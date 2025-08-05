– Den er så slank at det egentlig kun er ladeporten som bestemmer hvor tykk telefonen kan være, sier Petter Daling, talsperson for Samsung Electronics Norge.

Han demonstrerer telefonen i studio hos Finansavisen, og viser hvor slank den er i forhold til den toppspecede flaggskiptelefonen Galaxy S25 Ultra.

Vi må si oss enig i at man må holde telefonen i hånden for å virkelig forstå hvor tynn og lett den er, og den kjennes utrolig premium!

Bygd i titan – med kamera på 200 MP

Samsung Galaxy S25 Edge er bygget i titan og armert glass – materialer som gir både styrke og premium-følelse. Telefonen har samme kamerakvalitet som Ultra-modellen, men har byttet ut 100x zoom med et kraftig 200 MP hovedkamera.

Det gir så mye detaljer at du enkelt kan zoome digitalt i etterkant – uten å miste kvalitet. Kamera er fortsatt en av de viktigste faktorene når folk velger en smarttelefon i 2025.

Du får med alt i bildet, og velger selv hva du vil fokusere på senere

Foto: Werner Juvik

AI som faktisk hjelper – og fungerer på norsk

Galaxy S25 Edge er fullspekket med Samsungs nye Galaxy AI – kunstig intelligens som er integrert i telefonens brukeropplevelse.

– Vi ønsker å gjøre AI enkelt og naturlig. Du trenger ikke laste ned apper eller lære noe nytt. Alt er innebygd og klart til bruk – og det fungerer på norsk, sier Daling.

Blant de mest populære funksjonene er:

Oversettelse av telefonsamtaler i sanntid

Automatisk referat fra opptak og møter

Forbedring av videoopptak og enkel lydredigering

Bilde- og videoredigering med ett trykk

Og ikke minst: Google Gemini-integrasjon

Han viser hvordan man bare trykker inn sideknappen, ber telefonen om middagstips, får oppskrift på ovnsbakt laks, får laget handleliste – og får listen sendt som SMS – telefonen gjør jobben mellom ulike apper og tjenester helt automatisk.

– Det er som å ha en smart assistent i lomma. Den henter informasjon, utfører oppgaver og sparer deg for tid. Det er her kunstig intelligens faktisk gjør hverdagen enklere.

Sirkle det du ser – og få svaret med Circle to Search

En annen funksjon som har fått oppmerksomhet er Circle to Search fra Google. Brukeren tegner ganske enkelt en sirkel rundt det man ser på skjermen – og får umiddelbar informasjon.

– Du kan for eksempel se noen med en smartklokke, peke kameraet mot den, sirkle rundt – og telefonen forteller deg hvilken modell det er, hva den koster, og hvor du får kjøpt den, sier Daling. Alle disse funksjonene sparer deg for litt tid her og der, og man merker fort at man kutter ned på skjermtid og uendelig tasting og trykking for å få ting gjort.

Premium pris – med smart finansiering

Galaxy S25 Edge koster fra 16.490 kr – men ifølge Daling velger stadig flere i Norge toppmodeller når de kjøper mobiltelefon i dag.

– De fleste bytter ikke telefon hvert år lenger. Holder du den i tre år og kombinerer med en løsning som Splitt fra Telenor, kan du få den for rundt 459 kroner i måneden – rentefritt. Slike nedbetalingsløsninger gjør det mer tilgjengelig for folk å velge toppmodeller.

Problemfri overgang til Android

Hva med dem som fortsatt nøler med å bytte til Android?

– De fleste som bytter til Samsung sier det er enklere enn de trodde. Alt innhold flyttes sømløst, og funksjonene kjenner man igjen. Man kan velge å sette opp telefonen med standard Android-betjening eller samme betjeningsmåte man er vant med fra det operativsystemet man kjenner fra før.Man får en åpen, fleksibel og fremtidsrettet plattform – med kunstig intelligens som faktisk funker, avslutter Daling.

Samsung Galaxy S25 Edge er tilgjengelig nå hos utvalgte forhandlere.

