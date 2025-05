Bruviks Eiendommer - den enkle overgangen til Hybel Premium

Med mer enn 200 leieobjekter, fordelt på både leiligheter og næringslokaler, har Bruviks Eiendommer bygget seg en solid portefølje av moderne og velholdte eiendommer. Eiendommene har høy standard og er sentralt plassert i Bergen, både i sentrum og på Danmarksplass.

Beslutning om å bytte forvaltningsplattform

Høsten 2023 tok Bruviks Eiendommer en strategisk beslutning om å endre måten de forvaltet sin eiendomportefølje. Det var behov for en ny forvaltningsplattform som kunne tilby økt automatisering, stabilitet og trygghet. Selskapet ønsket også å skape en bedre brukerreise både for leietakere og utleier, og samtidig forbedre arbeidsprosesser og oppnå en mer effektiv drift.

Valget falt på Hybel Premium, og overgangen beskrives som en suksess fra dag én. Den sømløse onboardingen fra utgående forvaltningssystem og dedikert oppfølging fra Hybel-teamet gjorde at implementeringen gikk raskt og problemfritt.

– Etter hvert som vi har blitt bedre kjent med systemet, ser vi at det kontinuerlig også lanseres ny funksjonalitet. Gjennom gode systemer og rutiner, integrasjon mot regnskap og egen modul for vedlikehold, er vi godt ivaretatt både for utleie av bolig og næring, forteller Roar Barmen-Fløisand, daglig leder i Bruviks Eiendommer.

Vi opplever rett og slett at Hybel gjør vårt arbeid med utleie enklere Roar Barmen Fløisand, daglig leder i Bruviks Eiendommer

Med Hybel Premium har Bruviks Eiendommer fått et system som både automatiserer mange manuelle prosesser og gir dem bedre innsikt i eiendomsporteføljen. Kontinuerlig utvikling av systemet sørger også for at plattformen gir kundene stadig nye gevinster.

Roar Barmen-Fløisand fortsetter: – Om jeg skal trekke frem noen hovedelementer som vi i Bruviks setter ekstra pris på må det være følgende:

Brukervennlighet: Systemet har et intuitivt grensesnitt, og plattformen har vært lett å ta i bruk for både ansatte og leietakere. Vi og våre leietaker har et perfekt mobilgrensesnitt. Dette gjør oss mer fleksible, og vi kan enkelt opprette kontrakter, kommunisere og gjøre inn- og utflyttingsprotokoller på farten.

Integrasjon med regnskaps- og FDV-system: Hybel gir en helhetlig løsning med integrasjoner som gjør det enklere å administrere både bolig- og næringsutleie. Vi bruker Propely som FDV plattform og PowerOffice som ERP system. Da data fra Hybel oppdateres sømløst kutter vi tidsbruk og kostnader samtidig som vi kan gi bedre service til våre kunder.

Automatisering av prosesser: Hybel Premium har effektivisert arbeidsflyten fra annonsering, leietakerverifiseringer, kontraktsopprettelse, leieinnkreving, fravikelse, vedlikeholdsbehov, kommunikasjon og regnskapsføring.

Kontinuerlig utvikling: Hybel-teamet jobber kontinuerlig med videreutvikling av systemet, og denne innovasjonskraften er viktig for oss i Bruviks Eiendommer som en langsiktig aktør i markedet. Hybel sin størrelse, vekst og kundevolum gir oss også den tryggheten vi ønsker oss.

I Bruviks har vi et sterkt fokus på å skape gode og trygge rammer for leietakerne. Brannsikkerhet, vedlikehold og kundetilfredshet er viktig, og målsetningen er enkel; hos oss skal det være godt å komme hjem! Hybel har vært en viktig brikke i å realisere dette. Roar Barmen-Fløisand

– Valget av Hybel Premium har vært en vellykket investering for Bruviks Eiendommer, fortsetter Barmen-Fløisand.

– Plattformen har bidratt til å effektivisere driften, forbedre kundeopplevelsen og sikre høyere kvalitet på de tjenestene vi tilbyr leietakerne. Bruviks Eiendommer ser frem til et langt og fruktbart samarbeid med Hybel, og anbefaler plattformen til andre eiendomsselskaper som ønsker å ta forvaltningen til neste nivå.

