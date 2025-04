I Norge tenker vi sjelden over hvor sårbart samfunnet egentlig er. Kritisk infrastruktur – alt fra kraftforsyning, vann og helse, til IKT og transport – er i økende grad digitalisert og avhengig av komplekse, sammenkoblede systemer. Det øker effektiviteten, men gir også nye inngangsporter for trusselaktører.

Getty Images

Høy sannsynlighet for angrep mot norsk infrastruktur

I rapporten Cybersikkerhet 2024 slår Kripos fast at det er høy sannsynlighet for målrettede angrep mot norsk infrastruktur og industri. Angrepene inkluderer løsepengevirus og sabotasje. Lederen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Arne Christian Haugstøyl, har selv uttalt at «Det er all grunn til å tro at en statlig aktør med ønske om å begå en sabotasjehandling mot Norge, vil lykkes med det».

Bekymringen deles på øverste politiske nivå. Regjeringen har gjentatte ganger advart om økt trusselaktivitet mot norsk infrastruktur.

Daniel Ourom-Swart Netsecurity

Sikkerhetsmyndighetene advarer om sårbarheten vår og risikoen vi står ovenfor, og det må vi ta på alvor. Norge er et attraktivt mål, både politisk og økonomisk, Daniel Ourom-Swart, leder for industriell cybersikkerhet i IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity.

Oppdag tidlig, og øv på hendelser

"I dag inneholder nesten alle industrielle systemer og kontrollanlegg mikrochips. Og alt som har en mikrochip kan, i prinsippet, hackes," sier Ourom-Swart.

Mange industribedrifter har allerede kartlagt risikoer for uønskede hendelser. Nå må vi bruke denne kunnskapen til å forstå hvordan digitale angrep kan utløse – eller forverre – disse hendelsene:

"Det er naivt å tro at vi kan sikre systemene våre 100 prosent. Uansett hvor godt du sikrer anlegget ditt, vil en angriper klare å finne en vei inn. Det viktigste i dag er derfor å kunne oppdage angrepet i en tidlig fase slik at du får identifisert og håndtert trusler så raskt som mulig. I tillegg må du ha et trent apparat for å begrense skaden," sier Ourom-Swart.

Tre grep for bedre beredskap Ourom-Swart trekker frem tre råd til virksomheter innen kritisk infrastruktur og OT-miljøer: Få oversikt: Kartlegg hva du har av verdier med tilhørende kritikalitet og hvordan prosessene henger sammen. Planlegg med utgangspunkt i at noe vil gå galt – og sørg for at du har nødvendig kompetanse, teknologi og støtteapparat. Bygg bro mellom IT og OT: Etabler samarbeid og felles forståelse på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Test og tren: Øv på ulike scenarier, ikke vent til krisen oppstår. Øvelser er en god læringsarena og gir deg stressmestring.

Digital sårbarhet i industri: Når kontor og fabrikk smelter sammen

Operasjonell teknologi (OT), som tidligere var et isolert miljø, er nå i økende grad koblet til IT-systemer og internett. Dette åpner for nye trusler. Mange virksomheter mangler oversikt over hvordan systemene henger sammen, og sikkerhetsarbeidet må håndteres annerledes enn i et vanlig kontormiljø:

Å oppdatere et kontorsystem kan gjøres i lunsjpausen – men å ta ned produksjonen i et oljeraffineri for en programvareoppdatering er noe helt annet. Derfor må IT og OT samarbeide tett og forstå hverandres behov, sier Daniel Ourom-Swart.

Flere virksomheter løser dette ved å etablere «brobyggere» – ingeniører med cybersikkerhetskompetanse som kan oversette mellom teknologi, drift og ledelse.

Fra usikkerhet til kontroll – et felles ansvar

Ifølge Ourom-Swart må alle ta høyde for at angrep vil skje, og være forberedt på å håndtere dette på en så god og effektiv måte som mulig.

"Ved å forstå sårbarhetene, etablere robuste prosesser og investere i sikkerhet, kan vi sørge for at hjulene fortsetter å gå," sier Ourom-Swart.

Virksomheter som lykkes, er ifølge Ourom-Swart de som ser cybersikkerhet som en del av kjerneberedskap, ikke bare et IT-problem.

"De neste årene vil vi se et tydelig skille mellom de som tar grep, og de som ble overrasket. Vår jobb er å sørge for at færrest mulig havner i den siste gruppen. Det handler ikke bare om å støtte de enkelte virksomhetene fra å havne i en krise, men å beskytte samfunnets mest kritiske funksjoner," avslutter Ourom-Swart.

Getty Images

Les mer om hvordan vi sikrer kritisk infrastruktur.