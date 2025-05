Som figur 1 viser, har kursbevegelser de siste 20 årene ikke iboende påvirkning på markedene. Globale aksjer steg sammen med ESBs renteøkninger i 2006–2007. Så kom kraftige rentekutt i 2008–2009, som sammenfalt med et bearmarked (fundamentalt drevet nedgang på 20 % eller mer) – de stoppet ikke fallet. Vi har sett at mange analytikere peker på de to renteøkningene i april og juli 2011 som for tidlige, og skylder på disse for årets nedgang i aksjemarkedet. Men da overser de at denne perioden var høydepunktet i regionens statsgjeldskrise og økonomiske nedgangstid.1 Kuttene som kom etter, overlappet med stigende aksjer. Det skjedde også i 2024. Renteøkningene i 2022–2023 stoppet imidlertid heller ikke aksjeoppgangen. Når Fisher Investments Norden gjennomgår forholdet, avhenger ikke aksjenes utvikling av pengepolitiske institusjoners rentesetting.

Til tross for disse historiske dataene, fortsetter en rekke publikasjoner som Fisher Investments Norden følger å argumentere for at styringsrentene på en eller annen måte har en enorm, forhåndssatt innvirkning på aksjenes retning. Etter vårt syn stammer denne langvarige misoppfatningen i stor grad fra læreboksmåter som mange investorer har lært å verdsette verdipapirer på: å bruke teoretisk risikofrie kortsiktige renter, for eksempel, og sammenligne dem med aksjenes resultatavkastning – det omvendte av deres P/E-verdi (pris/fortjeneste) eller E/P, uttrykt i prosent. Dette gjør det lettere å sammenligne resultatavkastning med renter, hvor forskjellen mellom dem kalles aksjerisikopremien (ERP).

Dette kan virke intuitivt fornuftig. Hvis den såkalte risikofrie renten er minst høyere enn resultatavkastningen, hvorfor investere i angivelig mer risikofylte aksjer når avkastning fra mindre volatile kortsiktige kontantavkastninger tilsynelatende er tilstrekkelig? Når rentene er lave eller fallende – mye lavere enn resultatavkastningen – antyder strategiene som Fisher Investments Norden ser at aksjeetterspørselen (og dermed kursene) bør stige.

Men igjen, bevisene for dette mangler. Ved å bruke amerikanske S&P 500s resultatavkastninger og 3-måneders amerikanske statsobligasjonsrenter (som tett følger Federal Reserves over-natten-styringsrenter, basert på våre undersøkelser) for deres lange historie, har kortsiktige renter toppet amerikanske aksjers resultatavkastninger flere ganger – noe som gjør deres ERP negativ og dermed tilsynelatende en ugunstig for markedene. (Diagram 2) Men disse vil nødvendigvis ikke forårsake eller sammenfalle med bearmarkeder. Det er verdt å merke at dette har vært tilfelle siden januar 2023 – nær starten av det nåværende bullmarkedet (økende aksjekurser). 2 Resultatavkastninger som overstiger korte renter, har heller ikke forhindret bearmarkeder (se 1930-tallet til og med 1960-tallet).

Hvorfor følger ikke markeder slike allment aksepterte teorier? Fisher Investments Nordens gjennomgang av aksjenes hoveddrivere viser at rentene ikke bestemmer aksjenes bane. Basert på vår forskning beveger aksjene seg mest i gapet mellom inntjeningsforventninger og virkeligheten i løpet av de neste 3 til 30 månedene. Vi finner at renter er én variabel blant mange i den beregningen. Rentebeslutninger er dessuten en av de mest overvåkede og tungt analyserte hendelsene blant finanskommentatorer vi følger. Etter vårt syn reflekterer aksjekursene i stor grad mye av denne informasjonen, og denne granskingen reduserer overraskelsespotensialet ytterligere.

Så når Fisher Investments Norden gjennomgår allment utbredte kommentarer om renters antatte effekt på markedene, foreslår vi at investorer ikke skal overvurdere renter. Vi ser lite som tyder på at de er pådrivere for aksjer.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

1 Kilde: FactSet per 17.3.2025. Uttalelse basert på eurosonens BNP, 1. kv. 2011 til 4. kv. 2011, og 10-års statsobligasjonsrenter for Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania, 31.12.2010–31.12.2011.