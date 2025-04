Valter Jensen automatiserte administrative oppgaver med Hybel Premium

En forvaltningsplattform i sterk vekst og med god lønnsomhet

Siden starten i 2018 har Hybel Premium hatt solid vekst og er i dag etablert som Norges største forvaltningsplattform. Årlig tilkommer over 8.000 eksisterende leieforhold fra andre systemer og forvaltningsløsninger. Premium-plattformen vokser også sterkt via markedsplassen hybel.no. Dette har gitt seg utslag i kraftig vekst i omsetning og lønnsomhet for selskapet. “Som leverandør av forretningskritisk infrastruktur er det avgjørende at vi leverer gode produkter, viser vekst og solid økonomi. Dette gir trygghet for våre kunder,” forteller daglig leder i Hybel, Christian Rasmussen.

Les mer om Hybel Premium

Bytte av forvaltningssystem

For mange ligger det usikkerhet i selve overgangen til ny løsning. Tommy Benum, daglig leder i Valter Jensen Eiendom, forteller at de gjorde grundige vurderinger før de besluttet å bytte til Hybel Premium plattformen. “Overgangen til Hybel gikk langt enklere enn vi forventet.” bekrefter Benum.

“I all hovedsak gjøres større onboardinger av kunder gjennom importer,” forteller leder for Customer Success i Hybel, Kjetil Lorentzen.

“Kunden oppretter sin egen bruker, registrerer de ulike utleierne/utleieselskapene og inviterer inn kolleger på plattformen. Deretter importerer Hybel Support alle selskapers tilhørende leieobjekter og alle eksisterende leieforhold med all relevant kontrakts- og KPI data. Dette tar som regel kun noen få timer, og er noe vi har mye erfaring med. Både utleier og leietaker er på denne måten operativ på Hybel umiddelbart,” avslutter Lorentzen.

Vite mer? Book et møte med Hybel her!

Om Hybel Premium Populær forvaltningsplattform brukt av over 2.000 eiendomsselskaper til å administrere sine utleieporteføljer Ca 10.000 kunder totalt som tilsammen forvalter nærmere 50.000 leieforhold på plattformen Hybel Premium tilbyr en rekke funksjoner og tjenester som forenkler både drift og kommunikasjon, og gir utleiere og leietakere en effektiv måte å administrere leieforholdene på.

Tommy Benum, daglig leder i Valter Jensen Eiendom





Noen av fordelene ved Hybel Premium for Valter Jensen Eiendom:

Forbedret kommunikasjon med leietakere: Hybel Premium er en effektiv kommunikasjonsplattform og gir bedre oversikt for både utleier og leietaker.

Regnskap: Hybel Premium har støtte for regnskapsintegrasjoner med alle de største ERP-plattformene og automatiserer dermed bokføring.

Vedlikehold: Plattformen tilbyr en dedikert modul for vedlikeholdshenvendelser hvor man kan invitere vedlikeholdsmedarbeidere. Denne kan også integreres med større FDV-plattformer etter kundens behov.

Automatisert administrasjon: Hybel Premium automatiserer opprettelse av sikkerhet, strøm, innboforsikring, fakturering, purring, fravikelse og indeksregulering. Dette sparer tid og reduserer administrativt arbeid.

Mobilvennlighet: Med Hybel’s mobile grensesnitt kan både utleier og leietaker administrere alt fra leietakerverifiseringer til kontraktshåndtering og vedlikeholdsforespørsler direkte fra mobilen.

“Bruken av plattformen har gjort at både vi og våre leietakere har fått langt bedre oversikt over leieforholdene” forteller Benum. “Jeg vil spesielt fremheve Hybels løsninger for kommunikasjon, vedlikehold, kontrakter og den automatiserte faktureringen som viktige bidrag til forbedret drift”, avslutter han.

Les mer om Hybel Premium sine tjenester