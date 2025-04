Fisher Investments Norden gjennomgår tre investeringsmyter som kan koste deg dyrt

Aksjer er for volatile

Volatilitet i aksjemarkedet kan være skremmende. Aksjekurser kan svinge av alle mulige årsaker, eller helt uten grunn, spesielt over kortere perioder. Frykten for volatilitet i aksjer er én av grunnene til at investorer velger å investere formuen sin i kontanter eller rentepapirer, og ofte ser på disse som «tryggere» alternativer. I Fisher Investments Nordens gjennomgang ser vi imidlertid at denne opplevde tryggheten kan utsette investorer for større risiko for ikke å nå sine langsiktige mål ved at de ikke oppnår nok vekst i investeringene sine. Historisk sett har aksjer hatt høyere gjennomsnittlig avkastning enn investering i kontanter eller rentepapirer. Selv om aksjer på kort sikt kan oppleve en større grad av volatilitet, har dette en tendens til å jevne seg ut over lengre perioder. For eksempel har aksjers daglige avkastning siden 1928 bare vært positiv rundt halvparten av tiden.1 Men når man ser på 10-årsperioder eller lenger, har aksjer historisk sett hatt positiv avkastning over 90 % av tiden.2



Det er også viktig å merke seg at volatilitet ikke er iboende negativt. Investorer bruker ofte begrepet til å beskrive perioder når markedet faller. Men volatilitet kan også være positiv. Ser vi bort fra langvarige nedgangstider – eller «bearmarkeder» – har aksjeavkastningen i gjennomsnitt vært over 20 % 3 per år. Langsiktig årlig gjennomsnittlig avkastning er nærmere 10 %, men det gjelder for både positiv og negativ volatilitet. 4 Volatilitet kan være ubehagelig, men etter Fisher Investments Nordens syn er det nødvendig for investorer som trenger vekst for å nå målene sine.

Timing av markedet avgjør suksess

Mange investorer mener at en vellykket investering avhenger av perfekt timing av markedet – å vite nøyaktig når de skal «kjøpe lavt og selge høyt». Denne oppfatningen kan imidlertid lamme investorene mens de venter på det flyktige, perfekte øyeblikket. Det er nesten umulig å konsekvent forutsi det beste tidspunktet for å kjøp og salg. Fisher Investments Nordens erfaring er at aksjemarkedets atferd påvirkes av utallige uforutsigbare faktorer, og forsøk på å treffe akkurat riktig tidspunkt fører ofte til langvarig passivitet – noe som gjør at investorer går glipp av betydelige vekstmuligheter. Figur 1 illustrerer hvordan det å gå glipp av bare de 10 beste handelsdagene over en 31-årsperiode ville nesten halvert en investors avkastning. Dette understreker viktigheten av å forbli investert i stedet for å vente på det ideelle øyeblikket som kanskje aldri kommer.

Figur 1: Verdien av EUR 500 000 investert i 1994–2024

Kilde: FactSet per 24.1.2025; daglig MSCI World Price Return Index, 31.12.1993 og 31.12.2024. Angitt i norske kroner. MSCI World Index er en friflytjustert, markedsverdivektet indeks som måler utviklingen til utviklede aksjemarkeder globalt. Handelsdager er dager hvor en børs er åpen som gjør at aksjer som omsettes på MSCI World Index kan omsettes. Generelt er aksjebørser stengt i helger og utvalgte fridager. 7804 handelsdager utgjør antall slike dager mellom 31.12.1993 og 31.12.2024.





Dessuten viser analyser at disse beste dagene har en tendens til å oppstå på de skumleste tidspunktene5, for eksempel under korreksjoner eller bearmarkeder. Selv om det kan føles fornuftig å tre ut av markedet under en korreksjon eller langvarig nedgangsperiode, viser det seg å være svært vanskelig å komme inn igjen til rett tid når stemningen er lav og forholdene virker ugunstige. Dette fører til at mange investorer utsetter gjeninntredenen og går glipp av mange muligheter. Veien til langsiktig suksess handler ikke om å forutsi det perfekte øyeblikket for kjøp eller salg. Det handler om å forbli investert gjennom perioder med usikkerhet og la tiden jobbe for deg.

Det er tryggere å investere i innenlandske aksjer

Noen investorer unngår internasjonale aksjemarkeder og velger å investere i det som er kjent og behagelig. Denne tendensen, kjent som hjemlandstilbøyelighet, kommer fra oppfatningen at hjemlige selskaper – dem man kjenner fra lokale nyheter, har besøkt som kunder eller har tillit til på grunn av langvarig godt omdømme – er iboende tryggere eller lettere å forstå enn utenlandske selskaper. Selv om denne oppfatningen kan gi en følelse av trygghet, kan den føre til tapte muligheter over tid. Mange lands aksjemarkeder er konsentrert i noen få sektorer, og disse konsentrasjonene varierer mye fra land til land. I USA er, for eksempel, aksjemarkedet tungt vektet mot informasjonsteknologi-sektoren. Der utgjør teknologi nesten en tredjedel av aksjemarkedet sammenlignet med omtrent en fjerdedel for globale aksjemarkeder.6 Selv om dette har vært fordelaktig i perioder hvor teknologisektoren har gjort det godt, gjør det USA-sentriske porteføljer mer sårbare hvis og når sektoren stagnerer eller underpresterer.

Etter Fisher Investments Nordens syn tilbyr global diversifisering en løsning på dette, og gjør det mulig for investorer å redusere investeringsrisikoen ved å spre porteføljens eksponering over mange bransjer og regioner. Historien viser at en velbalansert og globalt diversifisert portefølje ofte gir bedre og jevnere avkastning, og ved å ekspandere utover landegrensene kan investorer posisjonere seg bedre for langsiktig suksess.

Sannheten om langsiktig investering, ifølge Fisher Investments Norden



Investering i aksjer er en fin måte å øke formuen og sikre din økonomiske fremtid på, men myter om investering i aksjemarkedet står ofte i veien. Å tro at aksjer er for risikabelt, at perfekt timing er avgjørende eller at å investere innenlands er tryggere enn å investere internasjonalt, kan føre til at investorer nøler, går glipp av muligheter og tar dårlige beslutninger. Fisher Investments Norden mener disse investeringsmytene hindrer investorer i å utforske porteføljens fulle potensial. Selv om ingen investering er fullstendig risikofri, har aksjer historisk sett gitt betydelig langsiktig vekst som overgår inflasjonen. Det handler ikke om å unngå risikoer helt, men å håndtere dem på en smart måte.

