Endelig klart syn

Janka Polliani (46), kjent moteprofil og influencer, har i mange år slitt med dårlig syn. Å skulle hilse på noen på gata ble vanskelig, og å leve et aktivt liv uten synshjelpemidler – en utfordring.

– Jeg har sett ekstremt dårlig i en årrekke, og lenge vurdert laseroperasjon. Men jeg har vært litt pysete, rett og slett. Hva gjør jeg uten øynene mine? forteller hun med et smil.

Fra usikkerhet til handling

Med en travel hverdag fylt av visuelt arbeid, var det til slutt synet som fikk førsteprioritet. Etter en grundig forundersøkelse hos Volvat Argus, ble Janka trygg på at et linsebytte var riktig for henne.

– Jeg ble møtt med så mye profesjonalitet og ro. Kirurgen min, Ruben, forklarte alt i detalj – og det gjorde hele forskjellen.

Hos Volvat Argus får du alltid en personlig tilpasset behandling, med en skreddersydd plan for akkurat dine øyne. Det var nettopp denne individualiserte tilnærmingen som gjorde Janka trygg.

Operasjonen gikk raskt og smertefritt.

– Jeg rakk nesten ikke å reagere før det var over!

En ny hverdag

Allerede dagen etter operasjonen merket Janka en enorm forskjell.

– Jeg våknet og kunne se skolen utenfor huset mitt – det har jeg aldri gjort før!

Fra å ha vært skeptisk, er hun nå midt i en ny livsfase – og tar til og med førerkortet i voksen alder.

– Jeg gjør alt med en trygghet jeg ikke har hatt før. Jeg gleder meg til å gå på ski og faktisk se hvor barna mine blir av i bakken!

Hos Volvat Argus får pasientene nyte godt av kort ventetid både til konsultasjon og behandling, og blir behandlet av erfarne øyekirurger med høy faglig kompetanse. Det ga Janka følelsen av å være i de beste hender.





Kunne ikke vært mer fornøyd

– Jeg angrer på at jeg ikke gjorde dette tidligere. Det er så deilig å kunne se klart uten briller eller linser. Livet mitt har blitt mye enklere.

Hun anbefaler operasjonen på det varmeste:

– Til alle som vurderer et linsebytte: Bare få det gjort. Opplevelsen har vært fantastisk!

Volvat Argus, som har vært en trygg helsetilbyder i over 40 år, legger stor vekt på kvalitet og sikkerhet. Før enhver behandling gjøres det en grundig vurdering – ikke alle er egnet for operasjon, og det er viktig å forstå både mulige bivirkninger og begrensninger. Hos Volvat får du all informasjon du trenger for å kunne ta et trygt og informert valg.

Nå kan du spare 3000,- på linsebytte

Med kort ventetid, skreddersydd behandling og noen av Norges mest erfarne øyekirurger, er du i trygge hender hele veien. Ikke alle er egnet for operasjon, derfor starter alltid prosessen med en grundig vurdering og personlig plan.

– Til alle som vurderer linsebytte: Bare gjør det. For meg har det vært en gamechanger, sier Janka.