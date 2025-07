Verdien av en aktiv formuesforvalter sees i urolige tider

Aktiv forvaltning og personlig rådgivning

Finansco bygger sin virksomhet på aktiv forvaltning og tett, personlig rådgivning. I motsetning til de mange aktører som i hovedsak tilbyr standardiserte løsninger og produkter fra eget sortiment, har Finansco en uavhengig tilnærming. Dette gir frihet til å velge de beste løsningene på tvers av markedet, tilpasset hver enkelt kundes behov og risikoprofil.

Sentralt i Finanscos filosofi står prinsippet om å være proaktive – ikke bare reaktive. Der mange institusjoner har en tendens til å "sitte stille i båten" i urolige tider, er Finansco kjent for å justere porteføljene når situasjonen inviterer til det. Dette har vist seg å være spesielt verdifullt i perioder preget av betydelige svingninger, slik vi har sett det siste året.

Metodikk i krisetider: Fra analyse til handling

Når markedene svinger kraftig, er det lett å la seg styre av følelser eller kortsiktige trender. Det viktigste middel mot dette er å ha en klar plan og strategi for hvordan man skal agere. Finansco har utviklet en metodikk som kombinerer grundige analyser med disiplinert risikostyring og løpende dialog med kundene. Dette innebærer:

Kontinuerlig overvåking av markedet: Finansco følger nøye med på indikatorer og utviklingstrekk i markedene. Dette gir et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere risiko og muligheter.

Scenarioanalyser: Det lages planer for ulike utfall og porteføljene tilpasses deretter. Målet er å balansere det å være robust mot negative markedsbevegelser, med å kunne benytte de muligheter disse kan gi til å skape ekstra avkastning.

Tett kundedialog: I krisetider økes informasjonsflyten til kundene, og formuesforvalterne er lett tilgjengelige for å svare på spørsmål og forklare bakgrunnen for eventuelle endringer.

Eirik Furuseth, gründer og formuesforvalter i Finansco, utdypet dette i et nylig intervju:

– Vår jobb er å sikre at porteføljene er best mulig rustet for ulike scenarier, og det betyr noen ganger å gjøre justeringer når andre velger å sitte stille. Samtidig er det viktig å ikke la seg rive med av panikk – det handler om å se mulighetene som også oppstår i slike perioder.

Vi tror på å være aktive og til stede for kundene våre, særlig når det stormer.

Eirik Furuseth, gründer av Finansco Foto: Werner Juvik

Differensiering mot bankene

Bankene har tradisjonelt vært førstevalget for mange nordmenn når det gjelder sparing og investering. Men man opplever nå at stadig flere søker seg mot uavhengige aktører som Finansco:

Uavhengighet: Finansco har ingen bindinger til egne fond eller produkter, og kan dermed velge fritt blant de beste løsningene i markedet.

Aktiv forvaltning: Der banker ofte tilbyr indeksnære eller passive løsninger, har Finansco en mer aktiv tilnærming, med mål om å skape meravkastning og redusere risiko i nedgangstider.

Personlig oppfølging: Hver kunde får en dedikert formuesforvalter, og dialogen er preget av åpenhet, tilgjengelighet og høy faglig kompetanse.

Denne tilnærmingen har vært spesielt verdifull i perioder med økt usikkerhet, slik vi har sett både i forbindelse med internasjonale handelskonflikter, renteoppgang og geopolitiske hendelser over de senere årene.

Finansco skiller seg ut ved å utelukkende investere kundenes midler i investeringer med daglig likviditet, og har ingen gebyrer for å ta ut eller sette inn midler.

Med andre ord kan man kostnadsfritt avslutte kundeforholdet hos oss, og bytte om man ikke er fornøyd.

Dette står i sterk kontrast til konkurrenter som anbefaler «alternative investeringer» som Hedgefond, Eiendom og PE, hvor motivasjonen er å låse fast midlene til kundene i mange år, og dermed gjøre det vanskelig for kundene å komme seg ut av kundeforholdet.

Markedssyn og muligheter fremover

Markedene i 2025 har vært preget av svingninger, blant annet som følge av politisk usikkerhet i forhold til hvordan toll og handelshindringer kan påvirke kostnader og internasjonal vareflyt. Likevel ser det nok en gang ut til at den betydelige børsnedgangen fra februar til april var en kjøpsmulighet. Etter at enkelte indekser falt på det meste var ned ca. 20% er de nå på full fart oppover igjen. Furuseth peker på at perioder som dette gir gode kjøpsmuligheter for investorer med riktig tidshorisont og risikoprofil:

– Vi ser at mange lar seg skremme av overskrifter og kortsiktige fall. Men historien viser at slike perioder ofte er blant de beste tidspunktene å investere på, forutsatt at man har en gjennomtenkt strategi og god risikostyring.

Vår rolle er å hjelpe kundene til å se forbi støyen og utnytte de mulighetene som oppstår.

Finansco ser attraktive muligheter innenfor både aksjer og andre investeringer, men understreker viktigheten av diversifisering og fleksibilitet.

Erik Tesli Haugen, leder for porteføljeforvaltning i Finansco oppsummerer det slik:

– April viste hvordan økende usikkerhet fører til en betydelig korreksjon i markedet, og mai har likeledes vist hvor raskt stemningen kan snu. Finansco har gjennom aktiv forvaltning, risikoreduserende grep og løpende markedstilpasninger vist at de både beskytter kundenes verdier og griper mulighetene som oppstår. Med store utfallsrom for hvilken vei utviklingen vil følge fremover, mener vi at det aldri har vært viktigere å ha en forvalter som følger markedet tett og handler på dine vegne.

Din økonomiske butler

Finansco har gjennom sin metodiske og aktive tilnærming vist at de kan være en trygg og verdifull partner for investorer – spesielt når markedene er krevende. Med uavhengighet, høy faglig kompetanse og en løsningsorientert holdning, hjelper de kundene sine med å navigere gjennom usikre tider og gripe de mulighetene som oppstår. For deg som ønsker mer enn standardiserte bankløsninger, kan Finansco være et godt valg for fremtidig kapitalforvaltning.

