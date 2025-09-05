Aevi Eiendom får grønt lys

Foto: Marianne Maroni Block



De siste årene har Aevi Eiendom vært under lupen hos både Finanstilsynet og Forbrukertilsynet. Begge prosessene er nå avsluttet, og selskapet står sterkere tilbake.

– Vi har brukt prosessene til å gå gjennom og forbedre våre rutiner, dokumentasjon og investorinformasjon. Dialogen med tilsynene har gjort oss trygge på at vi opererer i tråd med regelverket, sier Karianne Falch Tobiassen i Aevi Eiendom.

En ny modell krevde avklaringer

Som en av de første eiendomsutviklerne i Norge til å hente kapital direkte fra private investorer, har Aevi Eiendom måttet tåle både gransking og kritiske spørsmål.

– Når man er tidlig ute med en alternativ modell må man også tåle ekstra oppmerksomhet, sier Tobiassen.

Vi har hatt full fokus på å være ryddige og transparente hele veien Karianne Falch Tobiassen

Midlertidig vedtak opphevet

I 2024 mottok Aevi et midlertidig forbudsvedtak fra Forbrukertilsynet knyttet til markedsføring. Selskapet valgte raskt å gjøre de justeringene som ble krevd, særlig når det gjaldt hyppigere informasjon om risiko og vilkår.

– Vi ble overrasket, men valgte å innføre endringene umiddelbart. I ettertid ser vi at dialogen med tilsynet har vært svært nyttig, sier Tobiassen.

Les mer på Aevi Eiendom sine nettsider



Aevi følger lovverket

Finanstilsynet har to ganger vurdert om Aevi Eiendoms utlånsmodell utløser konsesjonsplikt etter verdipapirhandelloven. Konklusjonen var tydelig: Modellen krever ingen konsesjon.

I sitt brev av 30. november 2023 skrev Finanstilsynet:

“Det er Finanstilsynets vurdering at Aevis virksomhet, slik den er beskrevet og dokumentert i svarbrevet fra PwC, ikke faller innenfor kravene til konsesjonsplikt. Finanstilsynet anser saken som avsluttet”.

Aevi Eiendom har hatt tett samarbeid med Advokatfirmaet PwC gjennom prosessene med tilsynsmyndighetene. De har kommet til samme konklusjon:

Daniel Næsse, partner i Advokatfirmaet PwC.

– Dette er i tråd med vår vurdering. Aevi står fritt til å hente finansiering fra private långivere og bedrifter, forutsatt at lånevilkårene er godt opplyst, at markedsføringen oppfyller kravene i forbrukervernlovgivningen og at øvrige regelverk følges, sier Daniel Næsse som er partner i Advokatfirmaet PwC.

Juridisk trygghet gjennom PwC

– Vårt arbeid har handlet om å sikre at Aevi forstår og praktiserer regelverket korrekt, legger Næsse til.

Aevi selv understreker at bistanden fra PwC har vært avgjørende i prosessen, med mange viktige grenseganger opp mot et komplekst regelverk

– PwC og våre juridiske rådgivere har vært svært viktige for oss i disse sakene. De har høy kompetanse på feltet og har hjulpet oss med å navigere trygt i et komplekst regelverk. Dette har sikret at vi fremover kan operere med trygghet og forutsigbarhet, supplerer Tobiassen.

Står sterkere enn før

Etter prosessene med tilsynene mener Aevi at selskapet står bedre rustet enn noen gang.

– Vi har fått viktige avklaringer og ryddet unna usikkerhet. Det er betryggende både for oss og for långiverne, avslutter Karianne Falch Tobiassen.

Les mer på Aevi Eiendom sine nettsider