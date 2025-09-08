Dynatos kombinerer strategisk rådgivning med avansert teknologi for å hjelpe organisasjoner med å digitalisere, automatisere og fremtidssikre sine finansielle operasjoner, og viktigst av alt, eliminere dokumentkaos.

I mange år har tradisjonelle OCR-løsninger (Optical Character Recognition) vært standarden for dokumenthåndtering. OCR har vært uvurderlig for å konvertere skannede eller bildebaserte dokumenter til maskinlesbar tekst. Det har strømlinjeformet utallige prosesser, fra dataregistrering til søkbare arkiver. Men med stadig mer komplekse formater og økende krav til hastighet og nøyaktighet, blir tradisjonell OCR ofte en flaskehals. Den sliter med ustrukturerte data, håndskrevne notater, dokumenter med varierte oppsett, og krever manuell validering for å korrigere feil. Dette fører til bortkastet tid og ressurser, og hindrer bedrifter i å nå sitt fulle automatiseringspotensial.

Utviklingen mot intelligent dokumentbehandling (KI)



Det er her Intelligent dokumentbehandling (IDP) kommer inn i bildet. Mens OCR fokuserer på å lese tekst og validere informasjon, går IDP et skritt videre. Det er et smartere alternativ som leser, validerer, og tar beslutninger ved bruk av KI-agenter. IDP bruker KI og maskinlæring for å klassifisere dokumenter, trekke ut informasjon og validere informasjonen mot andre master data og andre kilder, og handler basert på dokumentinnholdet.

Tenk på en faktura. Tradisjonell OCR kan lese teksten på siden, men IDP kan identifisere at det er en faktura, gjenkjenne leverandørens navn, finne totalbeløpet og til og med bekrefte at beløpet stemmer med innkjøpsordren. Det er en helhetlig tilnærming som virkelig forvandler dokumentorienterte arbeidsflyter.

Et sterkt eksempel kommer fra Vink Kunststoffen, en ledende nederlandsk distributør av halvfabrikata i plast. Ordrebehandlingen deres er langt fra enkel: innkommende salgsordrer kan inneholde hundrevis av produktlinjer, detaljerte mål for saging, og kundespesifikke krav. Dokumentene kommer i mange forskjellige formater og oppsett, noe som gjør konsistens vanskelig.

Med deres gamle OCR-løsning ble denne kompleksiteten en stor barriere. Kunder ble ikke alltid gjenkjent, skjæremål måtte legges inn manuelt, og teamene måtte utføre doble kontroller på tvers av plattformer for å sikre nøyaktighet. Det som burde vært en smidig prosess, ble i stedet gjentatt manuelt arbeid som forsinket ordrebehandlingen og begrenset selskapets vekstmuligheter.

Overgangen til Routty’s IDP-modul fjernet disse flaskehalsene. «Innen noen få uker etter oppstart overgikk Routty vår gamle løsning på nøyaktighet, straight-through-prosessering og stabilitet. Det var et stort øyeblikk for teamet,» forteller Jeffrey van Henten, integrasjonsspesialist hos Vink. Nå gjenkjennes kundedata automatisk, skjæremål blir registrert uten manuelt arbeid, og ordrebehandlingen er både raskere og mer stabil. Det som startet som et prosjekt for å forbedre ordrebehandlingen, legger nå grunnlaget for en bredere digital transformasjon.

Oppnå større kontroll og effektivitet med Dynatos



Med Routty IDP tilbyr Dynatos en kraftig alt-i-ett-plattform som kombinerer kunstig intelligens og automatisering, slik at organisasjoner kan oppnå større kontroll, redusere feil og akselerere prosesser. Plattformen er designet for å håndtere et bredt spekter av dokumenter, fra enkle skjemaer til komplekse kontrakter, med høy nøyaktighet og hastighet.

Ved å implementere en IDP-løsning kan bedrifter:

Redusere manuelt arbeid og kostnadene forbundet med dataregistrering betydelig.

Forbedre datanøyaktigheten ved å minimere menneskelige feil og automatisere validering.

Videre automatisering av fakturakontering- og godkjenningsprosess.

Fremskynde forretningssykluser ved å behandle dokumenter på få minutter i stedet for dager.

Forbedre beslutningstaking med raskere tilgang til kritiske data.

Klar til å gå videre fra OCR?

Vink-saken viser hvordan IDP kan erstatte utdaterte OCR-løsninger med stabile og fremtidsrettede prosesser som håndterer kompleksitet med letthet. Enten du behandler fakturaer, salgsordrer eller kontrakter, sikrer Routty IDP stabilitet, nøyaktighet og intelligens til å handle på dataen din.

Vil du se hvordan IDP virkelig skiller seg fra OCR, og hva det kan bety for din organisasjon?

Last ned gratis sammenligningsguide mellom OCR og IDP, og lær hvordan du endelig kan eliminere dokumentkaos og gå en ny vei mot smartere dokumenthåndtering.