Fikk ny jobb med en Executive MBA fra NHH

– Det har vært noen fantastiske og lærerike år, men nå er jeg klar for ny jobb i konsulentbransjen, sier en smilende avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Kishan Kumar Chudasama.

Kishan Kumar Chudasama valgte videreutdanning ved NHH

Chudasama, som blant annet har en doktorgrad i molekylærbiologi og jobbet mye med kunstig intelligens, forlater nå en lederstilling i FHI til fordel for en jobb i konsulentselskapet Capgemini.

– FHI har vært en fantastisk arbeidsgiver, men jeg er typen som hele tiden må utvikle meg faglig og personlig for å trives. Jeg hadde nådd et punkt hvor jeg følte at jeg gikk litt for mye i samme spor. Derfor valgte jeg videreutdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH) for to år siden, og det har jeg ikke angret på, sier han.

Videreutdanning ble en døråpner

Chudasama valgte å ta en Executive MBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse ved NHH Executive EMBA-studiet ble en døråpner, både faglig og personlig.

– Hvis du er en leder med ambisjoner om å skape positiv endring og bærekraftig verdi, enten i din nåværende organisasjon eller i en ny jobb, vil jeg absolutt anbefale en EMBA ved NHH Executive Kishan Kumar Chudasama

– Du får tilgang til oppdatert kunnskap, utvikler ferdigheter innen strategisk analyse og økonomistyring, og blir en del av et inspirerende nettverk med kunnskapshungrige folk fra mange ulike bransjer.

Trude Brun Wilhelmsen

Chudasama trekker frem det høye akademiske nivået, den praktiske relevansen og den tette oppfølgingen fra dedikerte forelesere som faktorer som gjorde studiet både lærerikt og direkte anvendbart i arbeidslivet.

– Jeg trengte ny kunnskap og inspirasjon for å finne ut hvordan jeg best kunne skape verdi for virksomheter, og valget falt på NHH Executive, forteller Chudasama og utdyper:

– I min nye jobb blir det mer fokus på datadrevne beslutninger og teknologi. Jeg skal inn i organisasjoner og sørge for at endringene blir gjennomført i tråd med strategien som er valgt. Derfor ble videreutdanning helt nødvendig for å forstå prosesser og gjennomføre gode analyser.

Kishan Chudasama om god ledelse Evne til å se det store bildet og forstå samspillet mellom teknologi, strategi og verdiskapning

Kompetanse innen strategisk analyse og bruk av styringsverktøy for å skape verdi

Tverrfaglig innsikt og nysgjerrighet, kombinert med en vilje til kontinuerlig læring

Fokus på å skape bærekraftig verdi - finansielt, sosialt og miljømessig

Styrke til å fatte datadrevne beslutninger og navigere i komplekse omgivelser

Tverrfagelig tilnærming til komplekse problemer

EMBA-programmet i økonomisk styring og ledelse gir en bred og oppdatert kompetanseplattform for ledere og beslutningstakere. Gjennom samlinger både i Norge og utlandet, kombinert med nettbasert læring, får deltakerne innsikt i temaer som lønnsomhetsanalyser, finans, markedsføring, strategi og endringsledelse.

Vi legger stor vekt på at det studentene lærer skal være relevant og anvendbart fra dag én. Derfor bruker vi case-basert undervisning der det jobbes med reelle problemstillinger fra studentenes egen arbeidshverdag. Trond Bjørnenak, NHH-professor og programdirektør

Kombinasjonen av teoretisk innsikt og praktisk erfaring gir en bratt læringskurve for studentene.

– Når disse høyt kompetente menneskene samles for å diskutere aktuelle utfordringer i lys av forskningsbasert kunnskap, oppstår det spennende synergier. Både studentene og vi som fagansvarlige lærer mye av disse diskusjonene.

Programmer og undervisningsopplegg NHH Executive tilbyr en rekke studier tilpasset ledere på ulike nivåer og med forskjellig erfaringsbakgrunn. Felles for alle programmene er:

Høyt akademisk nivå og forskningsbasert kunnskap formidlet av anerkjente forelesere

Praktisk relevans og nær kobling til næringslivets behov og utfordringer

Tverrfaglig perspektiv med vekt på strategi, økonomistyring, teknologi og bærekraft

Erfaringsutveksling og nettverksbygging med dedikerte og motiverte medstudenter

Mulighet for å arbeide med reelle problemstillinger fra egen virksomhet underveis i studiet

Bratt læringskurve

Chudasama, som ikke hadde økonomibakgrunn fra før, opplevde læringskurven som bratt, men givende.

– Forelesningene og diskusjonene var virkelig en øyeåpner. Vi fokuserte mye på strategiske verktøy og hvordan man kan identifisere hvor i verdikjeden den reelle verdiskapingen skjer. Dette er ikke alltid åpenbart, men gjennom gode analyser kan man avdekke hvor problemene ligger og sette inn tiltak der det trengs.

Gjennom studiet fikk Chudasama også verdifulle innspill fra medstudenter med andre faglige bakgrunner enn ham selv. Diskusjonene i klasserommet, ofte basert på konkrete caser fra deltakernes arbeidshverdag, bidro til å knytte teori og praksis tettere sammen.

– Jeg lærte utrolig mye om hvordan andre tenker rundt ulike temaer, enten det handlet om helse, verdiskapning eller teknologi. Vi hadde ofte ulike synspunkter, men gjennom dialog og erfaringsutveksling fikk vi en dypere forståelse for hverandres perspektiver. Denne tverrfaglige dynamikken var en viktig del av læringsopplevelsen, sier han.

Trude Brun Wilhelmsen

– Anbefales

Selv om det er krevende å kombinere studier med jobb og familieliv, er Chudasama ikke i tvil om at det var verdt innsatsen.

EMBA-en gav meg den faglige selvtilliten og det strategiske rammeverket jeg trengte for å ta steget inn i konsulentbransjen. Jeg gleder meg til å bruke ny kunnskap til å hjelpe virksomheter med å skape bærekraftig vekst. Kishan Kumar Chudasama

Chudasama som er opptatt av ledelse som fag, etterlyser mer bevissthet rundt lederrollen.

– God ledelse krever en kombinasjon av tverrfaglig innsikt, analytiske ferdigheter og menneskelig klokskap. Det handler om å forstå samspillet mellom teknologi, økonomi og verdiskapning, og hvordan man kan bruke strategiske styringsverktøy for å navigere i et stadig mer komplekst landskap.

Ledere i dag må være i stand til å se det store bildet og forstå hvordan ulike deler av virksomheten og samfunnet påvirker hverandre.

– Samtidig må de omsette denne innsikten til konkrete tiltak som skaper verdi, både finansielt, sosialt og miljømessig. Dette krever bred kompetanse og et konstant fokus på kunnskap, avslutter han.