Administrerende direktør Espen Gjerde i Joh. Johannson Kaffe holder ikke tilbake når han forteller om ambisjonene til det nye kaffebrenneriet på Vestby utenfor Oslo.

Dette er ingen liten oppgave i et land hvor kaffe er dypt forankret i hverdagslivet – nordmenn drikker hele ni kilo kaffe per innbygger i året.

For å møte denne visjonen har Joh. Johannson Kaffe utviklet et kaffebrenneri som forener tradisjonell håndverksproduksjon med moderne, bærekraftige løsninger.

Målet har vært å skape et brenneri som ikke bare produserer kvalitetskaffe, men som også tar hensyn til både mennesker og miljø.

Les mer om Norges miljøvennlige kaffebrenneri.

Brenneriet er bygget uten å gjøre inngrep på dyrket mark. Det er konstruert med materialer og energikilder som er så klimavennlige som mulig.

Som et av Norges største industribygg i tre, utnytter bygget naturlig ventilasjon på en innovativ måte.

All energi som kommer inn i bygget er basert på fornybare kilder, inkludert solcellestrøm, biogass og grønn strøm.

– Vi ønsket å bygge et kaffebrenneri for fremtiden, og derfor var det naturlig å velge løsninger som hadde minst mulig miljøpåvirkning, sier Gjerde.

En av løsningene er bruken av biogass til brenningen av kaffe. Overskuddsvarmen fra brenningen blir gjenbrukt til å forvarme neste runde med kaffebønner, før de går inn i brennemaskinen.

Denne formen for energigjenvinning er ikke bare et grønt tiltak, men det reduserer også det totale energiforbruket i brenneprosessen betydelig.

– Forvarmingen av bønnene reduserer energibehovet vårt kraftig, noe som er et stort skritt i riktig retning, forklarer Gjerde.

Les mer om Norges miljøvennlige kaffebrenneri.

Siden kaffen som blir brent på Norges miljøvennlige kaffebrenneri utgjør over en tredel av kaffen som selges i Norge, bidrar det nye kaffebrenneriet til at kaffen på det norske markedet totalt sett blir mer miljøvennlig. Evergood Dark Roast er blant kaffe-merkene som produseres på Vestby

Anlegget i Vestby skal sikre en bærekraftig produksjon av kvalitetskaffe for fremtiden, sier administrerende direktør Espen Gjerde i Joh.Johannson.

Ilja C. Hendel

Selv om Joh. Johannson Kaffe ruller ut et innovativt og miljøvennlig brenneri, vil noe alltid forbli det samme. Evergood Dark Roast beholder den samme, kjente smaken som kaffedrikkere har elsket i generasjoner.

Vi tror grunnlaget for JOH. JOHANNSON KAFFE sin suksess fremover handler om det konstante fokuset på kvalitet, innovasjon og bærekraft. Når forbrukeren drikker kaffe fra oss, skal det være en trygghet – de vet at kaffen ikke bare smaker godt, men også er produsert med omtanke for miljøet,

sier Gjerde.