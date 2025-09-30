K33 lanserer Smart Limit: Nå kan du handle krypto med institusjonell presisjon

En premium-plattform for digitale investorer

K33 er en nordisk plattform hvor du kan kjøpe, selge og oppbevare Bitcoin og kryptovaluta uten bekymringer. Ambisjonen er å være premium-valget for investorer som ønsker trygghet, kvalitet og verktøy på institusjonelt nivå.

K33 Smart Limit: handel på dine betingelser

I et marked preget av raske bevegelser kan det være krevende å vite om en ordre faktisk fylles på ønsket nivå. K33s nye produkt Smart Limit er utviklet for å gi kundene større presisjon, sikkerhet og enkelhet.

Smart Limit lar kundene handle på egne betingelser:

Kun full gjennomføring: Ordren fylles helt, eller ikke i det hele tatt.

Kun til din pris: Ingen overraskende avvik – du får nøyaktig prisen du setter.

Ingen ekstrakostnader: Alt er inkludert i prisen, det du ser er det du betaler.

Tobjørn Bull Jensen Morten Brun / Kaupr

Bygger styrke med egen Bitcoin-reserve

Parallelt med produktutviklingen har K33 startet byggingen av en egen Bitcoin-reserve. Selskapet holder nå 141 BTC på balansen, første steg mot målet om 1.000 BTC. Dette styrker både soliditeten og muligheten til å utvikle nye produkter til fordel for kundene.

– «Med Smart Limit og vår Bitcoin Treasury Strategy bygger vi både tillit og kapasitet. Målet er å levere tryggheten og kvaliteten kundene våre forventer,» sier K33-sjef Torbjørn Bull Jenssen.

Fremover: kontinuerlig innovasjon

Smart Limit er en del av K33s løpende produktutvikling. Ambisjonen er å levere løsninger som gjør kryptohandel enklere, mer forutsigbar og på høyde med det beste fra tradisjonell finans.

For investorer betyr dette at K33 ikke bare er et trygt sted å oppbevare Bitcoin og kryptovaluta, men også en plattform som setter en ny gullstandard for hva man kan forvente av kvalitet og brukeropplevelse.

Prøv Smart Limit i dag og opplev hvordan K33 setter en ny standard for trygg og presis kryptohandel: k33.com.