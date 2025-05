Styrearbeid, aksjonærregister, signering og kontrakter er grunnleggende funksjoner i ethvert selskap. Likevel håndteres de ofte gjennom uoversiktlige prosesser: viktige dokumenter ligger i mapper på enkeltpersoners PC-er, versjoner sendes frem og tilbake på e-post, og ingen vet helt hvor siste oppdatering er lagret.

Det er nettopp denne smerten Adminflow ønsker å løse.

Mange tror de har kontroll – men dokumenter og protokoller ligger ofte spredt: på e-post, i tilfeldige mapper eller lokalt lagret hos enkeltpersoner. Når man først trenger noe, begynner letingen. Det skaper usikkerhet og stress, og gir risiko, særlig når man må dokumentere noe overfor investorer eller revisor, Stefan Okstveit, daglig leder i Adminflow.

Alt samlet i én strukturert løsning

Adminflow er en digital plattform som samler styreromsarbeidet på ett sted. Her finner man alt fra aksjonærdata, styredokumenter og kontrakter til møteinnkallinger, signering og protokoller – strukturert og tilgjengelig for dem som trenger det.

– Vi gir dem ett sikkert sted hvor alt er samlet. Signeringer skjer digitalt. Aksjonærregister, styrepapirer, agendaer, møter – alt er strukturert og tilgjengelig. Man slipper rot og versjonskaos, og får en profesjonell prosess, sier Okstveit.

Sparer tid og styrker profesjonalitet

Et konkret eksempel på hvordan plattformen fungerer i praksis, kommer fra en av selskapets kunder – en styreleder i et mellomstort norsk selskap:

– Han fortalte at han tidligere brukte timer på å samle inn alt det praktiske rundt et styremøte. Nå ligger dokumentene klare, styremedlemmer får automatisk tilgang, og protokoller signeres og lagres korrekt på få sekunder. Det er både tidsbesparende og mye enklere, sier Okstveit.

Brukerne rapporterer at de opplever bedre oversikt og mindre stress. En gjentakende tilbakemelding er at de slipper det som tidligere føltes som konstant “brannslukking” – fordi alt er oppdatert og på plass til enhver tid.

Struktur som konkurransefortrinn

Ifølge Okstveit handler ikke struktur bare om effektivitet – det handler også om å bygge et solid fundament:

– Struktur er ikke et «ekstra system», det er et konkurransefortrinn. Det er en investering i orden og trygghet. Når man samler alt, får man kontroll. Og det er et viktig fundament å ha for alle selskaper – særlig i møte med investorer, myndigheter eller ved en due diligence.

I en tid der profesjonalisering, dokumentasjon og etterrettelighet veier stadig tyngre, gir digitale styreromsverktøy som Adminflow selskaper et klart fortrinn. Ikke bare i hverdagen – men også i avgjørende situasjoner der ryddighet og tillit teller mest.