Betalingstrenden alle bedrifter bør være oppmerksomme på

Sikkerhet og pålitelighet er avgjørende når det gjelder bedriftsbetalinger. Dette er en av konklusjonene i en ny studie* som AirPlus har gjennomført blant 500 beslutningstakere i store selskaper i Europa og USA.

– Denne trenden blir stadig sterkere, og stadig flere bedrifter baserer nå betalingsstrategien sin først og fremst på sikkerhet, sier Mads Krumhardt Enggren.

Ifølge ham skyldes denne utviklingen innføringen av EUs betalingstjenestedirektiv (PSD2), som muliggjør datadeling mellom bedrifter, men som også byr på utfordringer knyttet til datasikkerhet rundt betalinger. Blant annet må bedriftene garantere at de overholder personvernforordningen og sørge for at for eksempel KI-modellene som mange bedrifter bruker til å håndtere og sortere bedriftsopplysninger, ikke lekker sensitive opplysninger som kan brukes til kriminelle formål.

Det er både opplagt og klokt å sette sikkerhet høyt på agendaen, for hvis du bryter datasikkerheten, setter du hele bedriften i fare. Mads Krumhardt Enggren

Løsningen er å ta eierskap og kontroll over egne transaksjonsopplysninger.

– Det er mye verdifull kunnskap å hente ut av opplysningene som genereres når en ansatt foretar et kjøp», sier han. Og ved å koble de riktige opplysningene til betalingssystemet og iverksette de riktige tiltakene basert på den innsikten vi får, får du fullt eierskap til informasjonen, slik at du lettere kan oppdage svindelforsøk og interne feil.

Han legger til,

– Du får også en bedre forståelse av hvilke faktorer som påvirker bedriftens utgifter, for eksempel forretningsreiser eller innkjøp, noe som gjør det enklere å optimalisere innkjøpene og redusere kostnadene for hele bedriften. Det gjør det også enklere for eksterne revisorer å sikre at bedriften overholder lover og regler.

Så hva kan en bedrift gjøre for å få bedre kontroll over transaksjonsopplysningene sine? Hvor bør du begynne? Mads Krumhardt Enggren gir to klare råd:

Samarbeid med riktig leverandør av bedriftsbetalinger

– Velg en leverandør av bedriftsbetalinger som vet hvilke opplysninger du trenger, og som er i stand til å gjøre dem tilgjengelige når som helst og beskytte dem mot uautorisert tilgang. Sørg også for at bare ansatte med riktig autorisasjon kan utføre transaksjoner, og at du bruker en påloggingsprosess med robust autentiseringsbeskyttelse.

Velg riktig firmakort

– Mitt råd er å alltid velge et firmakort der bedriften påtar seg kredittrisikoen, det vil si at det er bedriften som til syvende og sist er ansvarlig for betalingen. Da er det bedriften som eier transaksjonsopplysningene, ikke den ansatte, noe som er en forutsetning for å få kontroll.

Du kan også velge et firmakort som fungerer sømløst mellom land, slik at du kan administrere kort og transaksjonsopplysninger i sanntid, uavhengig av hvor de ansatte befinner seg eller hvor bedriften din er lokalisert.

*Les mer om studien her.

