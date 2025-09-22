Regnskapsbransjen drukner i systemkaos – her er løsningen

Regnskapsbransjen er i rask endring. Nye krav, flere kontroller og stadig mer komplekse kundeoppdrag gjør at mange byråer må forholde seg til en jungel av ulike systemer. Oppgaver, frister, AML/KYC-prosesser og kundedialog håndteres ofte i hver sine løsninger, og konsekvensen er fragmenterte arbeidsprosesser og høyt tidsbruk.

– Vi har selv kjent på hvor krevende dette er i praksis. Dyre og lite brukervennlige systemer har gjort hverdagen unødvendig tung. Derfor bestemte vi oss for å lage AdminFlow, en plattform bygget av regnskapsførere for regnskapsførere, sier Are Berg Hjelle, daglig leder i AdminFlow.

Berg Hjelle har tidligere startet flere byråer, blant dem Athene og Hubro Group.

– Ideen til dette produktet sprang ut fra de utfordringene jeg møtte da vi etablerte Athene, hvor vi vokste fra et lite byrå til 300 ansatte. Vi fant ikke systemer som dekket våre behov, derfor startet vi AdminFlow.

Alt på ett sted

Det som gjør AdminFlow annerledes, er at alle de viktigste prosessene samles i én løsning. Når regnskapsføreren logger inn, ligger alle oppgaver prioritert etter frist, med varsler på kontrollpunkter. Samtidig får kunden tilgang til en moderne portal i byråets profil, hvor de kan signere dokumenter, følge opp kontrakter, bruke styrerommet eller oppdatere aksjeboken.

Adminflow er ikke bare nok et verktøy. Vi samler oppgavestyring, kvalitetskontroll og kundeportal i én løsning, slik at byråene kan jobbe enklere, og kundene får alt på ett sted Are Berg Hjelle, daglig leder i AdminFlow.

Gevinstene i hverdagen

For regnskapsførerne betyr AdminFlow en mer effektiv hverdag, der gjentakende oppgaver kan automatiseres og kvaliteten sikres gjennom standardiserte sjekklister og dokumentasjon. For byrålederne gir løsningen bedre oversikt over kapasitet og status i oppdragene, samtidig som det blir enklere å lære opp nye medarbeidere.

– Vi ser at byråer som tar i bruk AdminFlow reduserer feil, sparer tid og får bedre kontroll på både medarbeiderne og oppdragene. Men minst like viktig er at de bygger tettere og mer varige relasjoner til kundene sine, sier Hjelle.

Tettere på kundene

Der mange systemer først og fremst er laget for internkontroll, har AdminFlow også lagt stor vekt på å skape verdi for sluttkunden. Kundeportalen gir styre og eiere et felles rom for dokumenter, signering, aksjebok, styrerom og kontraktshåndtering – alt i et profesjonelt grensesnitt med byråets egen profil.

Automatisert kundekommunikasjon og deling av dokumenter

– Vi kaller det Norges råeste byråløsning, sier daglig leder Are Berg Hjelle Foto: Marianne Maroni Block

– I dag må mange regnskapsførere bruke flere systemer for oppgaver, kundedata, kommunikasjon og kontroll. Med AdminFlow samles alt – og kunden får en portal fullspekket med moduler som styrerom, dokumentregister, og mye annet som faktisk gir merverdi. Det er enklere for byrået og bedre for kunden, sier Hjelle.

Mer enn et kvalitetssystem

AdminFlow erstatter i praksis flere enkeltverktøy – intranett, kundedialog, oppgavestyring, dokumenthåndtering og digitale signeringsløsninger. For mange byråer betyr det lavere kostnader og færre leverandører å forholde seg til, samtidig som alt blir enklere å drifte.

– Vi kaller det Norges råeste byråløsning fordi vi faktisk har tatt utgangspunkt i de største hodepinene i bransjen, og løst dem i ett og samme system. Mindre hopping mellom plattformer, mindre manuell administrasjon og mer tid til verdiskapende arbeid, sier Hjelle.

Ambisjonen er klar

Allerede før lansering har flere store og små byråer valgt AdminFlow. Ambisjonen er å bli førstevalget for norske regnskapsbyråer, og på sikt sette standarden i hele Norden.

– Vi tror ikke regnskapsførere trenger flere verktøy. De trenger ett system som fungerer. Det er den rollen vi ønsker å fylle, sier Hjelle.

