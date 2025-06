Vi gir flere muligheten til å delta i finansieringen av eiendomsprosjekter med en attraktiv og forutsigbar avkastning. Et supert alternativ for alle som vil spre risikoen på investeringene utover aksjer og fond. Sebastian Martens Harung, CEO og grunnlegger av Kameo.

Investeringer med innbygd sikkerhet

Fordelen med Kameos investeringsplattform, er den innebygde sikkerheten. Alle lån er sikret med pant i eiendommer. Det gir en ekstra trygghet sammenlignet med investeringer i aksjer og fond, som ofte mangler underliggende sikkerhet. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen ligger rundt ti prosent, og med rentes rente-effekten kan investert kapital dobles i løpet av syv til åtte år.

– Jeg vil påstå at dette er en av de mest forutsigbare investeringsformene på markedet. Du får en fast avtalt rente utbetalt rett til kontoen hver måned, samtidig er investeringen er sikret med pant i eiendommer, forklarer Harung.

Skaff deg en passiv ekstrainntekt

Ved å investere i flere ulike eiendomslån kan investorer bygge en portefølje som gir jevn ekstrainntekt gjennom månedlige renteutbetalinger. Kameo har levert en stabil avkastning på rundt ti prosent årlig de siste ti årene. – Investorbasen vår er like variert som på børsen – fra privatpersoner som investerer 10 000 kroner til store investorer som legger flere millioner årlig, forteller Harung.

Så langt har Kameo formidlet godt over syv milliarder kroner fordelt på 1 400 lån til eiendomsprosjekter i Skandinavia og samlet har investorene mottatt mer enn en halv milliard kroner i renteutbetalinger.

Nå blir det enda enklere å investere

Med en solid plattform i ryggen som vokser hvert år, fortsetter Kameo å utvikle nye funksjoner som gjør det enklere og mer tilgjengelig for alle å investere i spennende eiendomsprosjekter. En av de største nyhetene er funksjonen forhåndstegning, som lar investorer kan legge inn bud på lån allerede før den ordinære tegningsperioden starter. På den måten kan de sikre seg plass i attraktive prosjekter uten stress og tidspress.

For å gjøre investeringsprosessen enda mer brukervennlig, har Kameo også lansert en ny app. Med appen kan investorer ikke bare overvåke investeringene sine uansett hvor de er, men også følge renteinntektene i sanntid – og få full kontroll over avkastningen, med kun et tastetrykk.

For investorer som ønsker å spre risiko uten å følge med på hvert enkelt prosjekt, lanseres snart auto-invest. Denne funksjonen fordeler kapital automatisk på ulike lån, basert på forhåndsdefinert risikonivå og investeringsbeløp. Når kriteriene er satt, håndterer auto-invest resten – en enkel og effektiv måte å investere passivt på. Litt på samme måte som når man sparer et fast avtalt beløp på sparekontoen hver måned.

Kom i gang: Åpne en konto hos Kameo, last ned appen og start reisen mot månedlige renteinntekter allerede i dag.