Nor-Shipping samler maritim elite

Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shipping, havnæringer og tilgrensende industrier, og samler hvert annet år beslutningstakere, investorer og innovatører fra over 100 land – og markerer i år 60-årsjubileum med rekordinteresse og et bredere program enn noensinne.

Verdensledende møteplass for fremtidens havnæringer

I 2023 deltok over 50.000 bransjefolk fra 84 land, og over 800 selskaper stilte ut i messehallen. I år forventes det mer enn 1000 utstillere fra 100 land, samt flere nye konferanser, nye og større nasjonale paviljonger og en rekke sosiale happenings som DNV’s legendariske BBQ til stor jubileumsfest på Tjuvholmen og daglig AfterWork på Aker Brygge som sosial hub for alle hele uken.

Future-Proof: Hvordan møte usikre tider med kloke valg?

Årets hovedtema, Future-Proof, og tar for seg hvordan industrien kan finne strategiene, løsningene og partnerne for å redusere risiko, maksimere muligheter og møte ambisiøse klimamål for å #fremtidssikre sin virksomhet.

Nor-Shipping 2025 legger til rette for diskusjoner og samarbeid som skal hjelpe aktørene i havnæringene med å redusere risiko, gripe nye muligheter og nå ambisiøse klimamål.

Ocean Invest Conference – En av årets viktigste nyheter!

Ocean Invest retter søkelyset mot kapitalens rolle i det grønne skiftet til havs. Kilian Munch

For investorer, analytikere og finansaktører er Ocean Invest Conference blant de viktigste nyhetene i årets program. Her settes kapitalens rolle på tvers av havrommet i det grønne på agendaen – med fokus på investeringstrender, risikostyring og muligheter i overgangsfasen mot nullutslipp.

Ocean Invest er utviklet sammen med bransjepartnere som DNB og Euronext Oslo Børs, og har som mål å skape en ny møteplass mellom kapital og maritim/energirelatert industri. Nor-Shipping-direktør Sidsel Norvik kaller det “et must” for alle som vil forstå fremtidens pengestrømmer i havet.

Flagget til topps med Ocean Leadership Conference

Ocean Leadership Conference samler globale toppledere for å bidra til å stake ut kursen mot en bærekraftig maritim fremtid. Kilian Munch

Ocean Leadership Conference er Nor-Shipping’s flaggskips-konferanse hvor globale næringslivsledere og politikere samles for å stake ut kursen videre. I år kan vi se og lære fra John Kerry, Andrew Forrest, Elisabeth Munck af Rosenschöld, Michael Parker og mange andre Inspirerende profiler.

Programmet byr på mange faglige høydepunkt og har noe enhver! Nytt i 2025 er en egen LNG konferanse og en konferanse på havbunnsmineraler, i tillegg til de tradisjonelle konferansene på hydrogen, havbruk til havs, havvind, autonomi og AI og mye mer. Se hele konferanseprogrammet her.

Perfekt mix av innovasjon, innsikt og nettverksbygging

Nor-Shipping handler om å bygge relasjoner! Kilian Munch

Nor-Shipping er bygget på tre sentrale pilarer. 1) En enestående utstilling som viser det siste innen innovasjon, teknologi, design og utvikling fra hele den globale maritime industrien. 2) Et bransjeledende konferanseprogram, som dekker et bredt spekter av segmenter innen maritim. 3) Et nettverksprogram uten sidestykke, med BBQ, daglige AfterWork-samlinger og en uforglemmelig jubileumsfest torsdag kveld. Sammen skaper disse pilarene en dynamisk fem-dagers, døgnet rundt opplevelse som skiller Nor-Shipping på den globale scenen.

Maritim industri er en «peoples business» og i tillegg til å bidra med mye ny innsikt, handler Nor-Shipping om relasjonsbygging. Med hele maritim verden samlet i Oslo og omegn i fem dager er det ubegrensede muligheter for å bygge nettverk og dype relasjoner. Med daglige AfterWork på Lektern, ligger alt til rette for en komplett opplevelse, og det er det Nor-Shipping handler om, sier Norvik.

Nor-Shipping samler maritim elite fra knappe 100 land til årets viktigste møteplass for havnæringene. Kilian Munch

Fremtiden bygges nå

Nor-Shipping har som mål å bli en sentral møteplass for studenter som søker karrieremuligheter. Med fokus på læring, nettverk og inspirasjon, tar en rekke nye og utvidede initiativer sikte på å koble unge talenter til bransjen.

En av de viktigste investeringene vi kan gjøre for å skape en #Future-Proof bransje er å rekruttere de riktige talentene, fremme innovasjon og inspirere unge mennesker til å utforske karriereveier innen feltet. Sidsel Norvik, direktør i Nor-Shipping.

Nytt i programmet for 2025 er Career Port, en dedikert plattform der bedrifter vil presentere karrieremuligheter direkte for studenter og unge fagfolk, etterfulgt av Q&A og mingling.

Innovasjon er avgjørende for den maritime industrien, og oppstartsområdet tilbyr et sete på første rad til ideene og teknologiene som former fremtiden til havindustrien. Å tilby en global scene for nye talenter og nye ideer er avgjørende for å sikre langsiktig suksess i bransjen. Dette gjør området utrolig interessant, inspirerende og relevant, ikke bare for fagfolk og investorer, men også for studenter og andre deltakere. Sammen posisjonerer disse initiativene Nor-Shipping som en viktig arena for å forme neste generasjon maritime talenter og drive næringen fremover.

Fakta: Nor-Shipping 2025 Sted: Oslo og Lillestrøm

Tid: 2.–6. juni 2025

Tema: Future-Proof

Flaggskips-konferanser: Ocean Leadership Conference, Ocean Invest Conference

52.000+ deltakere, 889+ selskaper, 84+ land (2023 tall)

Etablert: 1965 – feirer 60 år i 2025

