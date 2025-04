World Economic Forums rapport om fremtidens arbeidsmarked anslår at 83 millioner jobber vil forsvinne globalt innen 2027 som følge av teknologi og automatisering. Den samme rapporten slår også fast at 69 millioner nye roller vil oppstå. Hvordan vil dette påvirke næringsliv og arbeidstakere?

Norgessjef i Salesforce, Jens Conradi, mener at fokuset ikke bør være at jobber forsvinner, men snarere at arbeidsstyrken og måten vi løser oppgaver på vil endre seg radikalt.

– Vi er på vei inn i en ny virkelighet der mennesker og teknologi jobber side om side. Det betyr at virksomheter må rigges for to arbeidsstyrker – én menneskelig og én digital, sier Conradi.

– Endringen er allerede i gang. Vi snakker ikke om en fremtidig visjon, men om en ny digital arbeidsstyrke som er operativ her og nå, legger han til.

Den tredje bølgen

Med den nye digitale arbeidsstyrken mener Conradi autonome agenter. Kunstig intelligens har beveget seg gjennom flere teknologiske epoker, fra prediktiv til generativ, og nå til den tredje bølgen, kjent som agentisk AI, eller autonome agenter.

En AI-agent kan oppdage feil, foreslå løsninger og gjennomføre oppgaver, uten å bli spurt – det er derfor vi kaller teknologien for autonom. Dette skiller dem fra både eldre IT-løsninger og generativ AI, som krever eksplisitte instrukser fra brukeren.

Det endrer ikke bare hvem som gjør jobben, men også hvordan ledere bør tenke om roller, oppgaver og samhandling. Mange vil trenge færre manuelle ressurser, men flere teknologinære roller og ny kompetanse.

– Dette er digitale kollegaer som setter i gang prosesser, kommuniserer med kunder og kobles sømløst på forretningssystemene dine. Og de gjør det 24/7, sier Conradi.

Tusenvis av virksomheter i ulike bransjer utvider nå arbeidsstokken med autonome agenter. Bruksområdene er mange, fra hvordan en av verdens travleste flyplasser, London Heathrow, drives, til hvordan Adecco rekrutterer og smykkekjeden Pandora personaliserer kundeopplevelsen.

Også i Norge har teknologien fått et solid fotfeste. Stokke, reMarkable, Hurtigruten og Sarpsborg kommune er eksempler på store private og offentlige virksomheter som alt har AI-agenter i full drift.

Sanser i spill

En sentral del av teknologirevolusjonen er at kunstig intelligens nå også blir mer og mer multimodal. Det betyr at AI ikke bare reagerer på tekst eller tastetrykk, men også på bilder, video, lyd og hendelser i systemene.

– Du trenger ikke lenger spørre om hjelp. Systemene vet hva du trenger og handler proaktivt, forklarer Conradi.

Dette skjer både i bakgrunnen, via API-er som trigges av hendelser, og i brukergrensesnitt der AI ser og hører det samme som deg. En AI-agent kan for eksempel oppdage at en kunde står fast i et skjema og automatisk tilby hjelp, uten at noen ber om det.

Milliardverdier

Ifølge McKinsey , Deloitte og PwC ligger verdiskapingspotensialet i AI og digital arbeidskraft på flere billioner dollar globalt innen 2030. PwC peker spesielt på effektivitet, skalerbarhet og økt kundeopplevelse som de største gevinstene.

Som en pioner var Salesforce tidlig ute og lanserte sin egen AI-agentplattform, Agentforce, i september 2024. Siden har over 5000 virksomheter tatt i bruk løsningen.

– Mange snakker om AI-agenter, men det er ikke alle som har forstått at dette slett ikke er teknologi som ligger noen år frem i tid. Det er tilgjengelig nå, det fungerer, og vi ser rask effekt hos kundene våre, sier Conradi.

Det viktigste er å komme i gang før endringene løper fra deg. For AI-agenter er allerede i ferd med å endre hvem som gjør jobben og hvordan den gjøres.

Rask gevinst

Mange virksomheter har vært forsiktige med AI-investeringer, ofte fordi ni av ti prosjekter tidligere har havnet på det Conradi kaller «AI-skraphaugen», altså prosjekter som aldri leverte verdi.

– Med AI-agenter er det annerledes. Dette er teknologi som er laget for å levere fra første dag, og tilbakemeldingen fra kundene våre er at det er akkurat det den gjør, sier han.

For å lykkes, anbefaler han å starte i det små, med et konkret behov eller en prosess der det er lett å måle effekt.

– Kundeservice er et opplagt sted å begynne, men vi ser også stor gevinst i salgsprosesser, HR og internadministrasjon. Velg ett område, gå live med løsningen og bygg videre derfra. Det viktigste er å komme i gang før endringene løper fra deg.

For AI-agenter er allerede i ferd med å endre hvem som gjør jobben og hvordan den gjøres. Endringen skjer nå, og den treffer alle sektorer.

– Dette er ikke et spørsmål om hvorvidt arbeidslivet endres eller ei i tiden som kommer. Det er heller et spørsmål om hvordan virksomhetene tilpasser seg det som allerede skjer. For autonome agenter gjør allerede jobben, og de gjør den godt, avslutter Conradi.

