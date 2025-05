– Vi har levert lav- og nullutslippsløsninger til over 90 fartøy. Mye av vår erfaring og teknologiutvikling henger sammen med leveranser til ferger, hurtigbåter og offshoreskip, forteller Pål G. Eide, Chief Technical Officer i SEAM.

SEAM utvikler og integrerer fremtidsrettede automasjons- og kraftsystemer til skip, og produserer majoriteten av produktene selv, noe som kommer svært godt med i komplekse pilotprosjekter som krever tilrettelegging.

Vi leverte kontroll-, kraft- og automasjonssystemer til verdens første hydrogendrevne ferge, MF Hydra, som drives av flytende hydrogen ved hjelp av brenselceller. Pål G. Eide, Chief Technical Officer i SEAM

– Et annet spennende prosjekt er leveransen til Amogys demonstrasjonsbåt i USA, som ble verdens første slepebåt drevet av ammoniakk. SEAM er stadig involvert i slike prosjekter hvor vi jobber med å få frem løsninger som er de første i verden, forteller Eide.

Fordelt på skipstyper har SEAM levert flest løsninger til mindre cruiseskip, ferger – inkludert verdens første passasjerferge med flytende hydrogen – og offshoreskip. I tillegg utgjør ladeløsninger en betydelig del av porteføljen. På listen står også ti tørrlastskip og én taubåt.

MF Hydra – verdens første hydrogendrevne ferge.

Full kontroll i Oslofjorden

Mellom én og halvannen million nordmenn bor rundt Oslofjorden. Gunvald Mortvedt og teamet hans har levert fremdrifts- og automasjonsløsningene til de tre helelektriske Nesoddbåtene, og til de fem helelektriske Oslofjord I–V. Alle som benytter passasjerbåt i Oslofjorden, kan dermed være trygge på at SEAM har kontroll på fremdriften.

Seam leverer skreddersydde systemer for optimalisering og kontroll for alle typer fartøy

Veien videre: Internasjonale ambisjoner

I Norge har SEAM en markedsandel på over en tredjedel som systemleverandør og -integrator for elektriske ferger. Det er en imponerende bragd – men ambisjonene stopper ikke der. I sterk konkurranse med aktører som Kongsberg, Siemens og Wärtsilä, vil SEAM ta sine løsninger ut i verden.

– I dag er kun om lag 20 prosent av kundene våre utenlandske rederier, men vi har en klar målsetting om å øke denne andelen til 50 prosent, sier administrerende direktør i SEAM, Gunvald Mortvedt.

Som systemutvikler og -integrator tilbyr SEAM produkter og tjenester for hele verdikjeden. Det innebærer at de selv designer systemene, utfører all engineering og produktutvikling, produserer produktene og sender dem ut til verft over hele verden. De foretar også oppstart ute på verftene med egne ansatte, og tilbyr service på seilende skip verden over.

– Ganske artig at alt dette kommer fra Karmøy, smiler Mortvedt avslutningsvis.

