Kort om testosteron
Testosteron påvirker blant annet muskelmasse, energi og libido. Ved vurdering av kosttilskudd er det viktig å skille mellom godkjente helsepåstander (f.eks. at sink bidrar til å opprettholde normale testosteronnivåer) og påstander om faktisk økning hos friske menn – som krever solid dokumentasjon på hele produktet.
Hvordan vurderingen er gjort
AI-modellen fikk i oppgave å lage egne vurderingskriterier og vurdere følgende produkter basert på åpen informasjon tilgjengelig per august 2025.
Vurderingskriterier (vekting)
- Dokumentasjon/effekt (40) – produkt- eller ingrediensstudier
- Åpenhet & doser (20) – tydelige mengder i fornuftige nivåer
- Sikkerhet/toleranse (15) – innen trygge grenseverdier (UL)
- Kvalitet/testing (15) – f.eks. RCT på ferdig produkt, 3.-parts-testing/GMP
- Pris/bruk (10) – kapsler pr. dag og indikativ månedspris
Resultater (0–100 poeng)
- T+ 1800 mg — 91/100 (★ vinner)
- Testo-Pro (Proteinfabrikken) — 71/100
- 4HIM TestoBalance — 70/100
- TestoGold (Tommi Nutrition) — 68/100
- Biosan Testo+ — 66/100
- T-Complex (Norwegian Lab) — 62/100
- Maxulin — 57/100
- Alpha Man — 56/100
Her får du 60% rabatt på T+ 1800 mg
Hvorfor vant T+ 1800 mg?
• Publisert RCT på produktet (Trigozim®): 12-ukers, dobbeltblind studie (PLOS ONE, 2024) viste signifikant økning i spytt-testosteron vs. placebo (plasma/FTI økte fra baseline, men ikke signifikant vs. placebo).
• Tydelig merking/dose: 1 800 mg Trigozim® per døgndose er oppgitt av produsenten.
• Sikkerhet: Mikronæringsstoffene ligger innen kjente øvre grenser (UL) for voksne (f.eks. sink og vitamin B6).
• Minus: Pris høyere enn flere konkurrenter.
Korte omtaler
• Testo-Pro (Proteinfabrikken) – 71/100
Én kapsel/dag, ryddig deklarasjon (bl.a. fenugreek). Mangler produkt-RCT.
• 4HIM TestoBalance – 70/100
Tydelige doser (fenugreek, ginseng, magnesium, sink, B6). Mangler produkt-RCT. •
• TestoGold (Tommi Nutrition) – 68/100
God åpenhet og mengder; 4 kapsler/dag. Deklarert pr. porsjon (4 kapsler): fenugreek 300 mg, DIM (brokkoli-ekstrakt) 200 mg, grønn te-ekstrakt 300 mg, sink 20 mg, K2 200 µg, m.m. Styrker: tydelige doser og bredt innhold. Begrensning: ingen publisert RCT på selve produktet, så dokumentasjonen blir svakere enn for T+.
• Biosan Testo+ – 66/100
ZMA-base (magnesium, sink, B6) + Testofen®. Grei åpenhet.
• T-Complex (Norwegian Lab) – 62/100
God deklarasjon (fenugreek, sink, magnesium, D3). Norsk merke.
• Maxulin – 57/100
Tydelige ingredienser, men mindre åpenhet på mengder trekker ned.
• Alpha Man – 56/100
Mer multivitamin/energi enn målrettet “testobooster”.
Oppsummering
Vinner: T+ 1800 mg – best totalpakke pga. dokumentasjon + åpenhet + trygg dosering. Mest brukervennlig 1-kapsel-løsning: Testo-Pro. Solide ZMA-baserte alternativer: 4HIM TestoBalance og Biosan Testo+. Se opp for: ufullstendige mengdeopplysninger og overdrevne løfter.
Her får du 60% rabatt på T+ 1800 mg
Dette er prompten vi brukte:
"Lag en objektiv, norsk artikkel (oppdatert per 14.08.25 )som sammenligner kosttilskudd for menn som hevder å øke testosteronnivået: T-Complex, 4HIM TestoBalance, T+ 1800 mg, Maxulin, Alpha Man, Testo-Pro, TestoGold og evt. andre. Inkluder: kort innføring; vurderingskriterier; resultatliste 0–100; poengtabell/graf som markerer vinner; forklaring av vinner; korte omtaler; oppsummering; disclaimer; og kilder. Vis tydelig hvis produsenten ikke oppgir mengder. "
Disclaimer
Dette er informasjon, ikke medisinske råd. Oppsøk helsepersonell ved symptomer på lavt testosteron. Kosttilskudd erstatter ikke variert kosthold, og resultater varierer mellom personer.
Kilder
• PLOS ONE (2024): Effect of a plant extract of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) on testosterone... https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310170
• EFSA (2023): Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6 – https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8006
• EFSA (2014): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for zinc https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3844