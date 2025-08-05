Når vi rangerer lands økonomiske innflytelse, bruker vi bruttonasjonalprodukt (BNP), et statlig produsert mål på økonomisk produksjon. Selv om BNP ikke er det eneste målet på produksjon, er det mye brukt i økonomiske kommentarer som Fisher Investments Norden følger. Ifølge Verdensbanken har USA per 2023 (de nyeste tilgjengelige dataene) det største BNP på 27,7 billioner dollar.1 Kina er på andreplass med 17,8 billioner dollar, etterfulgt av Tyskland (4,5 billioner dollar), Japan (4,2 billioner dollar) og India (3,6 billioner dollar).ii Samlet sett ville EU-landene (18,6 billioner dollar) blitt rangert som nummer to.iii Merk at dette er tall fra 2023 – flere land har allerede rapportert resultater fra 2024, men for konsekvent og global sammenligning ser vi på det nyeste komplette globale datasettet.

Det kan kanskje virke kontraintuitivt, men BNP-størrelser er ikke proporsjonale med lands andel av de globale aksjemarkedene. Tenk på MSCI All Country World Index (ACWI), som kombinerer MSCI-indeksene World og Emerging Markets. MSCI ACWI har en markedsverdi på 81,5 billioner dollar, og USA utgjør omtrent 52 billioner dollar (64 %) av den – mye større enn dens andel på 26 % av det globale BNP.iv Til sammenligning er Kinas andel av det globale BNP omtrent 17 %, nesten seks ganger større enn MSCI ACWIvektingen på 3 %. v For å illustrere forskjellen ytterligere overgår Indias BNP (3,6 billioner dollar) Sveits' (885 milliarder dollar), men sistnevntes MSCI ACWI-vekting (2,2 %) overgår førstnevntes (1,9 %). vi



Hvordan kan dette ha seg? Grunnen, ifølge Fisher Investments Nordens gjennomgang, er at aksjemarkedet ikke er økonomien. Aksjer er deler av eierskapet i børsnoterte selskaper og deres fremtidige resultater. BNP er mye bredere og representerer strømmen av all økonomisk aktivitet – varer og tjenester som er kjøpt og solgt, samt offentlige og private investeringer – ved å summere et lands private forbruk, bruttoinvesteringer (husholdninger, bedrifter og myndigheter), offentlige forbruk og nettoeksport (eksport minus import).

Dette er én måte å spore økonomisk produksjon på, men etter Fisher Investments Nordens mening er den ikke perfekt (på lik linje med alle målinger). For eksempel regner BNP import som negativt, men det representerer innenlandsk etterspørsel og forringer ikke økonomien, etter vårt syn. Mange selskaper er avhengige av import (f.eks. råvarer eller komponenter) for å lage sitt endelige sluttprodukt, og forretningsmodellen til noen detaljhandelsbedrifter dreier seg om å selge importerte varer. I tillegg kan mindre økonomisk utviklede land ha et høyt BNP delvis på grunn av den store befolkningsstørrelsen. Antall mennesker i et land dikterer imidlertid ikke antallet børsnoterte selskaper i landet, eller disse selskapenes størrelse og globale rekkevidde.

Aksjer kan imidlertid gjenspeile noe av det BNP måler. For eksempel kan et fallende BNP indikere bred økonomisk svakhet, noe som kan redusere bedriftenes resultater. Det er imidlertid andre faktorer, utover de økonomiske forholdene, som påvirker selskapenes lønnsomhet. Forskrifter og/eller lovgivning (f.eks. nye samsvarskrav eller skatteendringer) kan for eksempel øke selskapenes kostnader og påvirke investeringsbeslutninger.

Vi mener investorer kan dra nytte av å ha denne kunnskapen når de tar beslutninger. Finanspublikasjoner som Fisher Investments Norden følger, vil for eksempel ofte begrunne et lands investeringsutsikter delvis på dets økonomiske utvikling. Et land med lovende økonomisk potensial, har imidlertid ikke nødvendigvis et bredt eller mangfoldig aksjemarked. Ta for eksempel Brasil: Den største økonomien i et område av verden som er under utvikling, men bare fire sektorer (finans, energi, materialer og fellesgoder) utgjør nærmere 80 % av aksjemarkedet – noe som etter vår mening indikerer begrensede muligheter.vii



Manglende samsvar mellom et lands økonomiske og markedsmessige størrelse kan også bidra til å minne investorer om at problemer i et land med en stor økonomi ikke nødvendigvis har stor effekt på global avkastning. Dette har vært tilfellet for Kina, som har en historie med lokale bearmarkeder (vanligvis fundamentalt drevne fall i aksjemarkedet på 20 % eller mer) midt i globale bullmarkeder (en lang periode med generelt stigende aksjekurser). Som et eksempel opplevde kinesiske aksjer to bearmarkeder i løpet av det globale bullmarkedet i 2009–2020, ifølge våre analyser.viii Siden Kina utgjør en så liten andel av det globale markedet – og faktorene som påvirket markedet hovedsakelig var lokale, ifølge Fisher Investments Nordens gjennomganger av markedsforholdene – førte imidlertid ikke nedgangen til nedgang på de bredere globale markedene.

Ja, Fisher Investments Norden mener at BNP er viktig. Vekting av lands bidrag til global vekst kan hjelpe investorer med å vurdere globale forhold, noe vi mener er viktig for selskapenes resultater. Men når det gjelder å vurdere mulighetene i aksjemarkedet, tror vi ikke du kommer langt med å bare se på BNP.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.



Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.



______________________________

i Kilde: Verdensbanken per 12.6.2025. Utsagnet er basert på BNP i nominelle (ikke inflasjonsjusterte) dollar.

ii Ibid.

iii Ibid.

iv Kilde: Verdensbanken og FactSet per 16.6.2025. Utsagnet er basert på markedsverdien og medlemslandvektinger i MSCI ACWI per 16.6.2025. Markedsverdien (aksjekursen multiplisert med antall aksjer i omløp) er et mål på en indeks' eller en aksjes samlede, utestående markedsverdi.

v Ibid.

vi Ibid.

vii Se note iv. MSCI Brazil-sektorvektinger per 16.6.2025.

viii Kilde: FactSet per 17.6.2025. Avkastning med netto utbytte i kroner for MSCI World Index og MSCI China Index, 31.12.2008–31.12.2019.