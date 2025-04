Norsk app utfordrer Facebook

Algoritmestyrte feeds. Fem ulike chatteapper for familien. Varsler fra skolen i én app, fotballtrening i en annen og nabolagsnyheter på Facebook – hvis du i det hele tatt ser dem. Og det hele filtrert gjennom et digitalt landskap hvor du aldri helt vet hvem du egentlig snakker med.



Mange opplever:

For mange apper for informasjon, kommunikasjon og planlegging. At viktige ting drukner i et mylder av varsler og irrelevante oppdateringer Mer og mer desinformasjon, falske brukere og nyheter. Fokus hos de globale sosiale mediene ligger på skjermtid, salg av dine personlige data og klikk – ikke på innhold som faktisk angår deg

Last ned Hudd her

Et norsk alternativ vokser raskt frem

Inn i dette landskapet har Hudd kommet – en norsk sosial app som prioriterer én ting: å gjøre det enklere å være til stede i ditt eget liv og nærmiljø.

Med over 115 000 brukere på under fem måneder, har Hudd vokst raskere enn de fleste norske digitale plattformer. Brukerne strømmer til fordi appen tar tak i et konkret behov – å samle det viktigste i hverdagen på ett sted, uten støyende og manipulerende algoritmer og uten usikkerhet om hvem man snakker med.

– Vi har blitt vant til å bruke ti ulike apper for å holde styr på alt i hverdagen, fra konserter man vil gå på, nabolagsinformasjon til koordinering med foreldregruppen. Vi mener det går an å samle det – på en trygg og oversiktlig måte, sier Jonas Floberg Åkre, CCO i Hudd.

Hva gjør Hudd annerledes?



Alle brukere er ekte personer, verifisert med Vipps.

Ingen skjulte algoritmer.

Kronologisk innhold – du ser det som faktisk skjer, når det skjer.

Norske verdier i bunn – lokalt engasjement, tillit og fellesskap.

En digital møteplass for ekte hverdager

På Hudd samles foreldregrupper, idrettslag, borettslag, naboer og lokalt næringsliv. Du kan chatte, organisere, planlegge og følge med – på én og samme plattform.

I mai lanseres bedriftsprofiler, som gir lokale bedrifter en synlig, verdig plass i sitt eget nabolag – for en brøkdel av kostnaden de ville betalt på globale annonseplattformer. Til sommeren åpner vi også for profiler for organisasjoner, foreninger og kommuner, slik at de endelig får et dedikert rom til å informere, engasjere og organisere direkte med folk i sitt nærmiljø.

Fra bruker til medeier?

Om kort tid åpner Hudd opp for at brukere og investorer kan bli medeiere i plattformen.

Vil du følge med på utviklingen?

Søk opp “Hudd Emisjon 2025” for å få nyheter og oppdateringer om den kommende emisjonen.

Hudd – for ekte mennesker, ekte samtaler og ekte nabolag.

Last ned gratis i App Store eller Google Play.