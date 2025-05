Feriepenger er en lovpålagt godtgjørelse som ansatte tjener opp i løpet av et kalenderår og får utbetalt året etter, som erstatning for lønn i ferieperioden. Det betyr at du må ha vært i jobb året før for å ha opptjent retten til feriepenger.

I denne saken gir statsautorisert regnskapsfører Solveig Bjelke deg svarene på fem vanlige spørsmål om feriepenger.

SVARER: Solveig Bjelke, statsautorisert regnskapsfører i Tripletex, gir deg svarene. Foto: Tripletex

1. Hvor mye ferie har jeg krav på?

Ferie etter ferieloven er fire uker og én dag – altså 25 virkedager, hvor virkedager regnes som mandag til lørdag. Har man denne minimumsferien, er feriepengesatsen 10,2 prosent. Mange bedrifter tilbyr derimot fem uker ferie, som gir en feriepengesats på 12 prosent.

Viktig å vite for arbeidsgiver:

Søndager og offentlige høytidsdager teller ikke som feriedager.

Søndager og offentlige høytidsdager teller ikke som feriedager.

OVERSIKT: I Tripletex-appen kan du legge inn forespørsel om ferie. Her ser du også hvor mange dager du har til gode. Tripletex

2. Når kan jeg ta ut ferie?

Ferieavvikling skal planlegges og avtales. Som arbeidstaker kan du påvirke tidspunktet for ferie. Selv om du har rett til tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september, så er du ikke pliktig til dette.

Til syvende og sist er det arbeidsgiver som har siste ordet. De skal tross alt sørge for at bedriften går rundt, også når det er ferieavvikling.

– Husk at en allerede avtalt ferie bare kan endres dersom uforutsette hendelser fører til store problemer for driften, sier Bjelke.

Visste du at ...

... arbeidsgiver har plikt til å følge opp at de ansatte tar ut hele ferien sin?

3. Hvorfor får jeg utbetalt mindre enn forventet i feriepenger?

Har du fem uker ferie, tilsvarer det 25 feriedager – som faktisk er mer enn én månedslønn dekker. En månedslønn gjelder normalt for cirka 22 arbeidsdager. Dermed trekkes det for de tre ekstra dagene, noe som gjør at den faktiske utbetalingen er lavere enn du kanskje hadde forventet.

– Dette gjelder ansatte med fastlønn. Har du timelønn, vil du i stedet oppleve at du ikke får utbetalt lønn når du ikke jobber, forklarer Bjelke.

I Tripletex håndteres dette av systemet. Feriepenger og korrekt ferietrekk legges automatisk inn i lønnskjøringen for den måneden du velger å utbetale feriepenger.

– Alt du trenger å gjøre som arbeidsgiver er å opprette lønnskjøringen som vanlig. Den ansatte ser opptjente feriepenger, feriedager til gode, lønnsslipper og timer direkte i appen, sier Bjelke.

Hvordan beregnes feriepenger?



EN RETT OG EN PLIKT: Ferie er ikke bare noe du har rett på, men også noe du plikter å avvikle i løpet av året. Det er imidlertid tillatt å overføre inntil 12 feriedager til neste år Foto: Tripletex

4. Er feriepenger egentlig skattefrie?

Nei, du skatter av feriepenger uansett utbetalingstidspunkt. Når feriepengene utbetales i ferieåret, er selve utbetalingen trekkfri. Grunnen til dette er at det trekkes litt ekstra skatt enn nødvendig de øvrige månedene i året – nettopp fordi feriepengeutbetalingen er trekkfri

– Dersom feriepengene utbetales i opptjeningsåret – for eksempel når en ansatt slutter – skal det trekkes skatt med en gang. Skattekortet tar nemlig ikke høyde for slike ekstrautbetalinger, forklarer Bjelke.

Visste du at ...

... ansatte som er over 60 år har rett på én ekstra ferieuke? For denne uken tjenes det også opp feriepenger, men i motsetning til resten av feriepengene blir det trukket skatt direkte – selv om feriepengene ellers er trekkfrie ved utbetaling.

5. Hva skjer om jeg blir syk i ferien?

Blir du syk i ferien, kan du ha rett til å utsette feriedagene du ikke fikk benyttet. Men: Det holder ikke med egenmelding – du må ha dokumentert sykemelding for å få utsettelsen godkjent.

Feriepenger 2025: alt du trenger å vite