Historisk vekst i leiepriser

Til tross for at leiepriser i de fire store byene sank med ett prosent i fjerde kvartal, nådde leieprisene historiske nivåer i 2023. Det viser statistikk fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. I løpet av 2023 steg prisene med 7,7 prosent, noe som er mer enn rekordåret 2022.

– Vi legger nå bak oss to år med historisk stor vekst i leieprisene. I 2022 og 2023 har leieprisene i Norge steget med hele 15,2 prosent. Det er nesten like mye som leieprisene steg fra 2013 til 2021, da de vokste med 15,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i eiendom Norge.

Det var Stavanger som hadde sterkest utvikling i fjerde kvartal, med en oppgang på 0,8 prosent. I Bergen var leieprisene uendret, mens de i Oslo sank med 0,7 prosent. I Trondheim sank leieprisene med hele 5,8 prosent i årets siste kvartal.

For hele året var veksten sterkest i Stavanger og Oslo, med vekst på henholdsvis 9,3 og 9,2 prosent. I Bergen var veksten moderat på 3,3 prosent, mens Trondheim så en reduksjon i leiepriser på 2,7 prosent.

Forventer videre vekst

Tilbudet av leieboliger er nå tilbake på like nivåer som før pandemien. Antall boliger til leie på Finn i de store byene var 3439 ved utgangen av fjerde kvartal. Av disse var 1925 i Oslo, 543 i Bergen, 622 i Trondheim og 249 i Stavanger.

– Antall boliger til leie ved inngangen til 2024 er nesten nøyaktig det samme som ved inngangen til 2020. Dette kan tyde på det er noe bedre balanse i leiemarkedet enn hva vi har sett under og ut av pandemien, sier Lauridsen, og fortsetter:

– Til tross for dette er vi bekymret for forholdene fremover. Det er forsvunnet mange sekundærboliger fra markedet og flere større utleiere har varslet at de planlegger å selge større porteføljer av utleieboliger på grunn av manglende lønnsomhet i dyrtiden.



Finansavisen og Kapital har tidligere rapportert om at flere store utleieinvestorer kvitter seg med utleieleiligheter. Sist høst kunne Norges Eiendomsmeglerforbund melde om at andelen sekundærboliger i Oslo var nede i 14,9 prosent – et nytt bunnivå. I løpet av fire år var det blitt 7.226 færre slike boliger.

– Færre utleieboliger vil øke leieprisene og sende regningen til leietagerne, sier Lauridsen.

I 2024 skal regjeringen sende Stortinget en melding om boligplikt og Husleielovutvalget skal levere en utredning av husleieloven. Dette mener Lauridsen vil være avgjørende for utvikling i tiden som kommer.

– Det norske utleiemarkedet er basert på småskala utleie, og rammebetingelser som stimulerer utleie som virksomhet er avgjørende for et bredt utleietilbud. Dessverre har regjeringen kraftige økning i formueskatten og skatteskjerpelse for sekundærboliger bidratt til motsatte, nemlig å redusere tilbudet av utleieboliger i Norge, sier han.