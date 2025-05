Hvorfor snakker alle om gull og sølv akkurat nå?

Gull og sølv har gjennom historien vært anerkjent som pålitelige verdibærere, brukt som betalingsmidler og verdilagre i både stabile og urolige tider. Deres universelle aksept og fysiske egenskaper har gjort dem til en historisk global handelsvare, uavhengig av nasjonale valutaer og økonomiske systemer.

Bare de siste månedene har både sølv og gull sett en solid økning i verdi. Denne utviklingen reflekterer en økende interesse for edle metaller som en form for økonomisk sikring i usikre tider.

Til tross for en sterkere krone, har gullprisen hatt en enorm økning. Ser man på tallene i USD hittil i år, har gull økt med ca. 26% og sølv ca 12% Tom Erik Lier, salgssjef for investering ved K.A. Rasmussen.

Interesse og verdi øker i usikre tider

I perioder preget av inflasjon, usikker tillit til valuta og økt geopolitisk risiko, ser man ofte fornyet interesse for edle metaller. Gull og sølv har historisk vært brukt som et verdilager – og regnes av mange som en god diversifisering i porteføljer med høy eksponering mot finansielle eiendeler.

Selv om prisene på edle metaller påvirkes av blant annet renteutvikling og dollarkurs, trekkes de frem for sin funksjon som realaktiva – og for at de historisk har bevart verdi over tid, uavhengig av utviklingen i enkeltmarkeder.

– Mange oppfatter dem som en slags «økonomisk buffer», særlig i perioder med høy inflasjon og lav tillit til valuta, sier Lier.

Sikker lagring, trygt, enkelt og fleksibelt hos K.A. Rasmussen

K.A. Rasmussen, 150 års erfaring med edelmetaller

Hos K.A. Rasmussen får du tilgang til å handle edle metaller på en trygg og profesjonell måte. Du kan velge mellom å få varer levert hjem med forsikret sending, eller hente dem fysisk ved våre lokasjoner i Oslo og Hamar – alt etter hva som passer deg best.

Ønsker du ikke lagre verdiene selv, tilbyr K.A Rasmussen sikker lagring av edle metaller, en løsning stadig flere kunder benytter seg av. Dette gir en ekstra trygghet for dem som ønsker eksponering mot gull eller sølv, uten nødvendigvis å oppbevare det hjemme. Lagrede verdier forblir fullt eid av kunden, og kan hentes ut eller selges tilbake når som helst.

Lang erfaring med edle metaller

K.A. Rasmussen har i en årrekke levert edle metaller til både privatpersoner og industri. Som en av Nordens sentrale aktører innen handel med gull og sølv, tilbyr selskapet produkter med dokumentert opprinnelse og høy kvalitet.

