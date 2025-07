Etablert i 1995, er Ragde Eiendom i dag blant Norges største private eiendomsbesittere. Porteføljen omfatter et bredt spekter av eiendomstyper, inkludert lager, kontor, kjøpesentre, industri, hotell, parkeringsanlegg og boliger.

I august 2024 tok Ragde Eiendom i bruk Hybel Premium som forvaltningssystem for sin boligportefølje. Med nærmere 300 aktive leieforhold i Bergen – deriblant rundt 70 enheter med tilvisningsavtaler med Bergen kommune – hadde selskapet behov for en løsning som kunne effektivisere driften både lokalt og sentralt.

Helhetlig forvaltning: Hybel Premium + Fenistra + Create = Merverdi

Ragde Eiendom benytter Fenistra som forvaltningssystem for næringseiendom og Create som analyseverktøy for både bolig- og næringsporteføljen. Et avgjørende kriterium for valg av Hybel Premium var derfor systemets evne til å integrere med disse løsningene.

Eiendomssjef Eirik Steimler i Ragde Eiendom

Hybel Premium tilbyr sømløs API-integrasjon med både Fenistra og Create. Det betyr at data knyttet til leieobjekter og økonomi overføres automatisk og kontinuerlig – noe som gir Ragde sanntidsoversikt og et helhetlig bilde av hele porteføljen.

Ved å kombinere disse tre verktøyene har Ragde Eiendom etablert et kraftfullt og integrert system for både daglig drift og strategisk eiendomsforvaltning.

Smidig overgang og tydelige resultater

Overgangen til Hybel Premium ble gjennomført raskt og problemfritt med god bistand fra Hybels supportteam. Allerede kort tid etter oppstart merket Ragde betydelige forbedringer i arbeidsflyten – både for de lokale forvalterne og regnskapsavdelingen i Oslo.

Med Hybel Premium har vi fått et system som virkelig forenkler hverdagen. Alt fra annonsering, kontraktssignering og strømavtaler til sikkerhet, innboforsikring, protokoller, fakturering, fravikelse, kommunikasjon og vedlikehold er nå langt mer effektivt. Eirik Steimler, eiendomssjef i Ragde Eiendom

Spesielt har vedlikeholdsmodulen bidratt til bedre oversikt og mer systematisk oppfølging – et område som tidligere krevde mye manuell innsats.

En fremtidsrettet plattform for vekst

Etter innføringen av Hybel Premium har Ragde Eiendom fått en skalerbar og moderne plattform som legger til rette for bedre kundereiser og bedre kundeoppfølging. Samtidig har samhandlingen mellom lokale forvaltere, vedlikeholdsteam og regnskap blitt betydelig styrket.

Hybel Premium, sammen med Fenistra og Create, gir oss et robust og komplett verktøy for videre vekst og utvikling. Eirik Steimler, eiendomssjef i Ragde Eiendom

