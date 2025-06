Elopak satser i USA: – Bærekraft og vekst går hånd i hånd

Elopak, mest kjent for sine Pure-Pak®-kartonger, har de siste årene styrket sin posisjon globalt. Nå er blikket rettet mot USA – et av verdens største emballasjemarkeder.

Hvorfor USA – og hvorfor nå?

– Vi ser en tydelig trend mot mer bærekraftige løsninger, og det gjelder ikke bare Europa. USA er i rask endring, både når det gjelder forbrukerbevissthet og regulatoriske krav, sier konsernsjef Thomas Körmendi i Elopak.

Ved å etablere produksjon lokalt, kan selskapet både kutte transport, redusere karbonavtrykket og møte økende etterspørsel fra amerikanske kunder. Samtidig blir USA en nøkkelbrikke i selskapets globale strategi kalt 'Repackaging tomorrow'.

Hvorfor Little Rock?

Valget av Little Rock i delstaten Arkansas som første fabrikksted i USA, handler ifølge Körmendi om mer enn geografi.



– Little Rock har svært god infrastruktur og logistikkforbindelser – vei, bane og flyplass. Men like viktig har vært samarbeidet med lokale myndigheter. Det har gjort det mulig å levere prosjektet både på tid og innenfor budsjett, sier han.

Fabrikken har kostet rundt 100 millioner dollar og produserer kartonger for meieri, juice, plantebaserte drikker og flytende egg. Allerede før byggeprosessen var fullført, var kapasiteten solgt ut – og en ny produksjonslinje er under planlegging.

Thomas Körmendi, konsernsjef i Elopak Nicolai Solbakk Willumsen

Vekstambisjoner: Dobling i USA

Elopak har hatt betydelig fremgang i det nordamerikanske markedet de siste årene, blant annet fra sin fabrikk i Canada. I dag er selskapet nummer to i det amerikanske markedet for ferske kartonger – og ambisjonene stopper ikke der.

Med den nye fabrikken på plass, har vi satt oss mål om å doble inntektene våre i USA innen 2030 – til rundt 600 millioner dollar. Thomas Körmendi, konsernsjef i Elopak

Kartongen som plastalternativ

Kartong har lenge vært sett på som et klimavennlig emballasjevalg, og Elopak jobber aktivt for å dokumentere dette.

– En uavhengig livssyklusanalyse fra Nord-Amerika viser at våre kartonger har opptil 73 % lavere karbonavtrykk enn plastflasker. Det er et konkret og dokumentert alternativ – både for merkevarer og forbrukere som ønsker å gjøre mer bærekraftige valg, sier han.

Bærekraft som vekstmotor – ikke brems

Mange selskaper møter utfordringer i krysningspunktet mellom bærekraft og vekst. Elopak opplever det motsatte.

– Vi ser at bærekraft er en konkurransefordel. Kundene våre etterspør leverandører med tydelige klimamål. Det styrker vår posisjon i markedet – og gjør oss i stand til å vokse lønnsomt, sier Körmendi.

Med toppmoderne produksjon, fornyet vekststrategi og et klimaspisset produkt, mener Elopak at reisen så vidt har begynt. Målet er klart: Å re-designe emballasjeindustrien – kartong for kartong.