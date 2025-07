Fisher Investments Norden gjennomgår hvordan stemningen påvirker privatkonsumet

Det kan virke som intuitivt at følelser forutsier handling. Noen kan føle seg misfornøyd med sin økonomiske situasjon eller være bekymret for de økonomiske forholdene generelt, noe som kan oppmuntre dem til å spare i stedet for å kjøpe noe. Ifølge Fisher Investments Nordens gjennomganger av investoratferd, kan imidlertid menneskelige følelser endre seg raskt. Noen bekymrer seg for eksempel for sin egen økonomiske situasjon én dag, men dagen etter ser de en ettertraktet vare på salg. De ender opp med å kjøpe, overbevist om at det var et godt tilbud – så i dette tilfellet overvant lavere priser personlige følelser.

Vår erfaring er at forbrukere ofte sier at det står dårlig til med den overordnede økonomien – kanskje fordi de oppfatter tankegangen i dekningen eller et nylig fall i aksjemarkedet – men anser sin egen personlige situasjon som mye bedre. Mer nær kjennskap avler mer personlig tillit enn i den abstrakte totaløkonomien. Her påvirker det personlige sannsynligvis atferden mer enn det brede, frakoblede perspektivet.

En måte å vise mangelen på sammenhengen mellom hvordan folk sier de føler seg og hvordan de bruker penger er å sammenligne hvordan meningsmålinger om forbrukertillit samsvarer med forbruksmålinger. Hvis det var en sterk sammenheng mellom følelser og handlinger, ville Fisher Investments Norden forvente å se fall i forbruket når stemningen er dårlig, og omvendt. Men som figur 1–3 antyder, er virkeligheten mer kompleks enn som så.

Se hvordan detaljhandelen i eurosonen samsvarer med økonomiindeksen til Sentix, en mye brukt meningsmåling som samler respondentenes vurdering av den nåværende situasjonen samt deres økonomiske forventninger. Det var perioder på slutten av 2010-tallet hvor salget i eurosonen falt samtidig som Sentix-indeksen steg. Dessuten har Sentix-indeksen vært negativ i store deler av de tre siste årene – men detaljhandelsalget har ikke falt kontinuerlig i løpet av denne perioden.

Figur 1: Detaljhandel i eurosonen og Sentix Economic Index

Kilde: FactSet per 14.4.2025. Y-aksen for detaljhandelsalget ble avkortet ved 3,0 og -3,0 på grunn av ekstreme forhold knyttet til nedstengningen som ville gjort diagrammet uforståelig.

Analysefirmaet GfK setter sammen et forbrukertillitsmål for Storbritannia. Som i eurosonen har GfKs forbrukertillitsmåler svekket seg de tre siste årene og ligger fortsatt godt unna toppene i 2021 – men dette har ikke avskrekket britiske forbrukere fra å handle. (Figur 2)

Figur 2: Detaljhandel i Storbritannia og GfKs forbrukertillitsindeks

Kilde: FactSet per 14.4.2025. Y-aksen for detaljhandelsalget ble avkortet ved 4,0 % og -4,0 % på grunn av ekstreme forhold knyttet til nedstengningen som ville gjort diagrammet uforståelig.



Kanskje det mest illustrerende, etter Fisher Investments Nordens syn, er hvordan personlig forbruk i USA (PCE, det bredeste målet på amerikansk forbruk) stemmer overens med University of Michigans meningsmåling om forbrukertillit som mange følger med på. Det amerikanske privatkonsumet har økt jevnt og trutt til tross for at forbrukerne rapporterer at de føler at den økonomiske situasjonen har forverret seg det siste halve tiåret.

Figur 3: Amerikanske PCE og University of Michigans forbrukerstemningindeks

Kilde: FactSet per 14.4.2025. Y-aksen for privatkonsum ble avkortet ved 3,0 % og -3,0 % på grunn av ekstreme forhold knyttet til nedstengningen som ville gjort diagrammet uforståelig.



Etter vår mening tjener investorer på ikke å anerkjenne forbrukerholdninger som en prediktor for økonomiens fremtidige helse. I tillegg til at følelser sier lite om fremtidige handlinger, har analysen vår vist at privatkonsumet generelt er stabilt. Husholdninger har en tendens til å kjøpe nødvendigheter (f.eks. bolig, helsetjenester, strøm og vann) uavhengig av de økonomiske forholdene. Hvis tidene er tøffe, er det vanligvis ikke-nødvendige kjøp som forsvinner først – noe som gjør mangelen på kjøp til en reaksjon på økonomiske forhold, ikke en årsak. Det betyr ikke at slike undersøkelser er fullstendig ubrukelige. Basert på Fisher Investments Nordens gjennomganger av populære datasett, kan de antyde hva som er den rådende stemningen i økonomien og blant investorer,. Selv om de ikke er perfekte eller fullstendige oversikter, mener vi at spørreundersøkelser gir litt innsikt.

Med denne forståelsen kan investorer forberede seg når overskriftene antyder at forbrukerstemningen kan hemme eller øke forbruket, og dermed påvirke økonomien som helhet. Å vite hva man skal fokusere på – og hva man skal overse – kan være til hjelp for investorer når de analyserer investeringsmuligheter.

