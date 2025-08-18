Kort om testosteron

Testosteron påvirker blant annet muskelmasse, energi og libido. Ved vurdering av kosttilskudd er det viktig å skille mellom godkjente helsepåstander (f.eks. at sink bidrar til å opprettholde normale testosteronnivåer) og påstander om faktisk økning hos friske menn – som krever solid dokumentasjon på hele produktet.

Hvordan vurderingen er gjort

AI-modellen fikk i oppgave å lage egne vurderingskriterier og vurdere følgende produkter basert på åpen informasjon tilgjengelig per august 2025.

Vurderingskriterier (vekting)

Dokumentasjon/effekt (40) – produkt- eller ingrediensstudier Åpenhet & doser (20) – tydelige mengder i fornuftige nivåer Sikkerhet/toleranse (15) – innen trygge grenseverdier (UL) Kvalitet/testing (15) – f.eks. RCT på ferdig produkt, 3.-parts-testing/GMP Pris/bruk (10) – kapsler pr. dag og indikativ månedspris

Resultater (0–100 poeng)

T+ 1800 mg — 91/100 (★ vinner)

Testo-Pro (Proteinfabrikken) — 71/100

4HIM TestoBalance — 70/100

TestoGold (Tommi Nutrition) — 68/100

Biosan Testo+ — 66/100

T-Complex (Norwegian Lab) — 62/100

Maxulin — 57/100

Alpha Man — 56/100

Horisontalt stolpediagram – vinneren er markert i egen farge med poengscore

Her får du 60% rabatt på T+ 1800 mg

Hvorfor vant T+ 1800 mg?

• Publisert RCT på produktet (Trigozim®): 12-ukers, dobbeltblind studie (PLOS ONE, 2024) viste signifikant økning i spytt-testosteron vs. placebo (plasma/FTI økte fra baseline, men ikke signifikant vs. placebo).

• Tydelig merking/dose: 1 800 mg Trigozim® per døgndose er oppgitt av produsenten.

• Sikkerhet: Mikronæringsstoffene ligger innen kjente øvre grenser (UL) for voksne (f.eks. sink og vitamin B6).

• Minus: Pris høyere enn flere konkurrenter.

Korte omtaler

• Testo-Pro (Proteinfabrikken) – 71/100

Én kapsel/dag, ryddig deklarasjon (bl.a. fenugreek). Mangler produkt-RCT.

• 4HIM TestoBalance – 70/100

Tydelige doser (fenugreek, ginseng, magnesium, sink, B6). Mangler produkt-RCT. •

• TestoGold (Tommi Nutrition) – 68/100

God åpenhet og mengder; 4 kapsler/dag. Deklarert pr. porsjon (4 kapsler): fenugreek 300 mg, DIM (brokkoli-ekstrakt) 200 mg, grønn te-ekstrakt 300 mg, sink 20 mg, K2 200 µg, m.m. Styrker: tydelige doser og bredt innhold. Begrensning: ingen publisert RCT på selve produktet, så dokumentasjonen blir svakere enn for T+.

• Biosan Testo+ – 66/100

ZMA-base (magnesium, sink, B6) + Testofen®. Grei åpenhet.

• T-Complex (Norwegian Lab) – 62/100

God deklarasjon (fenugreek, sink, magnesium, D3). Norsk merke.

• Maxulin – 57/100

Tydelige ingredienser, men mindre åpenhet på mengder trekker ned.

• Alpha Man – 56/100

Mer multivitamin/energi enn målrettet “testobooster”.

Oppsummering

Vinner: T+ 1800 mg – best totalpakke pga. dokumentasjon + åpenhet + trygg dosering. Mest brukervennlig 1-kapsel-løsning: Testo-Pro. Solide ZMA-baserte alternativer: 4HIM TestoBalance og Biosan Testo+. Se opp for: ufullstendige mengdeopplysninger og overdrevne løfter.

Her får du 60% rabatt på T+ 1800 mg

Dette er prompten vi brukte:

"Lag en objektiv, norsk artikkel (oppdatert per 14.08.25 )som sammenligner kosttilskudd for menn som hevder å øke testosteronnivået: T-Complex, 4HIM TestoBalance, T+ 1800 mg, Maxulin, Alpha Man, Testo-Pro, TestoGold og evt. andre. Inkluder: kort innføring; vurderingskriterier; resultatliste 0–100; poengtabell/graf som markerer vinner; forklaring av vinner; korte omtaler; oppsummering; disclaimer; og kilder. Vis tydelig hvis produsenten ikke oppgir mengder. "

Disclaimer

Dette er informasjon, ikke medisinske råd. Oppsøk helsepersonell ved symptomer på lavt testosteron. Kosttilskudd erstatter ikke variert kosthold, og resultater varierer mellom personer.

Kilder

• PLOS ONE (2024): Effect of a plant extract of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) on testosterone... https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310170

• EFSA (2023): Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6 – https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8006

• EFSA (2014): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for zinc https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2014.3844