Fra millionlån til milliardvekst: Disse pengene får fart på norske bedrifter

GRØNN VEKST: ECOsubseas vasker stadig flere skip, noe som gir store utslippskutt. Foto: ECOsubsea

Én av dem er EcoSubsea, som inntar internasjonale havner med sin unike vaskerobot for skip.

– Innovasjon Norge har vært med oss fra dag én, og er avgjørende for at vi er der vi er i dag. Gjennom deres tilskudd, lån og rådgivning har vi kunnet ta større og raskere steg, fastslår Tor Østervold, CEO i ECOsubsea.

Austevoll-selskapet har utviklet en unik og verdensledende vaskerobot for skip, som fjerner begroing – altså organismene som vokser på skrog – på en raskere, tryggere og mer miljøvennlig måte. Et rent skrog gir mindre friksjon i vannet, noe som sparer store mengder drivstoff, og dermed CO2-utslipp og kostnader. ECOsubseas løsning hindrer også at invaderende fremmedarter, giftstoffer og mikroplast spres – noe som er tilfellet med tradisjonelle vaskemetoder.

Les mer om den banebrytende vaskeroboten.

Lånemuligheter gir mer norsk eierskap



ECOsubsea fikk nylig 69 millioner kroner i fra Innovasjon Norge. Tidligere har de blant annet mottatt 50 millioner kroner i risikolån, i tillegg til tilskudd til oppstart og teknologiutvikling.

Vi har fått veldig god hjelp av Innovasjon Norges rådgivere i Vestland, både når det gjelder finansiering og nettverk. Mange er nok ikke klar over bredden i Innovasjon Norges finansieringsordninger, sier Østervold.

De mange finansieringsmulighetene har vært avgjørende for at de til nå har levert løsningen sin til 1500 skip verden over og spart 4 millioner tonn CO2-utslipp. Neste steg er å bygge 30 nye vaskestasjoner globalt – noe som vil kunne spare verden for 50 millioner tonn CO2. Det tilsvarer Norges årlige utslipp.

– Når du utvikler en bedrift, kan det gå ganske lang tid før du kvalifiserer for banklån. Da er alternativet å hente egenkapital, ofte fra utlandet. Fordi vi har fått tilskudd og risikolån fra Innovasjon Norge, har vi også kunnet beholde mer eierskap i Norge, poengterer gründeren.

Klar for å gå fra «tja» til «ja»? Snakk med oss om finansiering.

ROSA REVOLUSJON: En testversjon av ECOsubseas vaskerobotteknologi, Pink Panther, vasker skroget på «British Chief» i Singapore i 2024. (Foto: ECOsubsea)

Utløsende for investorkapital



At Innovasjon Norge også tilbyr risikolån som ikke bankene har mulighet til å gi, har vært viktig for å utvikle teknologien de trenger.

– Finansieringen fra Innovasjon Norge har vært utløsende for matchende kapital, enten fra profesjonelle investorer eller bank. I flere runder har vi også samarbeidet med både bank og Innovasjon Norge, hvor Innovasjon Norge har fungert som en risikoavlaster som har gjort at banken har kunnet bidra, påpeker Østervold.

Han opplever at Innovasjon Norge-samarbeidet også er et kvalitetsstempel i møte med internasjonale investorer.

– Det har særlig vært viktig i en tidlig fase, hvor man har lite å vise til av konkrete bevis. At kvalifiserte fagpersoner i Innovasjon Norge har gjort en vurdering av teknologien og businessplanen din, har vært utløsende for oppmerksomhet og tilgang til kapital.

Gründeren roser også støtten de har fått fra Innovasjon Norges konterer i utlandet, knyttet til etablering og markedstilgang.

– Det har spart oss for mye tid og penger og vært helt avgjørende for oss.

Nå utvikler de muligheten for å fjernstyre vaskerobotene fra Vestlandet.

– På den måten kan vi eksportere kunnskap fra et kontor på Austevoll, smiler gründeren.

MARITIM GRÜNDER: Tor Østervold i ECOsubsea. ECOsubsea

Klar for å vokse ut i verden? Snakk med oss om finansiering.

Milliardkontrakt til norsk robotsyn



Også Zivid gjør seg klare for å dominere verdensmarkedet med sin norske og unike løsning. Selskapet som ble etablert av to SINTEF-forskere i 2015, har blant annet utviklet spesielle kameraer og programvare som gjør at roboter kan «se» i 3D.

Nylig signerte Zivid en kontrakt med en globalt ledende aktør innen robotikk, som forventes å ha en verdi på 1 milliard kroner i løpet av fem år.

Når vi ser mot 2030, skal vi være verdensledende på syn på roboter som plukker, sorterer og pakker i varehus, konstaterer CEO Thomas Embla Bonnerud.

ROBOTENES ØYNE: Zivid leverer synet til varehusroboter – et marked som er i sterk vekst. Foto: Zivid

Med 100 ansatte og en omsetning på 100 millioner i året som gikk, har de utvilsomt kommet et godt stykke på vei. Men slik de ser det, har eventyret knapt begynt.

– Dette er et av de heteste markedene akkurat nå, og helt i startfasen. Det er ingen tvil om at varehåndteringen går i retning av «no hands». Robotenes syn er linken mellom den fysiske verdenen og den digitale, og helt avgjørende. Vi skal levere titusenvis av denne typen kameraer, konstaterer Bonnerud.

Ta steget ut i nye markeder? Snakk med oss om finansiering.



Avgjørende finansieringsløsninger



Zivid fikk i desember 30 millioner i vekstlån, som er et risikolån som gir bedrifter økt arbeidskapital for å akselerere veksten på internasjonale markeder. De har tidligere mottatt oppstartsfinansiering, tilskudd til teknologiutvikling og risikolån, i tillegg til kompetansetjenester, fra Innovasjon Norge.



– Innovasjon Norge har vært med oss på hele reisen, og spilt en viktig rolle i alle faser. Fra det første tilskuddet som gjorde at en mann med en sprø idé turte å ta steget ut, til risikolånene som gjorde det mulig å ta store teknologiske løft – og nå gjennom å finansiere oss med vekstlån i oppskaleringsperioden, sier Bonnerud.

Han påpeker at produktene deres er «deep tech», som krever betydelig tid og ressurser å utvikle.



– Da er Innovasjon Norges finansieringsmuligheter helt avgjørende.

I tillegg kreves det store mengder arbeidskapital å produsere og levere hardware.

– Vi må betale for komponentene lenge før vi har solgt det, vi må ha et lager, og kundene har betalingsbetingelser. Finansieringen fra Innovasjon Norge til skalering og arbeidskapital gjør at vi kan bruke egenkapitalen på andre måter, som bidrar til fremtidig vekst og suksess.

Zivid bygger på skuldrene av norsk industri, med medarbeidere som har bakgrunn fra Tandberg og andre globale selskaper. Både design, software og salg skjer i Norge – i tillegg til produksjonen, som nå har flyttet tilbake fra Latvia.

– Denne typen hardware kan norske aktører produsere konkurransedyktig. I tillegg er det trygt og har en positiv effekt for norsk industri, poengterer han.

ZIVIDS CEO: Thomas Embla Bonnerud FOTO: Zivid

Sikrer arbeidsplasser med moderne slakteri



I Innherred i Trøndelag gjør også Berika seg klare for vekst. Det skjer gjennom et nytt slakteri – som både vil øke produktiviteten og dyrevelferden. Byggingen begynte i 2024, og det nye slakteriet vil stå klart i løpet av 2026.

– Det nye slakteriet har blitt mulig gjennom samfinansiering fra Innovasjon Norge og Sparebank1 SMN, i samarbeid med Berg Eiendom, sier Vidar Kjesbu, arbeidende styreleder i Berika.

De mottok 40 millioner i lavrisikolån og 39 millioner i risikolån i 2024.

– Alle samarbeidspartnere har stor tro på prosjektet. Det nye slakteriet vil sikre gårdbrukere, ansatte og landbruket, og representerer en kraftfull satsing på næringen i regionen, sier Kjesbu.

Industribank med mot til å ta risiko



Leon Bakkebø, direktør for finansiering i Innovasjon Norge, peker på at EcoSubsea, Zivid og Berika er gode eksempler på hvor avgjørende Innovasjon Norges finansieringsløsninger er. For når norske bedrifter skal vokse, omstille seg eller innovere, trengs ikke bare gode idéer – men også formålstjenlig finansiering, langsiktige partnere og evne til å avlaste risiko. Innovasjon Norge er med på hele reisen: fra små steg til store gjennombrudd.

– Innovasjon Norge er en industribank som er til stede der andre kapitalaktører er forhindret – både med risikokapasitet og i vår evne til å møte spesifikke behov for vekst og omstilling. Gjennom fleksible løsninger og sterk lokal og global innsikt gir vi bedrifter kapital, kompetanse og nettverk til å realisere visjonene, sier Bakkebø.

Klar for å tenke større? Snakk med oss om finansiering.