Når katastrofen rammer

Når uhellet er ute og vannet fosser inn i kjelleren eller brannen har herjet, er det RECO som rykker ut. De 270 ansatte er eksperter på å fikse skader og bygge opp igjen folks hjem. Med hovedfokus på forsikringsskader har de spesialisert seg på fukt, tørketeknikk og sanering.

– Folk er i krise når vi kommer. De har fått skader på det mest verdifulle de eier. Da er det ikke nok å bare være flink håndverker. Vi må også være gode til å støtte og trygge kundene på at dette skal vi ordne, sier Christoffer Pedersen, avdelingsleder for Oslo Nord.

Avdelingsleder Christoffer Pedersen (i midten) diskuterer rehabiliteringsarbeidet med tømrer Lasse Trondsen (t.v.) og lærling Brage Reppe (t.h). etter en vannlekkasje i eneboligen på Tusenfryd.

Systemkaos bremset veksten

Med 60 prosjektledere og opptil 200 jobber samtidig hadde RECO et behov for et robust ERP-system. Det gamle systemet var en daglig frustrasjon.

– Før hadde vi et system som knapt fungerte, med integrasjoner som krasjet hele tiden. Nå har vi endelig fått alt samlet på ett sted, fra timeføring og regnskap til lønn og reiseregninger, sier daglig leder Tore Kyvik. Én avdelingsleder rapporterte at han sparte 20 prosent av arbeidstiden bare på enklere håndtering av reiseregninger.

Komplett ERP-system for store bedrifter

Regnskapsprogrammet Tripletex har spesialisert seg på å håndtere komplekse behov for større bedrifter og støtter selskaper med over 250 ansatte. For RECO har resultatet vært dramatisk.

– Vi har kuttet regningsutgiftene med opptil 50 prosent, sier Kyvik.

Tore Kyvik, daglig leder i RECO, er fornøyd med kostnadsbesparelsene de har fått etter de byttet til Tripletex.

Få kontroll på prosjekter, timer og lønnsomhet



Siden 2021 har RECO samarbeidet tett med regnskapsbyrået ECIT Intunor, som er deres finansielle partner.

– ECIT Intunor fungerer som CFO for RECO og håndterer både regnskap og lønn. De kjenner vår struktur godt og sørger for løpende oppfølging, noe som gir oss god flyt i arbeidet, forklarer Kyvik.

Avdelingsleder Ingeborg Frank i ECIT Intunor fremhever at Tripletex er ideelt for en kunde som RECO: – Systemet gir dem full oversikt over økonomi og prosjekter, samtidig som det er brukervennlig.

Prosjektstyringsverktøyene lar oss, sammen med RECO, enkelt følge med på fremdrift, kostnader og tidsbruk, som bidrar til å holde prosjektene lønnsomme Ingeborg Frank i ECIT Intunor

Tripletex for store bedrifter Komplett ERP-system som håndterer komplekse behov for store bedrifter

Koster 30-50 prosent mindre enn tradisjonelle ERP-systemer og er alltid oppdatert til siste versjon uten ekstra kostnad.

Samler alt på ett sted: Regnskap, lønn, timeføring, utlegg, faktura, prosjekt, årsoppgjør, lager og logistikk

Inkluderer automatisert bilagshåndetering, skreddersydd godkjenningsflyt, automatisk bankavstemming, åpent api og integrasjoner

Håndterer konsernstrukturer og tilbyr sømløs integrasjon mot rapporteringsverktøy

Les mer på tripletex.no

Kontroll på prosjektene

Ved Tusenfryd jobber RECO-tømrer Lasse Trondsen med rehabilitering av en enebolig, der en vannlekkasje fra badet i andre etasje har ødelagt både parkett og taket i etasjen under.

– Jeg begynte med digital timeføring da jeg startet i RECO for tre år siden. Det tar bare noen sekunder å føre timer nå. Jeg kan til og med sjekke lønnsslippen og legge inn feriedager rett fra telefonen, sier Trondsen.

Tripletex-appen gir full tilgang til timeføring, prosjektstyring og godkjenning av bilag på farten. Systemet koster 30-50 prosent mindre enn tradisjonelle ERP-systemer og er alltid oppdatert til siste versjon, uten ekstra kostnad.

Med Tripletex-appen bruker Lasse Trondsen (t.v.) bare sekunder på å føre timer. I bakgrunnen kollega og lærling, Brage Reppe.

Før timer og kostnader på farten – på riktig prosjekt



Rekordomsetning og nye muligheter

Tallene taler for seg selv: Fra 2018 til i dag har omsetningen økt fra 200 til 450 millioner kroner. I år alene har RECO vokst med 30 prosent og fått avtaler med flere store kunder, som Bravida og nye forsikringsselskaper.

– 2024 ble vårt beste år noensinne. Vi har fått mer ut av hver time og hvert prosjekt. Det skyldes mye at vi har fått bedre systemer og rutiner. Nå kan vi fokusere på å bygge kompetanse og utvikle nye forretningsområder, sier Kyvik.

For bedrifter som vurderer å bytte system, understreker han at løsningen er brukervennlig og pålitelig. Alt er samlet på ett sted, integrasjonene fungerer sømløst, og selv om investeringen koster litt, mener han den er verdt hver krone.

Mer ledelse, mindre papirarbeid

For lederne betyr systemet mindre papirarbeid og mer tid til oppfølging. Christoffer Pedersen leder en av tre Oslo-avdelinger og har ansvar for 16 håndverkere.

– Alt ligger tilgjengelig i dashbordet. Jeg kan enkelt følge med på timeforbruk, faktureringer og prosjektstatus. Det gjør at jeg kan bruke mer tid på å følge opp prosjektene og folkene mine, sier Pedersen.

Tripletex tilbyr detaljert prosjektregnskap med inntekts- og kostnadsoversikt, ressursplanlegging og visuelt dashboard for prosjektstatus.

Med bankintegrasjon kan man betale regninger direkte fra systemet, gjøre automatisk bankavstemming og utbetale lønn uten å logge inn i nettbanken.

Tripletex har også sømløs integrasjon mot Altinn for innhenting av skattekort, innsending av a-melding og andre offentlige rapporteringer.

Avdelingsleder Christoffer Pedersen (t.v.) og tømrer Lasse Trondsen går gjennom prosjektstatus i Tripletex-appen, som gir full oversikt over timeforbruk og fremdrift.

Klimaregnskap som konkurransefortrinn

Med en ny kobling mellom Tripletex og klimaregnskapsverktøyet MoreScope får RECO bedre oversikt over miljøpåvirkningen sin. Dette blir stadig viktigere i bransjen.

– Vi jobber for kunder som er svært klimabevisste. Som en sterk partner for forsikringsselskapene må vi vise at vi er fremme i skoene. Med bedre klimaregnskap løfter vi virksomheten ytterligere, avslutter Kyvik.