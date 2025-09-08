Kai Tveit AS i Kragerø er en bedrift i vekst. Det som startet med en gründer som trengte noe å fylle friperiodene sine med, har i dag utviklet seg til et mekanisk verksted med bred kompetanse og oppdrag fra Oslo til Kristiansand.
– Vi har mellom 1500 og 2000 prosjekter i året, sier daglig leder Øyvind Waasjø, og er rask med å legge til:
Uten Ressurs Regnskap og Tripletex hadde det vært utfordrende å holde oversikten.
Spesialister på mekaniske løsninger
Kai Tveit AS har spesialisert seg på slipestål og mekaniske løsninger til anleggsbransjen. Bedriften er sertifisert for stålkonstruksjoner etter NS-EN 1090-2 og er kjent for sin fleksibilitet – blant annet setter de opp mobile verksted nær store prosjekter ved behov. Men stor prosjektmengde krever mer enn faglig dyktighet. Det krever også presis økonomistyring.
– Debit og kredit, det kan alle. Men Tripletex gir deg muligheten til et godt styringsverktøy og løpende styring, sier Fredrik Aas, styreleder i Kai Tveit AS.
Prosjektstyring uten friksjon
Tripletex er kjernesystemet som holder tallene i bevegelse hos Kai Tveit AS. Prosjektmodulen gjør det enkelt å koble kostnader og timebruk til riktig prosjekt, selv når det jobbes på mange prosjekter samtidig
– Det er enkelt å lære seg og gir oss rett og slett full kontroll, sier regnskapsfører Håkon Solberg hos Ressurs Regnskap.
– Siden systemet er skybasert, kan vi samarbeide tett med kunden, uansett om de er på kontoret eller ute i felt.
Kollega Rita Santalad Michelsen leder avdelingen i Kragerø, og følger opp kunder som har stor variasjon i oppdragene.
– Vi forenkler hverdagen, både når det gjelder små spørsmål og store økonomiske avgjørelser. Og med Tripletex er det enkelt å bokføre kostnader, føre timer og koble reiseregninger opp mot riktig prosjekt, sier Rita.
En partner for vekst
Kai Tveit AS er i dag en bedrift med dedikerte ansatte, høy aktivitet og stadig flere prosjekter. Med Ressurs Regnskap og Tripletex som system og samarbeidspartner, har de både oversikt og trygghet i det daglige.
Med et tett samarbeid mellom fagfolk i verkstedet og rådgivere i regnskapet, har Kai Tveit AS bygget et solid fundament for videre vekst. Det må være lov å si at de rett og slett har stålkontroll.