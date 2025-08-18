Agenda

Sammenligning av Norske “testo-boostere”

Hva sier AI når vi ber den vurdere kosttilskudd som påstår å øke testosteronnivået hos menn. Her får du en objektiv vurdering basert på åpne kilder, med poengscore og forklaring, gjennomført av ChatGPT.

Kort om testosteron

Testosteron påvirker blant annet muskelmasse, energi og libido. Ved vurdering av kosttilskudd er det viktig å skille mellom godkjente helsepåstander (f.eks. at sink bidrar til å opprettholde normale testosteronnivåer) og påstander om faktisk økning hos friske menn – som krever solid dokumentasjon på hele produktet.

Hvordan vurderingen er gjort

AI-modellen fikk i oppgave å lage egne vurderingskriterier og vurdere følgende produkter basert på åpen informasjon tilgjengelig per august 2025. 

Vurderingskriterier (vekting)

  1. Dokumentasjon/effekt (40) – produkt- eller ingrediensstudier
  2. Åpenhet & doser (20) – tydelige mengder i fornuftige nivåer
  3. Sikkerhet/toleranse (15) – innen trygge grenseverdier (UL)
  4. Kvalitet/testing (15) – f.eks. RCT på ferdig produkt, 3.-parts-testing/GMP
  5. Pris/bruk (10) – kapsler pr. dag og indikativ månedspris

Resultater (0–100 poeng)

  • T+ 1800 mg — 91/100 (★ vinner)
  • Testo-Pro (Proteinfabrikken) — 71/100
  • 4HIM TestoBalance — 70/100
  • TestoGold (Tommi Nutrition) — 68/100
  • Biosan Testo+ — 66/100
  • T-Complex (Norwegian Lab) — 62/100
  • Maxulin — 57/100
  • Alpha Man — 56/100
Hvorfor vant T+ 1800 mg?

• Publisert RCT på produktet (Trigozim®): 12-ukers, dobbeltblind studie (PLOS ONE, 2024) viste signifikant økning i spytt-testosteron vs. placebo (plasma/FTI økte fra baseline, men ikke signifikant vs. placebo).

• Tydelig merking/dose: 1 800 mg Trigozim® per døgndose er oppgitt av produsenten.

• Sikkerhet: Mikronæringsstoffene ligger innen kjente øvre grenser (UL) for voksne (f.eks. sink og vitamin B6).

• Minus: Pris høyere enn flere konkurrenter.

Korte omtaler

Testo-Pro (Proteinfabrikken) – 71/100

Én kapsel/dag, ryddig deklarasjon (bl.a. fenugreek). Mangler produkt-RCT.

• 4HIM TestoBalance – 70/100

Tydelige doser (fenugreek, ginseng, magnesium, sink, B6). Mangler produkt-RCT. •

TestoGold (Tommi Nutrition) – 68/100

God åpenhet og mengder; 4 kapsler/dag. Deklarert pr. porsjon (4 kapsler): fenugreek 300 mg, DIM (brokkoli-ekstrakt) 200 mg, grønn te-ekstrakt 300 mg, sink 20 mg, K2 200 µg, m.m. Styrker: tydelige doser og bredt innhold. Begrensning: ingen publisert RCT på selve produktet, så dokumentasjonen blir svakere enn for T+.

Biosan Testo+ – 66/100

ZMA-base (magnesium, sink, B6) + Testofen®. Grei åpenhet.

T-Complex (Norwegian Lab) – 62/100

God deklarasjon (fenugreek, sink, magnesium, D3). Norsk merke.

Maxulin – 57/100

Tydelige ingredienser, men mindre åpenhet på mengder trekker ned.

Alpha Man – 56/100

Mer multivitamin/energi enn målrettet “testobooster”.

Oppsummering

Vinner: T+ 1800 mg – best totalpakke pga. dokumentasjon + åpenhet + trygg dosering. Mest brukervennlig 1-kapsel-løsning: Testo-Pro. Solide ZMA-baserte alternativer: 4HIM TestoBalance og Biosan Testo+. Se opp for: ufullstendige mengdeopplysninger og overdrevne løfter.

Disclaimer

Dette er informasjon, ikke medisinske råd. Oppsøk helsepersonell ved symptomer på lavt testosteron. Kosttilskudd erstatter ikke variert kosthold, og resultater varierer mellom personer.

Kilder 

• PLOS ONE (2024): Effect of a plant extract of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) on testosterone... https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310170

• EFSA (2023): Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6 – https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8006

• EFSA (2014): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for zinc https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3844

