Solen er på vei opp over Monolitten. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, trekker jakken tettere rundt seg før han setter av gårde.

Det er stille i parken, luften er klar, og stegene finner rytmen. Dette er Roberts friminutt, og hans beste arbeidstid.

Det handler om fokus, struktur og å bygge form, også økonomisk.

Løping som læring



Næss løper nesten hver dag. Han gjør det ikke kun for å trene, også for å tenke.

– Jeg har lært mer om investeringer mens jeg har løpt, enn foran PC-en. Når jeg løper i jevnt tempo, klarer jeg å lære og reflektere bedre. Det er som om hjernen får sortert tankene, sier han.

Han hører ofte på podkaster eller lydbøker mens han løper, gjerne om temaer han vil fordype seg i.

Foto: Marianne Maroni Block

Jeg samler opp et par episoder eller bøker om et tema jeg er interessert i, og hører på dem mens jeg løper. Da setter det seg. Det er som om informasjonen fester seg bedre når jeg beveger meg.

Han løper først fra Bønes utenfor Bergen, inn til kontoret i sentrum. Når arbeidsdagen er over, tar han den samme turen tilbake.

– Etter krevende dager er det som å starte på nytt. Turen er over, og alt føles lettere. Det er en form for mental opprydding, sier han.

Som investeringsdirektør i Nordea , og en del av ekspertteamet i Private Banking, bruker Næss den samme systematiske tankegangen i arbeidet sitt. Der handler det om å hjelpe kundene med å se helheten i økonomien sin, og å finne sammenhengen mellom mål, verdier og kapital.

Målet er alltid å finne løsninger som gjør det enklere å ta gode, gjennomtenkte valg, også når markedet er urolig.

Fra barndommens lekebiler til langsiktig tenkning

– Da jeg var liten brukte jeg pengene mine med en gang, røper Næss.

– Jeg løp rett til butikken og kjøpte snop eller lekebiler. Alt forsvant, forteller han mens han smiler.

– Det snudde da jeg var på ferie som elleveåring. Jeg brukte opp alle pengene de to første dagene, og moren min nektet å gi meg mer. Da lærte jeg hvor vondt det er å stå igjen uten noe igjen, og at planlegging faktisk lønner seg.

Siden den gang har struktur vært en del av livet hans, både i økonomien og i løpingen.

– Jeg har nok alltid hatt behov for system. Jeg liker å vite hva jeg gjør, og hvorfor. Det gjelder like mye når jeg investerer som når jeg knyter løpeskoene.

Robert Næss Tittel: Investeringsdirektør, Nordea Bakgrunn: En av Nordeas mest erfarne forvaltere. Kjent for sin ro og langsiktige strategi. Treningsrutine: Løper til og fra jobb hver dag – 22 kilometer totalt. Lærdom: «Du må tåle motbakker, både i løping og i markedet.» Favorittmåltid: Seks vafler til frokost, McFlurry og burger til lunsj. Livsfilosofi: Tålmodighet, plan og rytme – i alt fra løping til investeringer.

– Du må løpe selv om det regner

Det er mange fellesnevnere mellom finans og trening.

– Du må ha en plan. Du må løpe jevnt og trutt, også når det regner. Det hjelper ikke å spare masse én måned og ingenting neste. Det er kontinuiteten som teller, forteller Næss.

Næss ser den samme logikken hos kundene sine i Nordea Private Banking. De som lykkes best, er de som har tydelige mål og holder seg til strategien de har utarbeidet med sparringspartneren sin i banken over tid.

Han mener motivasjonen bak handlingene er like viktig som selve planen.

– Du skal ikke spare eller investere bare fordi noen sier du bør. Du må vite hvorfor du gjør det. Når du er ung kan du spare til en ferie, når du blir eldre kanskje til en bolig eller trygghet i alderdommen. Det er det samme med trening. Du gjør det fordi du vil ha en langsiktig gevinst i form av bedre helse.





Disiplin, vafler og McDonalds

Bak den strukturerte fasaden finnes også et glimt av humor og menneskelighet.

– Jeg løper mye, men jeg spiser godt også, sier han.

– Jeg lager vaffelrøre en gang i uken og spiser seks vafler til frokost hver dag. Min kone får én.

Han ler.

– Jeg løper til jobb og spiser på McDonalds til lunsj. Jeg kjøper fem burgere og en McFlurry på mandager, så har jeg mat for flere dager. McFlurryen må spises først, den smelter jo, så rekkefølgen blir jo litt feil. Desserten først.

For ham handler alt om balanse.

Det er greit å unne seg litt, så lenge du holder planen. Det gjelder i livet også. Det er helheten som teller.

– Jeg er en maratonløper i finans, legger Robert til.

– Jeg tenker alltid langsiktig. De fleste som forsøker å «spurte» i markedet, taper penger. Mange tradere mister oversikten fordi de handler på følelser i stedet for plan. Langsiktighet lønner seg. Du må tåle både medvind og motvind.

Robert trekker parallellen tilbake til idretten:

– Du skal ikke ligge våken om natten og bekymre deg for investeringene dine, like lite som du skal sprette champagnen for en god dag på børsen. Markedet svinger. Noen dager er det sol, andre dager regn. Du må stå løpet ut.

– Frykten for å gå glipp av festen

Den største utfordringen for mange investorer, mener Næss, er ikke å tape penger, men å gå glipp av gevinsten.

Den følelsen av å se at andre tjener, mens du selv står stille. «Fear of missing out», FOMO, kaller vi det. Det kan føre til at folk kaster seg inn på topp og taper stort.

Han smiler lunt.

– Det er som med trening. Du ser andre løpe raskere og tenker at du må henge på. Men det er da du mister din egen rytme. I både finans og løping gjelder det å kjenne sitt eget tempo, og holde det.

FOTO: Marianne Maroni Block

Din økonomiske PT

Mens Næss finner fokus i bevegelse, hjelper Cathrine Dekkerhus kundene sine med å finne rytmen i økonomien. Hun er teamleder og rådgiver i Nordea Private Banking, og leder konseptet Next Generation, som tar vare på barna til bankens mest formuende kunder.

– Vi følger dem tett fra de er unge voksne til de overtar mer ansvar for familieformuen, forteller Cathrine.

– Målet er at kundene skal føle at vi er en nær og trygg sparringspartner i alle livsfaser.

Dekkerhus ser mange paralleller mellom trening og investering. – En økonomisk plan er som en treningsplan. Den må være realistisk og bærekraftig over tid. Stopper du opp, får du hull, både i form og i formue.

Hun legger vekt på langsiktighet og kontinuitet.

– Mange sier de er langsiktige investorer, men får panikk når markedet svinger. Da er det viktig at worst case-scenarioet er diskutert på forhånd. Du skal kunne sove godt om natten med risikoen du tar.

Som rådgiver beskriver hun seg selv som en personlig trener for økonomien.

FOTO: Marianne Maroni Block

Jeg hjelper kundene med å finne riktig tempo, holde seg til planen og justere underveis. Målet er ikke å løpe fortest, men å holde løpet ut.

Cathrine Dekkerhus Tittel: Teamleder og rådgiver, Nordea Private Banking Bakgrunn: Tidligere landslagsspiller i fotball. Leder konseptet Next Generation som følger barn av Nordeas formuende kunder. Rolle: Rådgiver og sparringspartner. «En økonomisk personlig trener». Kjerneprinsipp: Langsiktighet, risikoforståelse og kontinuitet. Sitat: «Stopper du opp, får du hull. Det gjelder både trening og sparing.»

Fra fotball til finans

Dekkerhus vet hva det vil si å stå i det over tid. Hun har spilt på landslaget i fotball siden hun var tenåring, og har tatt med seg idrettens struktur inn i finansverdenen.

– Idretten lærte meg alt om dedikasjon og lagarbeid. Du når ikke mål alene. Det gjelder i teamet, og det gjelder i møte med kundene. Jeg brenner for å få frem styrkene i hver enkelt, både kolleger og kunder.

Hun trekker på smilebåndet.

–I fotball lærer du å tåle motstand, dedikasjon til planen, justere strategien og tenke fremover. Det er akkurat det samme i økonomien.

–Du må ha et mål, men også delmål som holder motivasjonen oppe.

Samme tankesett – to arenaer

For både Næss og Dekkerhus handler det om disiplin og bevissthet. Enten det gjelder trening eller investeringer, er nøkkelen den samme: plan, struktur og evnen til å stå i motbakker.

FOTO: Marianne Maroni Block

– Det er fristende å tro at du kan ta snarveier, sier Næss.

– Men resultater bygges over tid, ikke på tilfeldigheter.

Dekkerhus nikker. – Trening og finans handler om mer enn tall og prestasjon. Det handler om trygghet, og om å bygge vaner som varer.

