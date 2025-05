Vi tror at en dempet investorstemning i Europa, kombinert med en mer robust økonomi enn fryktet og et relativt stabilt politisk bakteppe, kan drive europeiske aksjer ytterligere opp. I denne artikkelen vil Fisher Investments Norden gjennomgå argumentene for dagens europeiske markeder, fremheve implikasjonene ved stillederskap og forklare hvorfor vi mener at en globalt diversifisert tilnærming fortsatt er det optimale valget for langsiktige investorer.

Årsakene til at Europa nå leder an

For noen investorer er det vanskelig å forstå hvorfor europeiske aksjer leder an. De europeiske markedene har underprestert i årevis. Verdsettelsene er fortsatt lave, og en rekke negative overskrifter – fra Russlands fortsatte invasjon av Ukraina til stagnerende vekst i Tyskland og andre regioner – har tynget stemningen. Alt i alt er det forståelig at noen spør: Hvordan kan Europa gi meravkastning i forhold til markedet under slike omstendigheter?

Hos Fisher Investments Norden ser vi den sterke starten for europeiske aksjer som et tegn på at kontinentets fremtid sannsynligvis er lysere enn mange for øyeblikket antar.

Ved inngangen til året var investorstemningen i Europa markant negativ – langt mer enn i USA. Selv om stemningsforskjellen siden har blitt mindre, etter hvert som investorer vurderer de økonomiske effektene av tollsatser, finnes det fortsatt skepsis til Europa. For aksjer, som beveger seg mest på forskjellen mellom forventninger og virkelighet, kan dårlig stemning senke listen som virkeligheten må over.

Denne dynamikken, ifølge Fisher Investments Nordens gjennomgang, fortsetter å posisjonere europeiske aksjer for ytterligere oppside. Det er flere oppmuntrende faktorer som skiller seg ut i det nåværende politiske og økonomiske landskapet.

Politisk stabilitet

Én av grunnene til optimisme, er mindre politisk usikkerhet. Tidlig i år fikk aksjemarkedene en opptur da usikkerheten falt etter det tyske valget og løsningen på den franske regjeringens budsjettstrid. Selv om den fortsatte usikkerheten rundt amerikanske tollsatser bør holdes under oppsyn, ser det ut til at mange av de potensielle politiske forstyrrelsene i stor grad er under kontroll, foreløpig.

Vanligvis presterer aksjer godt i perioder med politisk ro, når investorer kan fokusere på økonomiske fundamentale forhold uten den truende frykten for større politiske endringer.

Forbruker- og næringslivsstyrke

Et annet lyspunkt er den økonomiske situasjonen til europeiske forbrukere. Disponibel inntekt, i forhold til BNP, er på det høyeste nivået på over 20 år, og husholdningenes økonomi er fortsatt solid.1

På samme måte viser europeiske selskaper tegn til vitalitet. Bankutlån fortsetter å ta seg opp fra bunnen i 2022, noe som gjør det mulig for flere selskaper å finansiere ny vekst.2

I tillegg er innkjøpssjefenes forventningsindekser (PMI) – som indikerer den sannsynlige retningen for økonomiske trender – på bedringens vei. For tjenestesektoren, som utgjør majoriteten av den europeiske økonomien, har målingene indikert vekst siden tidlig i 2024.3 Selv om PMI-ene for industrien fortsatt er fallende, er dette en del av en langvarig trend og ikke overraskende for markedene.

Selv om vi ikke tror at europeiske økonomiske indikatorer innebærer rask vekst fremover, viser historien at markedene ikke trenger rask vekst for å stige.

Stemning kontra virkelighet

For Fisher Investments Norden var misforholdet mellom stemningen og økonomiske og politiske drivere avgjørende for oppgangen i europeiske aksjer i januar. Vi mener at dette avviket fortsatt er en sterk medvind som kan støtte opp om europeisk meravkastning i perioden som kommer.

Et lederskifte for aksjestil

Europeisk aksjeledelse har en annen implikasjon for investorer – et lederskifte i aksjestil. Dersom europeiske aksjer fortsetter å lede an, vil verdiorienterte aksjer sannsynligvis løpe fra sine vekstorienterte konkurrenter. Dette er fordi det europeiske aksjemarkedet domineres av verdiorienterte sektorer som industri og finans, som til sammen utgjør knapt 40 % av Europas aksjemarked. 4 På den annen side representerer vekstorienterte sektorer, som teknologi og teknologilignende kommunikasjonstjenester, over 40 % av det amerikanske markedet. 5 Per definisjon: hvis Europa leder, gjør verdi det også. Hos Fisher Investments Norden mener vi at de samme markedskreftene som driver europeisk aksjeledelse, sannsynligvis også vil føre til bedre avkastning for verdiorienterte aksjer.

Favoriserer en global tilnærming

Selv om vi tror at europeiske aksjer er posisjonert til å fortsette å lede an, mener vi at en globalt diversifisert tilnærming til aksjeinvestering er fornuftig for de fleste langsiktige investorer. Investorer som konsentrerer porteføljene sine for mye i områder de forventer vil gi meravkastning, går ofte glipp av muligheter ettersom ledelsen i markedet skifter.

Historien viser at land som leder, ofte blir etternølere over tid, uten noe prediktivt mønster av tidligere avkastning som indikerer fremtidig lederskap.6 Hvert land har et unikt sett med egenskaper som kan være både populære og upopulære, alt etter endringene i økonomiske omstendigheter, politiske utviklinger og investorstemningen. Noen ganger leder USA, andre ganger tar andre deler av verden over roret.

Hva var da nøkkelpunktene i Fisher Investments Nordens gjennomgang? Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. En globalt diversifisert portefølje lar investorer kapitalisere på aksjemarkedsvekst uansett hvor den materialiserer seg, spesielt med tanke på den iboende rotasjonen i markedslederskap.

Veien videre

Vi mener at den sterke oppgangen for europeiske aksjer i 2025 indikerer flere gevinster i vente. Markedsdriverne som er ansvarlige for denne fremdriften, ser ut til å være robuste nok til å holde de europeiske markedene oppe gjennom resten av året. Siden verdiaksjer sannsynligvis vil dra nytte av denne trenden, er de i tillegg posisjonert til å fremstå som stilledere. Vi advarer imidlertid mot overkonsentrasjon i noen enkelt region. En moderat overvekt på europeiske aksjer kan være sunt. Men hos Fisher Investments Norden mener vi at det å spre investeringene dine globalt fortsatt er den fornuftige tilnærmingen for langsiktig vekst, slik at investorer kan dra nytte av muligheter uansett hvor de oppstår.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

1 Kilde: Den europeiske sentralbanken per 3.2.2025. Husholdningenes totale gjeld og kontanter, kvartalsvis, 31.12.2002–30.9.2024. Netto gjeld i forhold til egenkapital (egenkapital og andeler investeringsfond eid av husholdninger), kvartalsvis, 31.12.2002–30.9.2024. Disponibel inntekt i prosent av BNP, kvartalsvis, 31.12.2002–30.9.2024.

2 Kilde: FactSet, Den europeiske sentralbanken per 31.1.2025. To kvartaler glidende gjennomsnitt av samlet forventet utlånsetterspørsel og -vilje fra Senior Loan Officer Opinion Surveys (undersøkelser blant utlånsmedarbeidere). Utlån omfatter handel og industri, boliglån og forbruk (bil og usikret), vektet etter kategori, kvartalsvis, 31.3.2003–31.12.2024.

3 Kilde: FactSet, Den europeiske sentralbanken per 31.1.2025. Innkjøpssjefenes forventningsindekser for Europa for tjenester, produksjon og en kombinasjon av begge, sesongjustert, månedlig, 31.1.2022–31.12.2024.

4 Kilde: FactSet per 20.3.2025. Sektorvekting i MSCI Europe per 28.2.2025.



5 Kilde: FactSet per 20.3.2025. Sektorvekting i S&P 500 per 28.2.2025.