HONGQI EHS7 er en romslig og kraftfull SUV som kombinerer luksus og ytelse på imponerende vis. I en test utført av Finansavisen ble EHS7 sammenlignet med Xpeng G9, hvor EHS7 tok seieren med sine kjøreegenskaper og komfort.



– Se, det blåser utenfor allerede, sier Karl Aksel Aubert, daglig leder av surfebutikken Fluid.

– Ser bra ut på Yr også: 12 m/s – det blir heftig, svarer Knut Aas, sjefen for HONGQI i Norge.

– Du vet, Knut, av og til må man bare gå for det: Slippe det man holder på med og kjøre på!

HEKTA PÅ SURF: Knut Aas og Karl Aksel Aubert prioriterer tid til foilsurfing.

Kaster utstyret i bilen og stikker

Problemet er bare at Knut har rigget klart til et fotoopptak av barnesete i HONGQI EHS7. Bakseteplassen er nemlig enorm – det er sjelden du kan sitte så komfortabelt foran et bakovervendt barnesete som i denne bilen.

Etter en rask rekalkulering er surfeutstyret på plass i bilen – sammen med barnesetet – og med kamerateamet på slep.

– Men åssen bil er det du kjører nå da, Knut? Den er jo litt mindre enn den du har hatt til nå?

Dette er nye HONGQI EHS7. Ja, den er litt mindre enn E-HS9, men fremdeles en stor bil. Vi snakker tett på fem meter, altså en SUV av den store størrelsen – ikke det kompakte Norges-formatet.

– Jeg ser jo det: Imponerende at det er plass til alt utstyret i tillegg til barnesetet. Med «alt utstyret» refererer Karl Aksel til fullt foilsurfingsutstyr for to voksne utstyrsfreaker: Forskjellige brett, flere alternative foiler og seil i ulike størrelser.

Knut er så gira på å få flest mulig til å oppleve plassen, komforten og kraften i HONGQI EHS7 at han utlover en konkurranse:

Alle som deltar i vår prøvekjøringskonkurranse på Facebook innen 31.07 er med i trekningen av gavekort på opptil 25.000 kroner hos Fluid!

Dette er HONGQI EHS7 Pris fra kr. 479.900,-

Maks 250 kW lading, 10-80 prosent på 25 min

Alle modeller har variabel styring, head-up display, panoramaglasstak, varme i ratt og baksete, elektrisk bakluke og massasje i forsetene

Batteri på 85 eller 111 kWh

Velg rekkevidde fra opptil 460 – 540 km (WLTP*)

Premium og Exclusive har intelligent firehjulsdrift

Luftfjæring, bakhjulsstyring og duftpakke på Exclusive 4WD

Tillatt tilhengervekt på 1500 kg

Opptil 619 hk og 0 – 100 km/t på 3,9 sekunder *El-forbruk og rekkevidde avhenger av bl.a. temperatur, vær, dekk, topografi, kjørelengde, kjørestil, last, bruk av klimaanlegg og andre variabler.

Luksusbil med sportsbilytelser

Det andre som imponerer Karl Aksel i sitt første møte med HONGQI EHS7, er luksusfølelsen og komforten.

– Du merker jo at dette er et solid hakk opp i forhold til de vanlige folkebilene. Den er mer eksklusiv, sier han etter å ha sett seg rundt innvendig og tatt på overflatene.

Så begynner Knut å dra på litt til ære for kamera:

– Såpass, ja! Den har jo rå akselerasjon! Det gjør den uventet sportslig til å være så komfortabel, utbryter Karl Aksel.

Luksus

Utstyret og materialene i HONGQI EHS7 er i toppklassen. I toppmodellen kan du til og med velge mellom ulike dufter innvendig. Duften fordeles gjennom den store, runde dysen midt i bildet.



Hundemodus

En annen ekstra finesse: HONGQI EHS7 har et eget hundemodus. Da klimatiseres bilen slik at din firbente bestevenn holder seg behagelig temperert mens du er borte.

Din digitale kjøretur

Opplev en moderne kjøreopplevelse med HONGQI EHS7 sitt lynraske og brukervennlige infotainmentsystem. Her har du full frihet til å koble til Apple CarPlay eller Android Auto, slik at du kan nyte favorittappene dine og et kjent brukergrensesnitt – rett på bilens store skjerm. Alt er tilrettelagt for at reisen skal bli både tryggere, enklere og mer underholdende.

Sporty dynamikk

I Finansavisens test fremheves EHS7s akselerasjon og kjøreegenskaper, spesielt i utfordrende kjøreforhold. Bilen leverer en imponerende kombinasjon av kraft og komfort, noe som gjør den til et attraktivt valg for familier og eventyrlystne sjåfører.

Hva koster den?

Karl Aksel begynner å fatte interesse for den nye bilen fra HONGQI og nærmest intervjuer Knut.

– Hva koster den?

– Nå kjører vi toppmodellen. Den ligger på 599.900*. Det er da med en utstyrspakke som veldig få i det hele tatt kan levere i denne prisklassen: Luftfjæring, firehjulsstyring og et svært stort batteri.

Sommerkampanje HONGQI EHS7 Exclusive 4WD

*Begrenset antall av toppmodellen til kr 599.900 tom. 31/8/25

Prisen inkluderer vinterhjul, metallic lakk, frakt og leveringsomkostninger til Oslo.

Spar inntil kr 108.490!

Komplett, topputstyrt bil.

Lynrask levering – du får bilen til ferien.

– Og rekkevidden, da?

– WLTP for denne er på 540 km. Den gjorde det svært godt i NAFs vintertest, der avviket i forhold til oppgitt rekkevidde var godt innenfor det som er forventet. Det viser at HONGQI EHS7 leverer veldig god rekkevidde i praksis også.

– Men det er vel mulig å få seg en ekstra god deal, Knut?

– Da har jeg et innsidetips til deg: går du til utstyrsnivå Premium, får du en bil som i praksis er kliss lik denne, det vil si firehjulsdrift, massasje, ventilasjon og 619 hk, til bare 499.900,-

– Hæ, koster den ikke mer? Det er jo helt på nivå med helt vanlige og mye mindre biler!

Lanseringspris på leasing, lån og kjøpspris!

Bestill innen 31.08.2025 og spar 50.000 på veil. pris på EHS7 Premium

Lån med kampanjerente på 3,95 % nom | 4,79% eff.*

Leasing fra 3.690/md.**

Introduksjonspris Premium 4WD fra 499.900,- (veil. 549.900,-)

*Priseksempel lån fra Santander Consumer Bank: 3,95% nom./ 4,79% eff. i kampanjeperioden, 33 % egenkapital, lånebeløp kr. 336 780,- o/10 år, kostnad kr. 134.387,- totalt kr. 471.167,-. Fast kampanjerente i de første tre årene (p.t. 3,95 %), som deretter justeres til gjeldende produktrente (p.t. 9,15 % nom./ 10,27 % eff.). Produktrenten er flytende og følger normal renteutvikling etter kampanjeperioden. Tilbudet gjelder registrete biler frem til 31.08.2025. Frakt til lokal forhandler kan tilkomme.

**Privatleasing fra Santander Consumer Bank: Startleie/etabl.gebyr: kr 119.447,- månedsleie inkl. termingebyr: kr 3690,- og totalpris: kr 252.770,- Dette vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km. Gyldig til 31.08.25. Frakt til lokal forhandler kan tilkomme.

Lader raskere enn du spiser pølse

Og så lader den med inntil 250 kW, med helt flat ladekurve. Det gir utrolig rask lading i praksis. Under optimale forhold kan du få opptil 200 nye kilometer på bare fem minutter, sier Knut.

For toppmodellen oppgir HONGQI en ladetid på 10 – 80 % på 25 minutter – noe som ble bekreftet av NAF i vintertesten.

– Men igjen: Premium er et hett tips. Den lader akkurat like raskt. Batteristørrelsen er med 85 kWh noe mindre, men da vil du jo kunne lade fra 10 – 80 % enda raskere. Den lader i praksis så raskt at du knapt rekker å spise en pølse, fortsetter Knut.

RASKERE ENN PØLSE? HONGQI EHS7 lader så raskt at veldig mange vil bruke lenger tid på selve stoppet enn på ladingen.

Om surfing og bilkjøring

Humøret stiger etter hvert som Karl Aksel kjører og de nærmer seg vind og bølger.

– Du vet, det jeg liker best med foiling, er flyten oppe på foilen. Svinge, legge inn kurver. Det gir en fantastisk følelse, sier Karl Aksel.

– Ja, det blir litt som å leke seg på ski i løssnø, sier Knut.

– Og faktisk litt som følelsen i denne bilen her, utbrytter Karl Aksel.

Si «surfebil» og de fleste vil tenke på en tilårskommen varebil på vei til Hoddevika på Stadt, med unge surfeboms bak rattet.

Men i den virkelige verden er de fleste moderne surfere – i alle fall foilsurfere som Karl Aksel og Knut – voksne mennesker sentralt bosatt og med helt normale biler.

Karl Aksel er blant landets mest rutinerte foilsurfere og har sine klare preferanser:

Jeg vil ha enklest mulig pakking og plass til utstyret inne i bilen, og her har jeg mye mer plass enn i den bilen jeg har nå. Det er utrolig digg bare å kunne legge alt inn – uten å skru fra hverandre alt av foiler.

Etter en praktfull ettermiddag på brettene er ikke biliveren blitt mindre:

– Knut, det er vel mulig å få en god deal på en EHS7, eller?

FIKK BESTEMME: HONGQI-sjefen Knut fikk viljen sin – bamsen og barnesetet ble med på surfetur. – Og få med at du fint kan sitte mellom to barneseter der bak, legger han til.

