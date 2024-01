Boligåret 2023 var trått. Finn melder om lengre annonseringstider, flere valgmuligheter for boligkjøperen og en nedgang i realboligprisene. Likevel ble det annonsert 109.000 bruktboliger på nettstedet – 1,6 prosent flere enn i 2022.

– Selv om kanskje flere nå sitter på gjerdet, betyr ikke det at man ikke følger med, sier Jørgen Hellestveit, boligekspert og leder i Finn Eiendom.

– Interessen for boligmarkedet har ikke dabbet av. Spådommene om prisnedgang som man har sett fra ulike eksperter i mediene de siste ukene, kan gjøre at enda flere begynner å speide litt.

Kjendiser og dyre boliger

Finns toppliste viser at interessen er høy for dyre boliger. Seks av de 10 mest sette boligene har en prislapp på over 40 millioner kroner.

– Ofte lar vi oss fascinere av helt spesielle boliger, gjerne på grunn av eksklusivitet, pris, beliggenhet, at det er noe helt unikt ved interiøret, eller måten huset har blitt designet på, forteller Hellestveit, og fortsetter:



– I 2023 havnet flere boliger i svært høy prisklasse på topplisten, men tidligere har vi også sett at småbruk, spesielle leiligheter eller andre, mer kuriøse boligannonser slår an. I tillegg hender det at det er en kjent profil som selger et hus, og da skjer det ofte at annonsen spres i sosiale medier.

Eksempler på det i år er huset til Broiler-artist Mikkel Christiansen i Mjøndalen og Villa Granholt, som ble bygget av Sonja Henie.

«Småbruk/gårdsbruk» var de mest brukte søkeordene på Finn i 2023, etterfulgt av «oppussingsobsjekt» og «hybel / utleiedel».

