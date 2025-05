Veien dit har vært preget av nysgjerrighet, endringsvilje og tro på verdien av kontinuerlig kompetanseutvikling.

– Videreutdanning har vært bra for min egen utvikling som leder, sier Rune Skjelvan, CEO & Head of Advisory KPMG Norge.

Skjelvan er utdannet siviløkonom fra NHH og tok senere en Executive MBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse ved NHH Executive som videreutdanning.

Blitt en bedre leder

Han tok videreutdanning av genuin interesse og sterk læringslyst, ikke på grunn av lederambisjoner.

– Men jeg er sikker på at EMBA-studiet har påvirket måten jeg utøver mitt lederskap. Det har satt meg i en god posisjon til å ta lederroller senere i karrieren, sier Skjelvan.

Jeg er nok naturlig ganske nysgjerrig og åpen for kunnskap. Jeg liker å forstå ting og se nye sammenhenger. Da må du fylle på med ny kunnskap hele tiden. Rune Skjelvan

– Kravene til ny kompetanse blir sterkere. Hvis du ikke henger med, så blir du irrelevant. Blir du irrelevant, så har du ingenting i min bransje å gjøre, sier han.

Rune Skjelvan er CEO og Head of Advisory i KPMG Skjelvan er utdannet siviløkonom fra NHH og den første toppsjefen i KPMG som ikke har revisorbakgrunn. Han tok videreutdanning ved NHH Executive.

Han tok over roret i konsernet i 2023.

Skjelvan har lang erfaring med prosjektledelse innen virksomhetsstyring, ERP-prosjekter, økonomistyring og komplekse omstillingsprosjekter.

Skjelvan har ledet KPMG Advisory siden 2010, og har bidratt til å gjøre det til KPMGs største forretningsområde etter omsetning.

Solid faglig nivå

Skjelvan roser det faglige nivået ved NHH og mener videreutdanningsprogrammene holder høy kvalitet.

– De som kommer til oss fra NHH som nyutdannede holder et veldig høyt faglig nivå. De er flinke og har fått en god basisutdannelse, sier Skjelvan.

Høyt faglig nivå kjennetegner også NHHs videreutdanningsprogrammer. Skjelvan trekker frem dyktige forelesere som klarer å koble teori med praksis og forstå næringslivets behov.

– Lærerkreftene klarer å relatere seg til den virkelige verden på en god måte. I tillegg har NHH et godt internasjonalt nettverk, noe som er viktig.

Det var også en av grunnene til at Skjelvan engasjerte seg for å få KPMG inn som partner i NHHs satsing på digitalisering og transformasjon, Digital Innovation for Growth (DIG).

– Mitt hjerte banker for NHH, og jeg så dette som en mulighet til å hjelpe NHH med å få en enda tettere kobling mot næringslivet, forklarer han.

KPMG KPMG er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper.

I Norge har konsernet rundt 1900 medarbeidere fordelt på 21 kontorer.

KPMG har utviklet seg fra å være et rent revisjonsselskap til å bli et fullskala kompetansehus som leverer løsninger for hele virksomheten til kundene.

Ruster seg for fremtiden

I en stadig mer kompleks og uforutsigbar verden mener Skjelvan at evnen til kontinuerlig læring og omstilling blir avgjørende, både for enkeltpersoner og virksomheter. Han ser at mange kunder kommer til KPMG for å få hjelp til å posisjonere seg for fremtiden, ikke minst innen områder som digitalisering og bærekraft.

– Vi har blitt veldig synlige i markedet på hvordan kunstig intelligens kan brukes for å løse konkrete problemstillinger, sier han og utdyper:

– Det handler om hvordan du faktisk kan endre prosessene dine og ta i bruk disse plattformene på en måte som skaper verdi. Der tror jeg vi i KPMG allerede er ledende, fordi vi forstår både teknologien og menneskene.

Foto: Ingunn Gjærde / NHH

Livslang læring er nøkkelen

Selv om han ikke tok EMBA med tanke på en bestemt lederjobb, er Skjelvan ikke i tvil om at studiet har rustet ham for de rollene han har tatt på seg underveis

– Jeg tenker at EMBA-studiet ikke bare har kommet til nytte for min egen del, men at det også har satt meg bedre i stand til å bidra til utviklingen av KPMG som virksomhet.

Jeg har fått en forståelse som gjør at jeg kan se ting i sammenheng og fange opp signaler om hva som kommer. Så kan jeg prøve å få organisasjonen til å bevege seg i riktig retning. Rune Skjelvan

Fleksibilitet er viktig

Skjelvans råd til andre ledere og fagpersoner er klart: Invester i deg selv og din egen utvikling, ikke bare for din egen del, men for virksomhetens og samfunnets beste.

– Du kommer ikke utenom faglige oppdateringer i dag. Du må fylle på med ny kunnskap hele tiden for å holde deg relevant.

Skjelvan berømmer fleksibiliteten i NHHs videreutdanningstilbud og fremhever at man kan kombinere studier med jobb uten å måtte ta permisjon.

– Hvis du måtte ta permisjon for å gjennomføre studiet, hadde det ikke vært mulig for de fleste. Det har travle ledere rett og slett ikke tid til. Men måten NHH har organisert det på gjør at flere kan ta videreutdanning, sier han

