For første gang på flere år går sykepleierindeksen i en positiv retning.

– Det er i 2023 blitt lettere for en vanlig lønnsmottaker i Norge å bli boligeier. Med unntak av i Stavanger, Kristiansand og Ålesund, stiger andelen boliger en sykepleier kan kjøpe i Norge, og det til og med i Oslo hvor sykepleieren nå kan kjøpe 2,4 prosent av boligene i byen.



Det sier analyse- og modellsjef Anders Lund Francke i Eiendomsverdi AS.

Sammen med Eiendom Norge presenterte de tirsdag sykepleierindeksen, som måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Yrket representerer en typisk normalt god inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Økt kjøpekraft

Francke peker på at boligprisene har utviklet seg sidelengs, samtidig som sykepleiernes kjøpekraft har økt som følge av et godt lønnsoppgjør.

– For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo bør man nå ha en årslønn på 728.000 kroner, noe som er en nedgang fra 780.000 kroner i første halvår 2023. I Norges billigste område Porsgrunn/Skien holder det med snaue 316.000 kroner i lønn for å kunne bli boligeier, sier han.

ØKT KJØPEKRAFT: Anders Francke Lund, analyse- og modellsjef i Eiendomsverdi sier sykepleiernes kjøpekraft har steget, samtidig som boligprisene har beveget seg sidelengs. Foto: Eiendom Norge

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen sier at boligene er blitt billigere i Norge som følge av lønnsvekst og inflasjon, og at realprisene nå er på samme nivå som i 2017.

– Spørsmålet er hvordan tilgangen til boligmarkedet vil utvikle seg fremover. Med fortsatt moderat boligprisutvikling i 2024 og et godt lønnsoppgjør kan faktisk boligmarkedet bli enda mer tilgjengelig i inneværende år.

FRYKTER FOR FREMTIDEN: Eiendom Norge-topp, Henning Lauridsen frykter at lav boligbygging vil føre til færre førstegangskjøpere i fremtiden. Foto: Iván Kverme

Problemer i sikte

Men Lauridsen sier han ser skjær i sjøen.

– Siden 2022 og gjennom 2023 har vi sett det største fallet i nyboligsalget på over 30 år. Dette innebærer at det vil bli tilført historisk få boliger til markedet i årene fremover, sier han og legger til:

– Vi frykter at den lave boligbyggingen vil kunne legge grunnlaget for en kraftig oppgang i boligprisene i 2025 og 2026, da vi vet det er behov for boligene som nå ikke blir bygget. Dette er særlig prekært i Oslo, hvor bygging av nye boliger har vært et vedvarende problem i mange år.