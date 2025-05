Skipsfarten elektrifiseres – HPS leverer robuste systemer for morgendagens behov

Haf Power Solutions (HPS) er en fremoverlent systemintegrator majoritetseid av ACEL Group, med virksomhet forankret i norske maritime ingeniørtradisjoner. HPS kombinerer tung erfaring fra skipsindustrien med nye løsninger for elektrifisering og hybridisering. Resultatet er skalerbare kraft- og fremdriftssystemer som både reduserer utslipp og driftskostnader, samtidig som de øker påliteligheten i maritime operasjoner.

Systemintegrator med norske maritime røtter

Som en del av ACEL-familien nyter HPS godt av et solid fundament og bred kapasitet. ACEL Group består av flere selskap – blant annet HPS, ACEL AS og ACEL Baltic – med rundt 170 ansatte og avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, installasjon og service. Med hovedkontor i Ålesund, kontor i Litauen i Klaipėda, Visaginas for rekruttering, og engineering-miljø i Trondheim, kan HPS levere komplette løsninger fra design og bygging til installasjon og oppfølging i drift. Denne sterke forankringen i Norge og dedikerte samarbeid innad i ACEL gjør HPS til en pålitelig partner med både lokal ekspertise og global rekkevidde.

Eksempel i praksis – modulær teknologi på skip under bygging

På to subsea-fartøy under bygging ved Myklebust Verft, begge for REM Offshore – leverer HPS en full elektrisk kraft- og fremdriftspakke: det likestrømsbaserte cLion DC Grid, store litium-ion-batteribanker, høyeffektive permanentmagnetmotorer og vårt egne cControl PMS/EMS. Systemet knytter sømløst sammen batterier, dual-fuel metanolgeneratorer og kransystemer, og gjør det mulig å kutte CO₂-utslippene med rundt 90 %. Hele den tunge offshorepakken – inkludert hovedkranen – er helelektrisk og kan regenerere bremseenergi tilbake til batteriene. Prosjektet viser hvordan den modulære arkitekturen vår gir lav vekt, minimale energitap og høy pålitelighet i krevende operasjoner – samtidig som den er «plug-and-play» for fremtidige nullutslippsoppgraderinger.

REM Offshore: Fartøyet vil bli utstyrt med dual-fuel metanolmotorer i kombinasjon med batteripakker. Alt offshore løfteutstyr, inkludert 250 T-kranen, er elektrisk og regenererer strøm til batteriene.

Fordelene med HPS sine systemer er mange:

⦁ Høy energieffektivitet: Den avanserte DC-griden og styringssystemet sørger for minimalt energitap og optimal drift av alle komponenter. Dette gir lavere drivstofforbruk og redusert karbonavtrykk.

⦁ Modulær og skalerbar design: Løsningene kan tilpasses alt fra mindre arbeidsbåter til store fartøy. Standardiserte komponenter og fleksibel arkitektur gjør det enkelt å skalere opp eller ned ved behov.

⦁ Klar for fremtidens drivstoff: Systemene er utformet med neste generasjons energikilder i tankene. Enten det er metanol- eller ammoniakk-drevne motorer, brenselceller eller andre nullutslipps-teknologier, kan HPS integrere disse sømløst. Dette gjør at rederier kan investere trygt i dag, vel vitende om at løsningen er fremtidsrettet.

⦁ Servicevennlighet og lave livssykluskostnader: Ved å bruke standard industrikomponenter der det er mulig, holder HPS vedlikeholdskostnader og leveringstid på reservedeler nede. Enklere programvare-parameterstyring og mulighet for fjernsupport bidrar til rask feilretting og mindre nedetid. Over systemets levetid betyr dette lavere totalkostnader og høyere oppetid.

⦁ Økt driftssikkerhet: HPS designer systemene med høy feiltoleranse og alternative operasjonsmodi. Det sikrer at skipet kan opprettholde kritiske funksjoner selv om enkelte komponenter skulle svikte. Kombinasjonen av robuste løsninger og kontinuerlig overvåkning gir trygghet for mannskap og operatør.

Les mer: Vi designer energieffektive elektriske hybridsystemer for skip





Bred anvendelse på tvers av maritime segmenter

En stor styrke ved HPS er evnen til å levere skreddersydde løsninger til en rekke fartøytyper og markedssegmenter. Teknologien er allerede i bruk – eller klar til bruk – innen alt fra krevende offshorefartøy til kystnære næringer. Offshore service- og konstruksjonsfartøy drar nytte av kraftige hybrid fremdriftssystem som kan kombinere batteri med nye drivstofftyper for å oppnå netto null utslipp. Fiskebåter og fartøy i oppdretts- og havbruksnæringen får stille, drivstoffgjerrig drift med elektriske og hybride løsninger, noe som reduserer både støy og utslipp i sårbare områder. For passasjerferger og bilferger betyr HPS-teknologi pålitelig elektrisk drift med lave utslippsnivå – ideelt for å møte strenge miljøkrav samtidig som man opprettholder rutetider. Også den voksende havvind-sektoren står på listen: HPS leverer systemer som egner seg for fartøy tilknyttet offshore vind, deriblant konstruksjons- og servicefartøy som krever høy effekt, presis manøvrering og grønn profil.

Felles for alle segmentene er behovet for robuste, kostnadseffektive systemer som kan tilpasses operative krav. Her kommer HPS til sin rett som en uavhengig systemintegrator: selskapet kan velge og kombinere den beste tilgjengelige teknologien for hvert prosjekt, uten å være låst til én leverandør. Dette sørger for at kundene alltid får optimale løsninger for sine spesifikke fartøy og bruksområder.

Møt Haf Solutions på Nor-Shipping på stand B01-55



Robust ladeinfrastruktur for en elektrisk fremtid

Elektrifisering av maritim sektor handler ikke bare om utstyret om bord – det krever også pålitelig ladesystemer på land. HPS har derfor utviklet cSnake, en robust lade- og landstrømsinfrastruktur skreddersydd for tøffe maritime omgivelser. Med cSnake kan skip enkelt kobles til strømnettet i havn, slik at dieselgeneratorene kan hvile mens fartøyet forsynes av fornybar landstrøm. Systemet er bygd for å tåle salt, vær og vind, og kan skaleres fra mindre fartøy opp til store ferger med høyt effektbehov. Flere grensesnitt støttes – inkludert standarder som CCS2 og MCS for lading, samt løsninger fra aktører som Zinus – slik at både nye og eksisterende fartøy kan lade trygt via cSnake.

For havner og operatører med svakt strømnett introduserer HPS også et innovativt konsept kalt cSwap. Dette er en mobil batteribuffer som kan settes inn som mellomlager av energi. I praksis kan cSwap-enheter lades opp gradvis fra nettet eller fornybare kilder, for så å levere høy effekt til skip under krevende ladeoperasjoner. Slik unngår man topper i belastning på strømnettet, og selv anlegg med begrenset kapasitet kan tilby hurtiglading til store fartøy. cSwap åpner også for fleksible driftsmodeller – for eksempel kan man flytte mobile batterier mellom kai-anlegg etter behov, eller bruke dem som nødstrøm. Sammen med cSnake utgjør dette et komplett økosystem for elektrifisering, fra landstrøm til ombordsystemer, levert av HPS.

Fremtiden er elektrisk – HPS leder an

Med sin strategiske rolle innenfor ACEL Group og tilgang på tung kompetanse innen alle ledd av verdikjeden, står HPS i en unik posisjon til å drive frem det grønne skiftet i maritim sektor. Selskapet tar sikte på å være en langsiktig teknologipartner for redere, verft og andre maritime aktører som vil satse på lav- og nullutslippsløsninger. Robusthet og pålitelighet ligger i bunn for alt HPS leverer – enten det er et komplett fremdriftssystem eller et landstrømsanlegg – samtidig som løsningene er smarte og fremtidsrettede. HPS har tro på en maritim fremtid der innovative teknologier kan forene økonomisk drift med miljøhensyn, og jobber hver dag for å realisere nettopp dette.

Møt oss på Nor-Shipping 2025

Den maritime verden beveger seg raskt mot en grønnere og mer digital fremtid. HPS ønsker å invitere alle som er nysgjerrige på neste generasjons maritime kraftsystemer til å besøke oss under Nor-Shipping 2025. På vår stand vil vi kjøre live demonstrasjoner av Ocean Smart Technology i praksis – fra styring av et cLion energisystem til hvordan cSnake og cSwap kan revolusjonere lading i havn. Våre eksperter og ingeniører vil være til stede for å svare på spørsmål, dele erfaringer og diskutere skreddersydde løsninger for ditt behov. Nor-Shipping, som går av stabelen 3.–6. juni, er en ypperlig arena for å se hvordan bransjen fornyes – og HPS er der for å vise hva som faktisk er mulig allerede i dag.

HPS kombinerer robust ingeniørkunst med smart nytenkning for å skape renere og mer kostnadseffektiv skipsfart. Som teknologipartner tilbyr vi ikke bare produkter, men en helhetlig strategi for å kutte utslipp og øke effektiviteten over fartøyets levetid. Med Haf Power Solutions på laget får maritime aktører en dedikert samarbeidspartner som er like opptatt av driftssikkerhet og lønnsomhet som av bærekraft. Vi leverer smartere systemer for renere hav – og vi inviterer hele den maritime næringen til å bli med oss på ferden mot en grønnere fremtid.

Møt Haf Solutions på Nor-Shipping på stand B01-55