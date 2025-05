​Husk fristen 31. mai!

Det var stor spenning knyttet til skattemeldingen for bedrifter i fjor, og overgangen til digital innlevering.

– 25.000 kunder gjorde dette for aller første gang i nytt system, og mange ventet til siste liten. Heldigvis gikk det overraskende bra, sier Cecilie Sofie Fjellholt, produktsjef for årsoppgjør i Tripletex.

​Hvis du ikke har levert enda, anbefaler hun deg å komme i gang. Her er tre tips som vil spare deg for tid når du skal få unna årsoppgjøret

Du kan sende inn årsoppgjøret med Tripletex, selv om du har brukt et annet program i 2024 Cecilie Sofie Fjellholt, produktsjef for årsoppgjør i Tripletex.

Hold regnskapet oppdatert

– Innsendingen til Skatteetaten har vært åpen en stund. Vi ser likevel at altfor mange selskaper venter til 31. mai, som kan føre til unødvendig stress. Du bør komme i gang nå for å ha mest mulig kontroll, da har du også tid til å få hjelp hvis du møter utfordringer, sier Fjellholt.

Hun anbefaler samtidig å sjekke regnskapet jevnlig, og sier at mindre selskaper bør være inne i regnskapsprogrammet én til to ganger i uken.

– Regnskapet er et fint sted for å ha kontroll på hvordan det faktisk går i selskapet. Ved å sjekke jevnlig, har du også bedre oversikt over kundefordringer og leverandørgjeld, og et stort forsprang når jobben med årsoppgjøret starter, sier Fjellholt.

Slik automatiserer du årsoppgjøret



Skatteetaten jobber kontinuerlig med å forenkle årsoppgjørsprosessen. Målet er at det både skal være enkelt både for bedriftseierne som sender inn og for Skatteetaten som mottar og behandler det. Foto. Tripletex

2. Ett system gir bedre kontroll

– Selv om du har brukt et annet system i 2024, kan du likevel sende inn årsoppgjøret ditt for 2024 fra Tripletex, forteller Fjellholt.

Hun er ikke i tvil om at mange får en enklere hverdag ved å samle årsoppgjør og regnskap i ett system. Det gir deg en helt annen oversikt og kontroll over bedriften, og i Tripletex er det mye automatikk som sørger for at du rapporterer riktige opplysninger. Det er veldig tidsbesparende, forklarer hun.

– Tripletex har videreutviklet automatiske funksjoner for sluttposteringer. Svar konkret på spørsmålene systemet stiller – det er disse svarene som avgjør om systemet fanger opp lønn, verdipapirer og andre viktige elementer korrekt, forklarer statsautorisert regnskapsfører i Tripletex, Janne Ellefsen.

Når du registrerer en konto i Tripletex, kan du umiddelbart starte med fakturering, koble til banken og håndtere regninger. Da havner alt du gjør i det nye systemet.

3. Få hjelp ved behov

– Selv med gode systemer er det mange som har nytte av profesjonell veiledning, særlig rundt komplekse skattemessige vurderinger, sier Ellefsen.

I Tripletex er det enkelt å dele på arbeidet mellom bedriftseier og regnskapsfører, noe som gir bedre kontroll for begge parter.

– Husk at rapportering av skatt kan være komplisert for mange, og det er et omfattende regelverk å forholde seg til. Står du fast og er usikker, er det mye bedre å få hjelp fra en regnskapsfører enn å rapportere feil, avslutter Ellefsen.

Rapportering av skatt kan være komplisert og regelverket er omfattende, så det er ikke rart om man blir stående fast. Da er bedre å be om hjelp av en regnskapsfører enn å rapportere feil. Foto: Tripletex

Viktig å vite for inntektsåret 2024

Skatteetaten jobber kontinuerlig med å forenkle årsoppgjørsprosessen, og innsendingen av skattemelding og næringsopplysninger. Målet er at det skal være enklere både for bedriftseiere å gjøre dette selv, og enklere for Skatteetaten å håndtere.

– Skatteetaten vet mye om oss, og den informasjonen jobber de med å tilgjengeliggjøre slik at du slipper å sende inn og rapportere ting flere ganger. De åpner nå opp for at du kan hente informasjon om eiendom, aksjer og verdipapirer direkte ned i regnskapsprogrammet, forklarer Fjellholt.

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 31. mai 2025. For bedrifter som skal gjennomføre årsoppgjøret for første gang, er det særlig viktig å starte tidlig.

