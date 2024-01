Ekteparet kjøpte leiligheten for 18,7 millioner dollar i juni 2021, vel 190 millioner kroner i dagens valuta.

Nå vil de selge den for over dobbelt så mye, skriver The Wall Street Journal. Den luksuriøse boligen ligger nå ute for 42,5 millioner kroner, snaut 440 millioner kroner.

Annonsen frister med 650 kvadratmeter, fem soverom og to terrasser, der sistnevnte har både bålplass og boblebad. På takterrassen finner man basseng og utekjøkken.

LUKSUS: Her kan man stå opp og gå rett ut i boblebadet. Foto: Dina Goldentayer/Legendary Productions

Ifølge eiendomsmegler Dina Goldentayer i Douglas Elliman ble boligen kjøpt helt tom, før paret oppgraderte den i en «budsjettløs renovering».

Wozniacki, som er født i Danmark, har blitt rangert som den beste tennisspilleren i verden flere ganger i løpet av sin karriere, ifølge The Wall Street Journal. I 2019 giftet hun seg med David Lee, tidligere basketballspiller for New York Knicks. Paret har to barn sammen.

Avisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra Wozniacki og Lee angående salget, og Goldentayer sier hun ikke vet hvorfor de selger.

CASHER UT: Danske Caroline Wozniacki har ikke kommentert hvorfor boligen selges. Her fra en tenniskamp i New Zealand 2. januar. Foto: Brett Phibbs/Photosport via AP

Ifølge Goldentayer er det såkalte «ulta-high-end-markedet» i Miami i full blomstring, og prisen på denne toppleiligheten skal være på linje med andre boliger til salgs på Fisher Island.

– Når noe oppfyller mange kriterier – riktig mengde plass, en åpen utsikt mot sjøen i sentrum – vet kjøperne at det kommer til å bli revet bort, og de handler raskt, sier megleren til avisen.

Miami er tilsynelatende populært, og særlig blant de mest rike. Nylig kjøpte Amazon-grunnlegger Jeff Bezos to luksuseiendommer på eksklusive Indian Creek – som også kalles «Billionaire Bunker». Totalt skal han ha punget ut 1,6 milliarder norske kroner for boligene.