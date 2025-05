Svensk skosuksess tar neste steg – åpner butikk i Oslo

Siden starten i 2016 har Myrqvist gått fra å være et produktdrevet oppstartsselskap til en lønnsom aktør med internasjonal tilstedeværelse. Forretningsideen er klar: å produsere premiumsko uten mellomledd og selge dem direkte til kunden. Ved å flytte produksjonen til Portugal hvor håndverket er i verdensklasse, men kostnadsnivået lavere, kunne selskapet raskt tilby et mer tilgjengelig alternativ i en bransje der prisene lenge har blitt drevet opp av distributører og forhandlere.

– Vi ønsket å bygge noe helt eget fra starten. Eget design, egne leverandører og full kontroll over produktet, Sebastian Öhrn, administrerende direktør og grunnlegger.

Covid-pandemien førte til vekst

Myrqvists første modell, en klassisk Oxford, ble lansert via Kickstarter og ble raskt fulltegnet. Det ga både kapital og selvtillit til å utvide sortimentet med loafers, derbys og boots, men også et tidlig bevis på at det fantes et marked for merkevarens britisk-inspirerte, randsydde stil.

Veksten kom hovedsakelig via netthandel, men pandemien satte midlertidig kjepper i hjulene. Med et sortiment tilpasset kontor, arrangementer og sosiale sammenhenger forsvant plutselig mange kjøpsanledninger. I stedet for å bremse valgte teamet å øke tempoet og lansere en ny linje, der håndverket var det samme, men med en mer hverdagslig funksjon.

– Pandemien ble en katalysator. Vi innså at vi måtte være relevante i flere deler av livet, ikke bare de formelle. Der ble ideen om en "contemporary line" født, for å komplettere de klassiske modellene, forteller han.

Se hele kolleksjonen til Myrqvist her



Sebastian Öhrn, administrerende direktør og grunnlegger av Myrqvist

I dag posisjonerer Myrqvist seg som en helhetlig merkevare innen segmentet, og et sted hvor kundene kan finne alt fra klassiske dressko til velproduserte sneakers, uten å gå på kompromiss med uttrykk eller kvalitet. Tanken er at den som én gang har funnet sin størrelse, skal kunne komme tilbake – enten det gjelder bryllup, ferie eller hverdag.

Ekspansjon utenfor landegrensene

I tillegg til den digitale salgsvirksomheten har Myrqvist gradvis bygget opp sin fysiske tilstedeværelse. Først med butikk i Mood-galleriet i Stockholm, deretter i London på legendariske Jermyn Street – skobransjens svar på Savile Row – og nå i Oslo. Ekspansjonen skjer med forsiktighet, men med et tydelig mål: å langsomt, men sikkert styrke tilstedeværelsen i markeder der etterspørselen allerede finnes.

Interessert i å se og prøve ut hele utvalget vårt av sko og tilbehør? Ta turen innom en av våre butikker!



– Norge har lenge vært et sterkt marked på nett. Å være fysisk til stede gir oss både ny synlighet og en mulighet til å møte kunden ansikt til ansikt, sier Öhrn.

Produksjonen skjer fortsatt i liten skala, med nære relasjoner til alle ledd. Hver detalj – fra skinn til såler, innermateriale og kork – velges spesifikt for hver modell. En klassisk Oxford krever over 200 manuelle steg før den er ferdig, og det er nettopp den høye graden av håndarbeid som gjør det mulig å holde kvaliteten jevn og produktet personlig, forklarer han.

Med et ungt team og en fortsatt entreprenøriell kultur bak kulissene, har Myrqvist bygget noe uvanlig i motebransjen: en merkevare som vokser uten å kompromisse. Butikken i Oslo blir neste steg i en langsiktig plan, og et bevis på at ideen fra studentrommet i Skottland nå står støtt også på nordisk jord.

– Sko er ikke noe man revolusjonerer. Det handler om å forstå håndverket, sette sitt preg på det, og gjøre det bedre enn de andre, avslutter Sebastian Öhrn.

Les mer: Myrqvist - innovatører av klassisk fottøy