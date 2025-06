Slik forbereder du virksomheten på neste krise

Kriser kommer alltid. Spørsmålet er bare når, og i hvilken form. Likevel er det noen virksomheter som ikke bare tåler støtet, men vokser seg sterkere.

Ifølge NHH-professor Ola Honningdal Grytten er det én egenskap som går igjen hos dem som lykkes: Evnen til å tenke langsiktig, tilpasse seg – og gripe muligheter der andre ser problemer.

– De virksomhetene som gjør det best i krisetider, er ofte de som er offensive. De som tør å tenke nytt, se på nye markeder, finne nye måter å jobbe på – og ikke minst, de som klarer å se forbi støyen, sier Grytten.

Ola Honningdal Grytten har vært professor ved NHH i over to tiår, med kriseøkonomi og økonomisk historie som spesialfelt. Han mener vi forstår nåtiden best ved å se bakover.

Det er nettopp gjennom å forstå hva som har skjedd før, at vi kan si noe klokt om nåtiden, og kanskje også fremtiden. Ola Honningdal Grytten, professor ved NHH

Ifølge Grytten har sektorer og regioner som stadig rammes av konjunktursvingninger et fortrinn. De har lært seg å snu seg raskt rundt, tilpasse seg og stå i langvarige nedturer. Det gir en indre robusthet.

– Når du er vant til å måtte klare deg selv, utvikler du en fleksibilitet og omstillingsevne som er gull verdt i krisetider.

Slik hjelper Xledger og moderne ERP-systemer virksomheter i urolige tider Full kontroll i sanntid Xledger gir ledere løpende innsikt i økonomi, likviditet og nøkkeltall. Det gjør det enklere å ta raske og informerte beslutninger når markedet endrer seg – enten du jobber overordnet på selskapsnivå eller mer operasjonelt. Automatisering gir effektivitet og skalerbarhet Med høy grad av automatisering av økonomiprosesser reduseres behovet for manuelle rutiner. Det frigjør tid og ressurser – og gjør deg tilpasningsdyktig i krevende perioder. Bygget for sikkerhet og kontinuitet Skybaserte ERP-løsninger krever ingen lokal infrastruktur. Det gir skyhøy oppetid og markedets beste sikkerhet – og gir de ansatte tilgang uansett hvor de befinner seg. Sterke verktøy for risikohåndtering Standardiserte rapporter og dashboards gir god oversikt over risikoeksponering. Selskaper kan simulere scenarier og følge opp avvik tidlig – før de blir kritiske. Virksomhetsstyring som involverer De beste løsningene tilbyr dynamiske dashboards som gir ansatte nødvendig innsikt i nøkkeltall for selskapet. Med god innsikt blir det enklere å ta initiativ og bidra positivt i utviklingen av selskapet.





Risikostyring handler ikke om å eliminere risiko, men om å forstå den, begrense den og bygge virksomheter som ikke bare tåler å bli truffet, men som kan komme bedre ut av situasjonen.



Robusthet og fleksibilitet

Xledger Norge-sjef Ove Jørgen Carlsen har lang erfaring fra næringslivet. Han er spesielt opptatt av en ting: Robusthet bør være en egenskap ved virksomheten.

– Når rammebetingelsene endres, kan du ikke bare tilpasse forretningsmodellen. Du må ha lagt fundamentet på forhånd. En robust forretningsmodell må utvikles over tid, og favner både inntekts- og kostnadssiden, sier Carlsen.

Carlsen ser dette som en del av selskapets virksomhets- og risikostyring. I Xledger har man gjennomført omfattende risikoanalyser, scenarioplanlegging og klargjort potensielle tiltak – på tvers av markeder og forretningsområder.

Når dette er på plass, har du lagt et godt grunnlag for risikostyring, med god oversikt på både inntekts- og kostnadssiden, og det krever gode systemer og rutiner.

– Det handler mye om å skaffe seg oversikt. Det gjør du best med gode digitale verktøy, som et moderne skybasert økonomisystem, for rapportering, innsikt, og styring. Det gir deg forutsetningene for å lede bedre, også i urolige tider, oppfordrer han.

Spør du Ove Jørgen Carlsen om hva ledere bør gjøre i de urolige tidene vi står i nå, er svaret: Ikke sitt og vent! Det kan ta tre måneder, eller tre år, før stormen løyer.

– Det handler ikke om å fjerne risiko, men å forstå den, begrense den og bygge virksomheter som tåler et slag, og helst blir sterkere av det, sier han.

– Transaksjonsmegling, som utgjør vår største virksomhet, svinger mye i takt med markedet. Derfor har vi de siste årene bevisst bygget opp andre forretningsområder som er mer stabile og gir jevnere inntektsstrømmer, sier Due-Andersen i Akershus Eiendom

Forstå risiko på ulike forretningsområde

Kari Due-Andersen, er en av landets mest profilerte økonomer og er daglig leder i Akershus Eiendom. Hun er på samme måte som Carlsen opptatt av å jobbe systematisk med scenarioanalyse, robusthetsstrategier og fremtidsplanlegging.

Due-Andresen forteller at da man laget prognoser for 2025, var de preget av optimisme. Dette skulle bli et bra år. Rentekutt var ventet, husholdningene skulle få økt kjøpekraft, og bygg- og anleggssektoren var forventet å hente seg inn etter to krevende år.

I løpet av våren endret bildet seg.

For Akershus Eiendom handler det om å være bevisst på risikoen i de ulike forretningsområdene. Dette handler ikke om å spå fremtiden, men å bygge en organisasjon som kan tilpasse seg raskt og effektivt når ting endrer seg.

Hvordan stå støtt uansett hva som skjer

Med over 30 år i markedet har Akershus Eiendom opplevd flere økonomiske sykluser. Det er erfaringer som kommer godt med nå.

Akershus Eiendom har i dag egne avdelinger for blant annet leietakerrådgivning, verdivurdering og utleiemegling. Disse områdene er mindre konjunkturfølsomme og gir mer økonomisk stabilitet.

– Det gjør oss bedre rustet til å stå gjennom perioder med usikkerhet i markedet. Vi har bevisst rigget oss for å kunne tåle uro og usikre tider, sier Due-Andresen.

Å forberede seg på det uforutsette handler ikke om å forutse det, men å sørge for at man kan stå støtt uansett hva som skjer.

– Vi har hele tiden jobbet langsiktig. Det handler om å ha en bevisst strategi for hva slags virksomhet vi bygger, og å være villige til å justere underveis. Vi vet at det alltid kommer svingninger. Det viktigste er å ikke bli for avhengig av én type inntekt eller én type marked, sier Due-Andresen.

ERP-systemet Xledger gir deg oversikt og kontroll. Les mer



Et viktig konkurransefortrinn for Xledger er at all teknologisk infrastruktur er lokalisert i Norge. Selskapet benytter egne datasentre og er uavhengig av de globale leverandørene av skytjenester som har tilknytning til USA. Foto: Klaudia Lech

Ny epoke for risikostyring

Carlsen mener vi står midt i en ny epoke for risikostyring. Handelskriger, geopolitisk uro og global økonomisk nedkjøling har gjort risikohåndtering til en kjerneoppgave for ledere.

Det betyr kontinuerlig scenariobygging: Å videreutvikle forretningsmodellen, skaffe seg oversikt og være i stand til å justere kursen når markedet og omgivelsene endrer seg. Man må hele tiden være forberedt på urolige tider og uforutsette hendelser. Virksomhetene må bygges for å håndtere det.

En utfordring med kriser og urolige tider, ifølge CEO i Xledger i Norge, Ove Jørgen Carlsen, er at strategisk langsiktighet taper over kortsiktighet.

Når det stormer som verst, er det det kortsiktige perspektivet som får mest oppmerksomhet.

– Men vi bør ikke tillate at det totalt overskygger «lengre linjer», den langsiktige strategien, sier han.

Derfor velger stadig flere Xledger som ERP-system Bygget for vekst og endring Xledger tilbyr markedets mest skalerbare og fleksible skybaserte løsning – perfekt for virksomheter som vokser eller står i omstilling. Deres funksjonsrike løsning muliggjør tilpasninger til de fleste behov uten kostbar utvikling Full oversikt – i sanntid Med sanntidsdata og dynamiske dashboards får man løpende innsikt i regnskap og økonomi, likviditet og nøkkeltall – altså innsikten som hjelper å styre også i usikre tider. Automatisering som kutter kostnader Xledger automatiserer rutineoppgaver som fakturering, bokføring og godkjenning. Og gir tilgang til beste praksis for økonomistyring. Det sparer tid, reduserer feil og gir bedre ressursutnyttelse. Skybasert, sikkert og alltid tilgjengelig Xledger er bygget i skyen – og kontinuerlig utviklet over 20 år. Det gjør at de er et av markedets ledende skybaserte økonomisystem for større norske virksomheter. Man kan komme i gang i løpet av få måneder og får tilgang til systemet når som helst, hvor som helst – trygt og sikkert. Sterkt verktøy for risikostyring og kontroll Med innebygde funksjoner for budsjettering, prognoser og avviksanalyse har man alltid kontroll – og kan justere kursen før utfordringer vokser seg store.

Les mer om Xledger her