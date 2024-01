Kjempetap på dekningssalg: Boligkrisens første offer

Eiendomsutvikleren Solon fikk sterk kritikk for å ha rapportert salg da daværende hovedeier Runar Vatne sto som kjøper av store mengder av leilighetene. Nå har Solon fått smake egen medisin. Regningen for kjempetapet havner hos Runar Vatne.

Tre dager før jul meldte Solon om salg av 20 leiligheter i Magasinparken i Ski fra Solon Bolig til Obos, som nå eier 75 prosent av Solon. Prisen var langt under prisantydningen på 110 millioner kroner.

Bare 85 millioner kroner betalte Obos, hvilket kun utgjør 57.000 kroner kvadratmeteren. Solon-sjef Jørgen Stavrum bekrefter overfor Finansavisen at det handler om dekningssalg.

Bekrefter dekningssalg

– Jeg kan bekrefte at blokk L med 20 leiligheter i Magasinparken er solgt for 85 millioner kroner etter en åpen og lang strukturert salgsprosess gjennomført av 60 Grader Næringsmegling etter at opprinnelig transaksjon ikke ble gjennomført høsten 2022, sier Jørgen Stavrum.

BEKREFTER HANDELEN: Jørgen Stavrum, adm. direktør i Solon. Foto: Solon

– Jeg kan i tillegg bekrefte at dette er gjennomført som et dekningssalg, men ønsker ikke å kommentere beløp eller videre prosess, legger han til.

Runar Vatne kjøpte L-blokken før igangsetting i 2020. Han kjøpte også K-blokken, men denne skal Vatne ha klart å gjøre opp for før han deretter har realisert leilighetene enkeltvis. Smellen kom for L-blokken, som Vatne ikke gjorde opp mot Solon etter planen. Dermed måtte Solon igangsette dekningssalget.

– Latterlig billig

Salgsprosessen ble startet i mai i fjor. Leilighetene ble ferdigstilt i juli 2022, og hadde stått tomme i halvannet år da Solon til slutt lyktes med å selge til sin egen eier.

Leilighetene i blokken er på mellom 45 og 97 kvadratmeter, og alle har egen balkong. I tillegg er det 12 parkeringsplasser i kjelleren. Samlet areal er på 1.487 kvadratmeter.

– Prisen på 57.000 kroner meteren er billig, altså. Det er latterlig billig, sier en kilde som kjenner prosjektet godt.

Den prisen tilsvarer knapt mer enn det man har i byggekost i dag, og i tillegg kommer tomteprisen. Dog skal det sies at blokken ble bygget på et tidspunkt da byggeprisen var en god del lavere. Standarden har vært oppgitt som normal byggestandard selv om intensjonen var å bygge utleieboliger.

GRISEBILLIG: Solon Eiendom solgte Magasinparken i Ski på dekningssalg til sin egen eier Obos, og påførte sin tidligere storaksjonær 25 millioner kroner i tap. Foto: Haakon Brox

Finansavisen har fått bekreftet fra kilder nær transaksjonene at Runar Vatne opprinnelig betalte 73.000 kroner kvadratmeteren da han kjøpte både L-blokken og K-blokken. Samlet pris for L-blokken var følgelig tett oppunder prisantydningen i dekningssalget på 110 millioner kroner.

Differansen ned til salgsprisen på 85 millioner utgjør nær 25 millioner kroner. På toppen av dette må Vatne dekke påløpte renter, så totalt blir tapet over 25 millioner kroner.

Runar Vatne har ikke besvart Finansavisens henvendelser om saken.