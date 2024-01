Utenlandsk investor kjøpte Semb Hovedgård

I september ble det kjent at Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen endelig fikk solgt praktgården Semb Hovedgård i Horten, som ble lagt ut for salg i 2011 med en prisantydning på 170 millioner kroner.

Nå melder Gjengangeren at det er den utenlandske eiendomsinvestoren Frank Albert som har kjøpt gården. Albert er født i Tyskland og bosatt i Østerrike, og leder det store eiendomsselskapet Supernova Group.

– Min familie og jeg planlegger å tilbringe en betydelig del av tida vår på Semb, for å nyte naturen, gå tur i skogen og spille golf, opplyser Albert til Gjengangeren.

Familien har imidlertid ingen planer om å flytte til Semb permanent.



– På grunn av min omfattende internasjonale virksomhet og reiser vil jeg fortsatt bo i Østerrike. Vi skal flytte noen hester fra Østerrike til Semb, hvor vi planlegger å ytterligere oppgradere stallen, og forbedre området for dressur, sier investoren til avisen.

Får bygge bolig i nærheten

Albert skal ha opplyst at han ser på mulighetene for å oppgradere hovedhuset, og at Einar Nagell-Erichsen skal få anledning til å bygge en egen bolig på en tomt i nærheten.

– Einar får også anledning til å bygge egen bolig på en tomt, på vestsiden av Borrevannet, da han heldigvis skal fortsette å eie og drifte Borre Golfbane, og vi er glade for at han kommer til å være i nærheten, uttalte investoren til Gjengangeren.

– Vi planlegger også å utbedre noen av boenhetene raskt, til bruk for dagens og framtidige ansatte.

Han skal videre ha meldt at han vil oppgradere idrettsaktivitetene på området.

– Dette blir forhåpentligvis ønsket velkommen av alle som har et hjerte for Semb, golf, tennis og hester.

Endelig kjøpesum er ikke kjent.

Ville ha 170 mill.

Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen ville opprinnelig ha 170 millioner kroner for prakteiendommen Semb Hovedgård i Horten. Etter mer enn ti år kunne han sommeren 2021 rykke ut med en pressemelding om at eiendommen endelig var solgt for 95 millioner. Da hadde prisantydningen skrudd ned til 100 millioner.

Salget gikk imidlertid ikke i boks. Før sommeren 2023 ble eiendommen igjen solgt, men heller ikke dette salget gikk i orden.

For i juli rykket plutselig Nagell-Erichsen ut salgsannonse igjen - først med en prislapp på 100 millioner, men i august ble prisen kuttet helt ned til 80 millioner.

Semb Hovedgård består av 240 mål dyrket mark, 862 mål skog, turområder og ridebaner. Bare hovedhuset er på 1.000 kvadratmeter. Deler av eiendommen ble i 1988 omgjort til Borre Golfbane, mens Nagell-Erichsen kjøpte eiendommen i 1997.