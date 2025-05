Fra maskinrom til verdensarena: Nor-Shipping 60 år

Fra dekk og maskinrom

Historien begynte med messen Deck and Engine Room på 60-tallet – et samarbeid mellom Norges Varemesse og magasinet Skip, rettet mot norske sjøfolks velferd. Skipsreder Per Selvig tok initiativ til å gjøre arrangementet internasjonalt, og i mai 1965 ble den første internasjonale shippingutstillingen arrangert i Oslo.

Navnet Nor-Shipping tar form

Etter noen års pause kom messen tilbake i 1971, nå under navnet Nor-Shipping. Arrangementet har siden blitt arrangert annet hvert år, og har utviklet seg til å favne hele den globale havnæringen – inkludert shipping, teknologi, finans, energi og utdanning.

Møtested for mer enn forretning

Nor-Shipping er kjent for å kombinere faglig innhold med uformelle møteplasser. Fra grilling i DNVs hage til nettverkskvelder på Aker Brygge – mange nye samarbeid og partnerskap starter i de sosiale sonene under messen.

Jubileumsutgaven i 2025 byr på nye satsinger som havbunnsmineraler, Ocean Campus og Career Port. Nor-Shipping fungerer som brobygger mellom unge talenter og næringslivets behov, og løfter frem både innovasjon og bærekraft som konkrete satsingsområder.