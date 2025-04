Kirurgisk presisjon gav dem synet tilbake

For motorsyklist og tidligere Rally Dakar-deltaker Pål Anders Ullevålseter begynte det med små frustrasjoner: tall som ble vanskelige å lese, detaljer som glapp. Som en aktiv person i både konkurranser og hverdag, ble synet en stadig større utfordring.

– Jeg opplevde at det ble vanskeligere å lese instrumentene på motorsykkelen og små detaljer i hverdagen, forteller han.

Lettelse i hverdagen

Etter en grundig medisinsk forundersøkelse hos Volvat Argus Oslo, ble han anbefalt en linseoperasjon – en metode som erstatter den naturlige linsen med en kunstig, livsvarig linse. Resultatet?

– Endelig kan jeg lese den lille skriften på brusboksen – og jeg trenger ikke briller når jeg skal finne sporet med skrutrekkeren. Det er en stor lettelse i hverdagen, sier han.

Han beskriver prosessen som trygg og effektiv:

– Det var en rask prosess, og jeg fikk god informasjon både før og etter inngrepet. For meg har dette utgjort en positiv forskjell.

Linsekampanje – Spar 3000,- på permanent synskorrigering Nå kan du spare 3000,- på linsebytte! Volvat Argus er pionér innen synskorrigering. Vi er en av klinikkene med lengst erfaring på laseroperasjoner i Norge. Forundersøkelsen er uforpliktende og koster kun 200,-. Vi tilbyr linsebytte på Volvat Argus i Oslo og Bergen Hvorfor velge linsebytte? Prosedyren er rask og gir umiddelbare resultater. De fleste kan gå tilbake på jobb dagen etter. Linseoperasjon kan permanent korrigere nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og grå stær

– Jeg trodde jeg skulle ligge i timevis

Herman Valø Orheim, landslagstrener i freeski, gjennomførte nylig en laseroperasjon hos Volvat Argus.

– Jeg trodde jeg skulle ligge der i timevis. Men operasjonen tok under 20 sekunder per øye, sier han.

Han ble overrasket over den umiddelbare forbedringen:

– Det var som å skru på HD på TV-en. Jeg så plutselig alt klart.

To metoder – begge trygge og presise

Kirurg Ruben Andersen ved Volvat Argus forklarer forskjellen på de to metodene for synskorrigerende kirurgi:

– Ved en linseoperasjon, som Pål Anders har gjennomført, bytter vi den naturlige linsen ut med en kunstig linse som varer livet ut. Dette er typisk aktuelt for personer over 45 år som bruker lesebriller eller progressive briller.

For de yngre – gjerne mellom 18 og 45 år – er øyelaser det mest brukte alternativet:

– Laserprosedyren former hornhinnen slik at lyset fokuseres presist på netthinnens skarpsynsområde. Resultatet er klart syn uten briller eller linser.

–Ingen av metodene gjør vondt, og de fleste ser godt allerede dagen etter inngrepet.

I april er det ekstra gunstig å gjøre noe med synet:



🔹 20% i rabatt på laseroperasjon (for deg under 45)

🔹 3 000 kr i rabatt på linsebytte (for deg over 45)









Forundersøkelse – veien til bedre syn

En detaljert, medisinsk forundersøkelse avgjør hvilken metode som passer best for øynene dine. Denne utføres av spesialist, og du får god informasjon om både fordeler og mulige begrensninger.

Akkurat nå tilbyr Volvat Argus Oslo gratis medisinsk forundersøkelse.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut kontaktskjemaet på nettsiden:

Denne artikkelen er produsert av FA Brand Studio, i samarbeid med Volvat Argus. Brand Studio er Finansavisens kommersielle innholdsbyrå.