeservicehenvendelser autonomt. Det samme analysehuset var i høst tidlig ute med å sette agenter på førsteplass over de viktigste teknologitrendene for 2025. Du mister terreng om du henger etter. Om du ikke allerede er i gang, må AI-agenter settes på dagsorden nå. Det er ikke noe du bør se an, sier Conradi.

Hvor skal du starte?

Mange selskaper har vært tilbakeholdne med AI-investeringer. Kanskje ikke så rart, når ni av ti AI-prosjekter havner på det Conradi kaller «AI-skraphaugen» – prosjekter som aldri skaper forventet forretningsverdi.

– Dette er ikke tilfelle med AI-agenter, og det har vi mange eksempler på. Fellesnevneren blant de vi

samarbeider med er «wow, dette er teknologi som flytter grenser». De integreres raskt i ulike systemer,

de er effektive, de bidrar til vekst og de gir oss flere fornøyde kunder, sier han. Et godt utgangspunkt er å finne noen områder der AI-agenter kan skape rask verdi, for eksempel i kundeservice. Teknologien vil

også ha stor effekt i salgsprosesser, saksbehandling og interne administrative oppgaver.

Den nye digitale arbeidsstyrken er her, og virksomheter som tar grep nå, vil raskt se effekten.

Med AI-agenter tilgjengelig på tvers av plattformer og bransjer, er dette ikke lenger en teknologi for

For både private og offentlige virksomheter betyr dette langt mer effektive prosesser og fornøyde kunder og brukere.

– Uansett bransje handler det om å utnytte det store potensialet i AI-agenter. De som gjør det først, vil sette standarden og få store konkurransefortrinn, avslutter Conradi.

Norgessjef i Salesforce, Jens Conradi