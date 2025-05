NRC Group posisjonerer seg for lønnsom vekst

Med styrket finansiell plattform og voksende etterspørsel etter bærekraftig infrastruktur, sikter selskapet mot kraftig marginforbedring.

– Lønnsom vekst er viktig, og vi er et spesialisert selskap, med fokus på kritisk infrastruktur og hovedvekt på banerelatert selskap, , sier Anders Gustafsson, konsernsjef i NRC Group ASA.

Selskapet er i dag en ledende aktør innen bygging og vedlikehold av jernbane- og anleggsprosjekter i Norge, Sverige og Finland.

I en tid der myndighetene trapper opp investeringene i kritisk infrastruktur, står NRC godt rustet – med kompetanse, kapasitet og nordisk tilstedeværelse.

Anders Gustafsson, konsernsjef i NRC Group ASA Werner Juvik

Turnaround og nytt momentum

2024 ble likevel et krevende år for NRC Group, preget av utfordringer i det norske ETM-prosjektet. Årsresultatet endte i minus, men ifølge toppsjefen var dette samtidig starten på et strategisk taktskifte.

– Vi tok konsekvensene, hentet inn 250 millioner kroner gjennom en emisjon, styrket ledelsen og satte i gang et omfattende arbeid for å strømlinjeforme organisasjonen. Det har gitt oss et langt bedre utgangspunkt for å levere lønnsom vekst fremover, sier han.

Formula One – ny strategi med fart og retning

I fjor lanserte NRC Group en ny strategi med et tydelig mål: over 2 prosent margin i år, og mer enn 5 prosent innen 2028. Internt kalles planen for Formula One, en metafor for tempo, presisjon og samspill.

Vi har etablert en ny kultur med sterkere prosjektstyring, bedre risikohåndtering og mer effektiv ressursbruk. Vi vet hva som kreves – og vi vet at vi kan levere. Anders Gustafsson, konsernsjef i NRC Group ASA

Bærekraft og beredskap som vekstmotor

Den geopolitiske situasjonen har styrket behovet for nasjonal robusthet. Sikker og bærekraftig infrastruktur er blitt et strategisk anliggende – og en viktig drivkraft for NRC Group.

– Vi ser at markedet vil vokse ytterligere. Bærekraft er ikke lenger et tillegg, men en integrert del av hvordan prosjektene våre planlegges og gjennomføres. Økt fokus på sikkerhet har også ført til at forsvaret nå vektlegger jernbanen, for transport av både utstyr og mennesker. Jernbanen. Vi bygger løsninger som skal stå seg i flere tiår framover, sier Gustaffson videre.

Utforskerens identitet

I kjernen av NRCs strategi ligger et tydelig merkevareløfte: Å være utforskeren i bransjen. Det betyr nysgjerrighet, mot og kontinuerlig forbedring – men også trygghet, kvalitet og forutsigbarhet.

– Infrastruktur er komplekst. Vår jobb er å utfordre bransjen med smartere løsninger – samtidig som vi leverer trygt og effektivt hver eneste dag. Det er sånn vi skaper verdi for både kundene våre og samfunnet.

NRC Group Virksomhet: Bygger og vedlikeholder infrastruktur i Norge, Sverige og Finland

Segmenter: Jernbane, anlegg og vedlikehold

Omsetning: NOK 7 millarder

Strategi: Formula One – mål om >5 % margin i 2028

Hovedkontor: Oslo

Etablert: 2011 (notert på Oslo Børs)

